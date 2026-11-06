Дептранс анонсировал новую систему въезда в «Москва-Сити» и «Сколково»

Дептранс: Въезд в «Москва-Сити» и «Сколково» станет безбарьерным с 12 декабря

Tекст: Валерия Городецкая

Тарифы на въезд останутся прежними, однако система упростится за счет отказа от шлагбаумов в пользу автоматических камер фото- и видеофиксации, сообщается в Telegram-канале дептранса.

В ведомстве пояснили, что нововведение позволит ликвидировать заторы на въездах и выездах. В будние дни в «Москва-Сити» находится свыше 150 тыс. человек, а в «Сколково» – более 30 тыс. человек.

Кроме того, ожидается разгрузка прилегающих дорог, включая Третье транспортное кольцо, Пресненскую набережную, Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд, а также Минское и Можайское шоссе. В следующем году аналогичную безбарьерную систему планируется внедрить на территории строящегося инновационного района «СберСити».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе столичный департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку в городе.

Весной в Москве внедрили обязательную верификацию документов и автоматическую регулировку скорости для курьеров.

В марте власти решили увеличить стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик.