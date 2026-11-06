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    6 ноября 2026, 19:03 • Новости дня

    Концерты Крида перенесли на 2027 год после скандала с принтом «Иди и смотри»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большие сольные концерты певца Егора Крида в Барнауле, Томске и Кемерове перенесли на 2027 год после скандала с клипом, в котором артист появился в лонгсливе с изображением главного героя фильма «Иди и смотри».

    Концерт в Кемерове, запланированный на 6 ноября, перенесли на 27 мая, в Томске – с 9 ноября на 26 мая, а в Барнауле – с 11 ноября на 29 мая 2027 года, передает РИА «Новости».

    Сам артист причину переноса выступлений не комментировал.

    В конце октября Крид выпустил клип на песню «Милый ублюдок», в котором появился в лонгсливе с изображением главного героя фильма «Иди и смотри». Дизайнеры изменили портрет персонажа, добавив ему пирсинг и татуировки, а также нанесли надпись «Маркировка дистанции». После выхода клипа пользователи соцсетей обвинили певца в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду исполнитель роли Флеры в фильме «Иди и смотри» Алексей Кравченко назвал недопустимым искажение постера кинокартины в клипе Егора Крида.

    В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова сочла признаком силы извинения певца после скандала с лонгсливом.

    Певец Егор Крид принес извинения за появление в клипе в лонгсливе с изображением главного героя военной драмы.

    4 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов
    @ Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автор хита 90-х «Я убью тебя, лодочник» Алексей Лебединский, испытывающий финансовые трудности в США, подрабатывает ведущим игры «Мафия» и продает автографы.

    Участие в вечере с 58-летним артистом стоит 50 долларов, также он вместе с женой продает фотографии с автографами в жанрах «ню», природы и уличной съемки, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    Лебединский готовится к первому за 10 лет выступлению в США. Организаторы надеются собрать 50 зрителей, однако пока продали менее половины билетов. Чтобы заполнить зал, они повторно связываются с теми, кто интересовался концертом. Сам певец рассчитывает заработать около 9 тыс. долларов.

    Артист живет в США с 2014 года. Из-за приступов паники в толпе он почти перестал выступать, а игры в «Мафию» помогают ему справляться со страхом общения. По данным местного реестра, жилье, где он проживает с двумя другими людьми, на него не оформлено, а в 2024 году его жена сдавала комнату ради дополнительного дохода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе покинувший Россию музыкант Алексей Лебединский оформил инвалидность в США из-за тяжелого психического расстройства и приступов паники.

    Бывшая жена артиста рассказывала в 2024 году о его жизни с бездомными в США. А общественники потребовали проверить музыканта на экстремизм из-за публичных высказываний.


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    3 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Райкина скончалась в возрасте 88 лет.

    О кончине Райкиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

    Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она получила образование в Щукинском училище и почти полвека отдала Театру имени Вахтангова. В числе ее известных сценических работ – Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах» и Золушка в одноименной постановке. Широкой публике она также запомнилась по фильму «Благочестивая Марта».

    Ранее почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет.

    На прошлой неделе советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага
    В Польше передали в суд дело евродепутата о срыве украинского флага
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польская прокуратура передала в суд дело в отношении депутата Европарламента Гжегожа Брауна, который обвиняется в дерзкой краже флага Украины и флага Евросоюза.

    Окружная прокуратура Варшавы направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Европарламента Гжегожа Брауна, депутата польского Сейма Романа Фрица и еще четверых человек, сообщает ТАСС.

    Браун обвиняется в том, что 30 апреля 2025 года на Площади Свободы в Бяла-Подляске он «совершил кражу особо дерзким образом украинского флага, вывешенного на всеобщее обозрение на балконе здания городской администрации».

    Также Брауну и Фрицу вменяют кражу флага Евросоюза из здания в Катовице в 2025 году.

    Ранее Браун затушил огнетушителем ханукальные свечи в здании Сейма, а также пытался сорвать мероприятия в Международный день памяти жертв Холокоста, за что был отстранен от работы в Европарламенте на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Европейский парламент лишил Гжегожа Брауна неприкосновенности на время расследования дела об отрицании холокоста.

    В июне руководство мемориального комплекса в Освенциме отказало делегации Брауна в посещении бывшего нацистского концлагеря.

    А в апреле польская прокуратура запросила у Европарламента разрешение на задержание евродепутата.

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    6 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии

    Daily Mail: Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о детской порнографии

    Отца Меган Маркл арестовали в США по делу о хранении детской порнографии
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФБР задержали отца жены британского принца Гарри Меган Маркл в одном из домов престарелых в американском штате Флорида по подозрению в хранении детской порнографии.

    Томаса Маркла-старшего арестовали в связи с делом о предполагаемом хранении незаконных материалов, пишет Daily Mail. По данным газеты, 82-летний мужчина был задержан в штате Флорида.

    В конце октября в отношении Маркла начали расследование из-за архива детской порнографии в его доме на Филиппинах. Ожидалось, что расследование начнут и правоохранительные органы США, к которым обратился сын Маркла.

    Сама Меган Маркл заявила о глубоком потрясении. Она прекратила общение с отцом в 2018 году, когда получила информацию о его преступлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.

    Позже американского офицера вывезли из Британии до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении со стороны Скотленд-Ярда в связи с обращением по делу отца Меган Маркл.

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    4 ноября 2026, 22:03 • Новости дня
    Николас Кейдж пожаловался на «некоторую бездомность» после провала дома в Малибу

    Николас Кейдж стал бездомным после провала грунта у особняка в Малибу

    Николас Кейдж пожаловался на «некоторую бездомность» после провала дома в Малибу
    @ Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Голливудский актер Николас Кейдж заявил, что живет в отелях и чувствует себя «немного бездомным» после того, как гигантский провал грунта повредил его особняк в Малибу.

    «В настоящее время я немного бездомный. С моим домом в Малибу кое-что случилось, поэтому я живу в отелях. И сегодня вечером у меня не будет возможности встретить детей, которые обычно приходят за сладостями», – сказал Кейдж на фестивале Los Angeles Comic Con, передает The Hollywood Reporter.

    В начале сентября из-за провала грунта глубиной около 7,5 метра была повреждена подъездная дорожка к дому актера стоимостью 10,5 млн долларов. Из-за инцидента, вызванного ураганом «Мари" власти эвакуировали жителей 31 дома в этом районе.

    Несмотря на столь необычные обстоятельства, Кейдж все же планировал отметить праздник с четырехлетней дочерью Огаст Франческой Копполой Кейдж.

    «Я отведу дочь собирать сладости где-нибудь в Санта-Монике, а сам собираюсь посмотреть фильм, режиссер которого был номинирован на антипремию «Золотая малина» в категории «Худший режиссер», – это «Сияние». Но снял-то он этот фильм просто блестяще! Сегодня вечером буду смотреть. Уложу дочь спать – и включу «Сияние», – делился актер планами на Хэллоуин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гигантский провал грунта в Малибу разрушил подъездную дорожку к особняку Николаса Кейджа. В мае 2026 года актер  официально сменил фамилию.

    В августе лидер группы «Мумий Тролль» Лагутенко решил провести серию концертов в Европе и США ради ремонта сгоревшего особняка в Калифорнии.

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    3 ноября 2026, 21:46 • Новости дня
    Минюст подал в суд иск о ликвидации благотворительного фонда Исинбаевой

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции подало иск в суд Волгограда о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

    В Центральный районный суд Волгограда поступило административное исковое заявление об исключении сведений о фонде из Единого государственного реестра юридических лиц, передает РИА «Новости».

    В Минюсте пояснили, что организация не предоставляла отчеты и сведения, а также не получала корреспонденцию. Кроме того, в адрес фонда были направлены письма с требованиями устранить допущенные нарушения, однако они не были исполнены.

    Елена Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.

    Ранее судебные приставы взыскали долги с легкоатлетки Елены Исинбаевой за дачу под Волгоградом.

    До этого Федеральная налоговая служба блокировала счета легкоатлетки из-за финансовых задолженностей.

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    5 ноября 2026, 19:18 • Новости дня
    Бывшего мужа певицы Кэти Перри комика Брэнда признали виновным в изнасиловании

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Присяжные Королевского суда лондонского района Сазерк признали британского комика, актера и телеведущего Расселла Брэнда виновным в изнасиловании.

    Помимо изнасилования, Брэнд был признан виновным по трем пунктам обвинения в насильственных действиях сексуального характера, передает ТАСС. Его оправдали по двум другим пунктам обвинения в изнасиловании и обвинению в попытке совершения действия сексуального характера.

    Преступления, совершенные Брэндом, произошли в период с 2004 по 2009 год. От его действий пострадали четыре женщины. Преступления были совершены в различных местах, в том числе в его доме, на радиостанции и съемочной площадке. Приговор 51-летнему комику будет оглашен на заседании суда 9 ноября.

    Брэнд ранее был ведущим на телеканалах Би-би-си, MTV и Channel 4. Международной аудитории он известен по ролям в комедийных фильмах «Одноклассницы», «В пролете», «Побег из Вегаса» и «Артур. Идеальный миллионер». В 2010–2012 годах комик был женат на американской поп-певице Кэти Перри. В 2017 году Брэнд женился на писательнице и иллюстраторе Лоре Галлахер, с которой воспитывает трех детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду норвежский суд второй инстанции отказался освободить из-под домашнего ареста осужденного за изнасилования сына королевы-консорт Норвегии Метте-Марит Мариуса Борга Хейби.

    В июле в Британии сообщили о планах досрочно освободить из-за нехватки мест в тюрьмах более ста осужденных за изнасилования.

    В июне прошлого года суд присяжных в Нью-Йорке по итогам повторного разбирательства признал голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании бывшей помощницы Мириам Хейли.

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    4 ноября 2026, 06:57 • Новости дня
    Россияне назвали Лазарева и Гагарину лучшими певцами года

    ВЦИОМ: Лазарев и Гагарина стали лучшими исполнителями 2026 года

    Россияне назвали Лазарева и Гагарину лучшими певцами года
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), лучшими отечественными исполнителями 2026 года стали певцы Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

    В номинации «Певец 2026 года» первое место занял Сергей Лазарев, за которого проголосовали 20% опрошенных россиян, передает ВЦИОМ. Второе место досталось Басте с результатом 17%, а замкнул тройку лидеров Григорий Лепс (16%).

    Четвертую строчку разделили Ваня Дмитриенко и Денис Майданов, набравшие по 12% голосов. В десятку лучших певцов также вошли Дима Билан (11%), Стас Пьеха (9%), Akmal’ (9%), XOLIDAYBOY (7%) и Хабиб (5%).

    В этом году методика оценки артистов была обновлена: результаты формировались с учетом коммерческой активности исполнителей и откликов аудитории.

    В женском рейтинге лидерство удержала Полина Гагарина, которую назвали певицей года 23% респондентов. На второй позиции расположилась Татьяна Куртукова (20%), значительно опередившая многих известных артисток.

    Третье место заняла Татьяна Буланова с результатом 14%. За ней следуют Zivert (13%), BEARWOLF (10%), ANNA ASTI (9%), Люся Чеботина (9%), Клава Кока (8%), Ирина Дубцова (8%) и Мари Краймбрери (7%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал People назвал самого сексуального мужчину 2026 года. Возможный заработок певца Дмитриенко в Лужниках оценили в 174 млн рублей. В 2025 году певец Ярослав Дронов сохранил лидерство среди отечественных эстрадных исполнителей.

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    5 ноября 2026, 17:08 • Новости дня
    Джигурда назвал наградой внесение в антироссийскую базу украинской разведки

    Tекст: Денис Тельманов

    Актер Никита Джигурда считает наградой включение его имени в базу данных антироссийского портала War and Sanctions, связанного с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

    «Для меня это награда. Меня поздравляют все знакомые с тем, что я внесен в списки. Оценена деятельность. Я в хорошей компании нормальных людей», – заявил Джигурда РИА «Новости».

    Актер сообщил, что до событий 2014 года ему предлагали стать депутатом Верховной рады Украины в обмен на многочисленные преимущества, включая кинокарьеру. Однако он отказался после того, как ему ответили, что русский язык никогда не будет иметь государственного статуса на Украине.

    По мнению артиста, именно его позиция по вопросу русского языка стала причиной того, что киевский режим увидел в нем угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг актера Никиту Джигурду внесли в базу данных портала War and Sanctions.

    Российская певица Вика Цыганова пополнила списки антироссийского ресурса.

    В понедельник телеведущий Леонид Якубович попал в антироссийскую базу данных.

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    5 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Мосгорсуд утвердил отказ в иске Бородина к Пугачевой из-за слов о доносчиках

    Суд признал законным отказ взыскать с Пугачевой 5 млн рублей по иску Бородина

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции, которая отказала главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину в иске к певице Алле Пугачевой о защите чести и достоинства.

    Инстанция постановила оставить в силе решение Пресненского суда Москвы и не стала удовлетворять апелляционную жалобу истца, передает РИА «Новости». «Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения», – говорится в материалах дела.

    В июне нижестоящий суд отказал заявителю в полном объеме. Он требовал обязать артистку опубликовать опровержение сведений, которые считал порочащими, а также взыскать с нее 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

    Поводом для разбирательства стало интервью Аллы Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой, в котором прозвучала фраза: «Бородин, приготовься. Доносчики и стукачи – внимание».

    В суде адвокат певицы настаивала, что артистка не называла оппонента напрямую этими словами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом столичная инстанция обязала певицу Аллу Пугачеву погасить долги за тепло и электроэнергию.

    Московская объединенная энергетическая компания направила иск мировому судье о взыскании задолженности с Аллы Пугачевой.

    Пресненский суд Москвы отклонил иск Виталия Бородина к Алле Пугачевой о защите чести и достоинства.

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    5 ноября 2026, 14:28 • Новости дня
    Отстраненный глава КС Польши повторно пытался пройти на рабочее место

    Отстраненный глава КС Польши Свенчковский повторно пытался пройти на работу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отстраненный председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский предпринял новую попытку войти в здание суда, однако полиция вновь не пропустила его.

    Отстраненный от должности руководитель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский повторно пытался проникнуть в здание суда. Он обратился к полицейским, стоящим перед зданием, с требованием покинуть территорию, заявив, что они находятся там незаконно. Юрист отметил, что ему стыдно за правоохранителей, и выразил надежду на то, что они понесут «длительные наказания», передает РИА «Новости» со ссылкой на Polsat.

    По его словам, действия полиции препятствуют работе конституционного государственного органа и могут быть расценены как преступление. Он призвал открыть ворота и снять заграждения, обвинив правоохранителей в участии в государственном перевороте.

    Председатель КС заявил, что полицейские выполняют приказы «узурпатора» и Дональда Туска, добавив, что командиры операции боятся последствий своих действий. Несмотря на его обращения, полицейские остались на месте и не позволили ему войти в здание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Генпрокуратура Польши попросила привлечь к ответственности отстраненного председателя Конституционного суда.

    В понедельник Богдан Свенчковский заявил о государственном перевороте в стране.

    Днем ранее отстраненному главе Конституционного суда Польши запретили вход в здание.

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    6 ноября 2026, 19:33 • Новости дня
    Долина пообещала направить выигранные в суде против «Бургер Кинга» деньги на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Народная артистка России Лариса Долина планирует взыскать компенсацию с сети «Бургер Кинг» за незаконное использование ее имени в коммерческих целях, намереваясь передать полученные средства на нужды спецоперации.

    Юридическая служба певицы готовит официальную досудебную претензию к компании «Бургер Рус», управляющей сетью. По словам юристов, артистка никогда не сотрудничала с компанией и не разрешала использовать свой образ или зарегистрированный товарный знак «Лариса Долина», передает ТАСС.

    «В случае отказа мы инициируем судебный процесс, в рамках которого сумма требований будет увеличена, а также направим заявления в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роскомнадзор для наложения на компанию максимальных административных штрафов», – подчеркнули представители певицы.

    Недовольство Долиной вызвано объявлением об ограничении обслуживания и прекращении доставки ресторана по адресу дома в Хамовниках, где жила артистка, что юристы назвали «спланированной, циничной провокацией» и попыткой выставить ее «источником бытовых неудобств для ее соседей». Взысканные деньги Долина обещает направить на нужды участников спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце осужденные за мошенничество с квартирой Ларисы Долиной обжаловали иск певицы на сумму более 114 млн рублей.

    В сентябре суд взыскал эту сумму с фигурантов дела. В июле получивший семь лет колонии участник обмана отправился в зону специальной военной операции.

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    6 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Глава ФБР подтвердил арест отца Меган Маркл за хранение детской порнографии

    Tекст: Вера Басилая

    Директор ФБР Кэш Патель подтвердил арест на территории США Томаса Маркла-старшего, отца жены британского принца Гарри Меган Маркл, по делу о хранении детской порнографии.

    Патель заявил, что ФБР и его партнеры арестовали Томаса Маркла-старшего после того, как расследование выявило, что он хранил материалы с изображениями сексуального насилия над детьми, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ФБР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники ФБР задержали отца жены британского принца Гарри Меган Маркл в одном из домов престарелых во Флориде по подозрению в хранении детской порнографии.

    На прошлой неделе британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении в связи с обращением по делу Томаса Маркла-старшего.

    В прошлом месяце полиция на Филиппинах начала расследование в отношении отца Меган Маркл по подозрению в хранении архива детской порнографии.

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    6 ноября 2026, 20:11 • Новости дня
    Верховный суд Польши отклонил апелляцию отстраненного главы КС

    Суд в Польше отклонил апелляцию отстраненного председателя КС Свенчковского

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный суд Польши постановил отклонить апелляцию отстраненного от обязанностей и. о. председателя Конституционного суда республики Богдана Свенчковского.

    В судебном постановлении поясняется, что компетенция Палаты Верховного суда по вопросам профессиональной ответственности не распространяется на судей Конституционного суда, передает ТАСС.

    В пресс-службе Верховного суда добавили, что апелляция Свенчковского перенаправлена в Конституционный суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг отстраненный председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский предпринял новую попытку войти в здание суда, однако полиция вновь не пропустила его.

    Во вторник генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек подал шесть ходатайств для привлечения Свенчковского к ответственности.

    В понедельник отстраненный глава суда заявил о государственном перевороте в стране.

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    6 ноября 2026, 20:28 • Новости дня
    Сборы тура канадского певца The Weeknd превысили рекорд Элтона Джона

    Певец The Weeknd установил рекорд гастрольных сборов в 1,3 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Канадский исполнитель Абель Тесфайе, известный как The Weeknd, установил новый рекорд по кассовым сборам среди мужчин в рамках одного гастрольного тура, обойдя Элтона Джона.

    Гастрольный тур The Weeknd принес более 1,3 млрд долларов, что превосходит предыдущий рекорд британского певца Элтона Джона, чей прощальный тур Farewell Yellow Brick Road собрал свыше 939 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что во время тура было реализовано более 9 млн билетов на 176 концертов, прошедших в 67 городах 30 стран на пяти континентах.

    В общем рейтинге кассовых сборов тур The Weeknd находится на третьем месте. Первенство удерживает американская певица Тейлор Свифт с туром Eras Tour, собравшим более 2 млрд долларов, а на втором месте – британская группа Coldplay с туром Music of the Spheres, принесшим свыше 1,5 млрд долларов.

    Помимо финансовых достижений, The Weeknd установил рекорды посещаемости. Он стал первым артистом, выступившим на стадионе Stade de France шесть раз за один тур. На стадионе SoFi в Лос-Анджелесе певец дал семь концертов, что является рекордом по количеству выступлений и кассовым сборам среди мужчин-исполнителей на этой площадке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе песня американской кантри-исполнительницы Эллы Лэнгли «Choosin’ Texas» установила рекорд среди композиций нерождественской тематики, продержавшись 20 недель на первой строчке чарта Billboard Hot 100.

    В июле американская певица Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси отпраздновали свадьбу на масштабной вечеринке в комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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