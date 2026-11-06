Стоимость биткоина упала ниже 75 тыс. долларов впервые с сентября

Стоимость биткоина впервые с 15 сентября опустилась ниже 75 тыс. долларов

Tекст: Вера Басилая

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18:09 мск дешевел на 2,57% за сутки, достигнув 75 322 долларов, передает РИА «Новости». Незадолго до этого показатель впервые с 15 сентября опускался ниже отметки в 75 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 2,45%, в среднем составив 75 334,91 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость биткоина и Ethereum замедлила снижение после резкого падения на фоне заявления бывшего директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао.

В конце октября стоимость биткоина на криптовалютной бирже Binance снизилась более чем на 4% на фоне сообщений о проблемах с безопасностью площадки.