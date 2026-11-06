Легкомоторный самолет упал на автобан в Германии

Инцидент произошел в пятницу днем. Представитель местной полиции заявил, что количество пострадавших пока неясно, пишет ТАСС со ссылкой на Bild.
По предварительным данным, автомобили на автобане не пострадали. Полиция и спасатели выясняют причины падения самолета на проезжую часть.
Пожарные тушат обломки воздушного судна примерно в километре от парковки Крээнберге. Самолет полностью разрушен. Движение на магистрали перекрыто.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце два человека погибли при крушении легкомоторного самолета вблизи города Гундельсхайм на юго-западе Германии.
В сентябре военный самолет разбился в районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии.
В мае легкомоторное воздушное судно взорвалось в небе над Лимбургерхофом.