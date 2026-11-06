КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

КСИР: Два танкера подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе

Tекст: Тимур Шайдуллин

КСИР Ирана сообщил о подрыве на минах и последующем возгорании, которое случилось на двух танкерах в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Два танкера, выключив навигационные системы и системы идентификации, при поддержке американской армии-агрессора предприняли попытку покинуть (регион) по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе и столкнулись с минами, в результате чего загорелись и прекратили движение», – заявили в пресс-службе формирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве еще двух нефтяных танкеров на минах в восточной части Ормузского пролива.

В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

В понедельник военно-морские силы КСИР заявили о возгорании 11 танкеров-нарушителей в Ормузском проливе с 25 октября.