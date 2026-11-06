Проект обращения к ООН о прекращении блокады Кубы внесен в Госдуму

Tекст: Валерия Городецкая

Совет Госдумы решил включить проект постановления в порядок работы парламента на 11 ноября, передает РИА «Новости». В обращении депутаты квалифицируют санкционную политику США как недопустимый инструмент внешнеполитического давления.

В документе отмечается, что блокада противоречит Уставу ООН и принципам международного права. Уточняется, что санкции затрагивают права кубинцев, а после ужесточения ограничений в августе страна практически лишилась импортного топлива.

Депутаты указывают, что к октябрю ситуация на Кубе привела к гуманитарным проблемам. Госдума выражает солидарность с требованиями о прекращении блокады и подтверждает готовность поддерживать кубинский народ.

Обращение планируется направить президенту России, в Совет Федерации, правительство, Общественную палату, Генассамблею ООН и другие организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Соединенные Штаты добавили в санкционные списки по Кубе новые организации и танкеры.

В прошлом месяце Россия поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о прекращении блокады Кубы.

Генеральная Ассамблея ООН призвала США отменить санкции против Кубы.