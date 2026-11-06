Российский самбист Волков завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте

Tекст: Вера Басилая

В финальном поединке в весовой категории до 88 кг по боевому самбо Волков одержал победу над представителем Таджикистана Халидом Толибзодой, передает РИА «Новости».

Ранее на том же турнире Софья Емелюкова стала обладательницей серебряной медали в спортивном самбо (весовая категория до 50 кг), а Александр Пшеничных завоевал бронзу в категории до 58 кг.

Чемпионат мира по самбо проходит в Узбекистане с 6 по 8 ноября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пловец Богдан Торопкин из России завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем на юношеских летних Олимпийских играх в Дакаре.

В воскресенье российский борец вольного стиля Аманула Гаджимагомедов стал обладателем золотой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

На прошлой неделе российский борец вольного стиля Абдулла Курбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.