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    6 ноября 2026, 18:11 • Новости дня

    Финляндия анонсировала новые меры для ограничения въезда россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Финляндии в максимально сжатые сроки готовят дополнительные меры по ограничению въезда граждан России, заявил премьер-министр Петтери Орпо.

    Финляндия подготовит дополнительные меры для ограничения въезда в страну граждан России, рассказал Орпо в интервью телеканалу MTV Uutiset. «Министерство иностранных дел готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян. Сейчас мы готовим эти меры в максимально сжатые сроки», – передает ТАСС слова финского премьера.

    Орпо подчеркнул, что Финляндия стремится повлиять на Европейский союз, чтобы ограничения были приняты на общеевропейском уровне.

    Премьер-министр напомнил, что ограничения на выдачу туристических виз россиянам ввели с начала конфликта на Украине, в том числе для того, чтобы запретить въезд профессиональным спортсменам из России.

    Министр иностранных дел Элина Валтонен также сообщила в соцсетях, что ведомство срочно готовит предложение по изменению резолюции правительства о въезде россиян.

    На следующей неделе в Хельсинки пройдут два матча НХЛ с российскими хоккеистами, 20–21 ноября – соревнования по фигурному катанию, а 27–29 ноября в Руке – этап Кубка мира по лыжным гонкам, где также ожидаются спортсмены из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом планы Финляндии ограничить въезд российских спортсменов.

    В воскресенье глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила Евросоюзу ограничить въезд для всех российских спортсменов.

    Ранее Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для россиян.

    6 ноября 2026, 03:57 • Новости дня
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что у Москвы есть чем ответить, и этот «болезненный ответ» будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы бесперспективными.

    Биричевский заявил о нарушении международного права при попытках Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры.

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    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 14:24 • Новости дня
    Российский турист скончался после посещения хамама в турецкой Аланье

    Anadolu: В отеле турецкой Аланьи после посещения хамама скончался россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Отдыхавший в турецкой Аланье 45-летний гражданин России Олег Фидченко умер в больнице после того, как почувствовал недомогание в гостиничном хамаме.

    Инцидент произошел в одном из отелей, расположенных в курортном районе Авсаллар. Мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия во время нахождения в турецкой бане, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

    На место происшествия по экстренному вызову оперативно прибыли медики. Россиянина госпитализировали в местную больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

    В настоящий момент тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где специалисты проведут вскрытие для установления точных причин смерти.

    У погибшего остались жена и семилетняя дочь, сообщает Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гражданка России умерла на отдыхе в турецкой провинции Анталья.

    В сентябре тело туриста из России нашли в коридоре гостиницы в Анталье.

    Летом в номере отеля турецкой Аланьи мертвым обнаружили пятидесятилетнего путешественника из России.

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    6 ноября 2026, 05:32 • Новости дня
    Еврокомиссия рекомендовала гражданам ЕС приготовиться к автономному выживанию

    ЕК рекомендовала жителям Евросоюза сделать запасы для выживания при катастрофах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителям стран Европейского союза следует быть готовыми к автономному выживанию в течение трех суток в случае катастроф, сообщили в Еврокомиссии.

    ЕК опубликовала новый пакет рекомендаций, пишет РИА «Новости». В документе отмечается, что Европа сталкивается со все более частыми и сложными кризисами, поэтому ведомство активизирует усилия по укреплению готовности.

    «Автономность в течение 72 часов… Это включает, в частности, формирование запасов предметов первой необходимости и подготовку «тревожных чемоданчиков», – подчеркнули в Еврокомиссии.

    Граждан призывают самостоятельно закрывать базовые потребности до прибытия экстренных служб. Еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и управления кризисными ситуациями Хаджа Лабиб анонсировала учреждение ежегодного Дня готовности ЕС, который впервые планируют провести в октябре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Брюссель отложил выпуск стратегического доклада о будущем Евросоюза.

    В начале месяца представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила о грядущей суровой зиме в ЕС на фоне высоких цен на энергоносители.

    В сентябре СМИ отметили планы Еврокомиссии отменить право национального вето по вопросам санкций и безопасности.

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    6 ноября 2026, 10:47 • Новости дня
    Рютте назвал Европу «не святой» из-за масштабных закупок российского СПГ

    Bloomberg: Рютте напомнил о закупках Европой огромных объемов СПГ у России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сделка Вашингтона и Москвы по дизельному топливу вызвала панику в Евросоюзе, который при этом сам продолжает активно закупать сжиженный природный газ у России.

    Соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива вызвало панику среди европейских союзников Вашингтона, однако сама Европа закупает российский сжиженный природный газ в гораздо больших объемах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Объявление о сделке вызвало «панику»… Я это понимаю, я тоже удивленно поднял бровь… но Европа также закупила в этом году очень много сжиженного природного газа из России, гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу! Европа тоже не святая», – заявил Рютте в интервью нидерландской программе Pauw & De Wit.

    В октябре президенты России и США достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок на фоне энергетических трудностей и роста цен. Эта сделка подверглась резкой критике со стороны европейских государств.

    Евросоюз ввел масштабные ограничения против энергоносителей из России, но продолжает импортировать сжиженный природный газ. Москва неоднократно указывала на нанесение ущерба самим европейским странам подобными санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

    Глава Минфина США Скотт Бессент назвал поставки дизельного топлива из России отвечающими интересам американских граждан.

    Европейская сеть операторов газотранспортных систем спрогнозировала истощение запасов в подземных хранилищах Евросоюза до 11% к весне при отказе от импорта из России.

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    6 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции указал на вред помощи Киеву для ЕС

    Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян заявил о вреде помощи Киеву для ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны, финансируя Украину, усиливают топливный кризис внутри ЕС и отдаляют перспективу мирного урегулирования, заявил кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

    «Это абсолютно неверно», – сказал Дюпон-Эньян в эфире телеканала France 2 в ответ на утверждение ведущего о том, что «помощь Украине позволяет защищать европейцев и Францию», передает ТАСС.

    Политик отметил, что украинский конфликт является причиной роста цен на дизель и других проблем во Франции. Он напомнил, что мирное урегулирование было возможно после переговоров в Стамбуле в начале конфликта, однако Владимир Зеленский «потащил свой народ на мясорубку». Дюпон-Эньян также обратил внимание на то, что Зеленский «уже много месяцев не проводит выборы» и «похищает молодых людей для отправки на фронт».

    «В какой-то момент надо суметь остановить конфликт. Ведь если мы попросим французов финансировать все войны в мире, то что сами будем делать? Мы не можем восстановить порядок в Марселе, Страсбурге, Бресте и Нанте, но хотим отправить солдат на Украину?! Это безумие!» – заявил лидер партии «Вставай, Франция».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник кандидат в президенты Франции и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за немедленное прекращение финансовой и военной помощи Украине после появления информации о пыточной под Киевом.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Киев пообещал выделить Украине пакет военной и гражданской помощи на 1,35 млрд евро.

    Также премьер Норвегии Йонас Гар Стере объявил о планах крупного финансирования военной и гражданской помощи Украине.

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    6 ноября 2026, 10:04 • Новости дня
    Еврокомиссия потратила 300 млн евро во избежание переезда в опасный район

    Politico: Еврокомиссия потратила 300 млн евро на аренду проданных ею зданий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия решила отдать более 300 млн евро за аренду проданных ею ранее зданий в престижном районе Брюсселя, чтобы не переносить офисы в криминальную зону у Северного вокзала.

    Еврокомиссия в 2024 году продала 23 здания за 900 млн евро для сокращения расходов, однако продолжила арендовать помещения в семи из них, пишет Politico. Это решение совпало с планами перенести административные офисы в неблагополучный район у Северного вокзала Брюсселя.

    С 2024 года ЕК уже отдала за аренду 255 млн евро, передает ТАСС. В 2027 и 2028 годах исполнительная власть Евросоюза должна будет выплатить еще более 50 млн евро.

    Профсоюз работников институтов ЕС Renouveau & Democratie раскритиковал действия властей. По мнению организации, покупатель зданий вернет их стоимость всего за несколько лет. Представитель ЕК заявил, что продление срока аренды позволяет адекватно проводить долгосрочную политику в области строительства с учетом экономической эффективности.

    Ранее профсоюз выступал против перевода сотрудников в район близ Северного вокзала из-за высокого уровня преступности. Бизнес-квартал North Light примыкает к одной из самых криминогенных зон Брюсселя, где регулярно происходят перестрелки, а улицы патрулируют военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр по европейским делам Финляндии Иоаким Странд заявил о необходимости урезать долгосрочный бюджет Евросоюза.

    В среду заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов допустил участие чиновников Евросоюза в коррупционных схемах на Украине.

    Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета объединения.

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    6 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    Парламент Бельгии разрешил полиции забирать нелегалов из домов

    Парламент Бельгии принял закон, разрешающий полиции упрощенный доступ в дома подлежащих депортации нелегальных мигрантов, сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

    «Закон о праве входа в частные резиденции был принят на пленарном заседании Палаты представителей в пять утра. Это законодательный текст, вызывавший самые острые споры за последние 50 лет. Полиция теперь может забирать нелегальных мигрантов даже из их домов и отправлять на родину», – заявил министр, передает ТАСС.

    Новый закон позволяет полиции совершать рейды по домам, где живут нелегалы, без ордера на обыск при соблюдении ряда условий. Рейд возможен с 05:00 до 09:00 при наличии разрешения следователя и в присутствии представителей миграционной службы. Дом должен принадлежать мигранту, которому отказали в убежище, он активно уклоняется от возвращения на родину и представляет опасность для общественного порядка.

    Против закона активно выступали правозащитные группы. Дискуссии о различных формах закона продолжались почти 10 лет, а дебаты в парламенте при его принятии затянулись на 11 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о восприятии жителями королевства нелегальной миграции как более реальной угрозы по сравнению с возможным нападением России.

    Министр по делам миграции и предоставления убежища Нидерландов Барт ван ден Бринк внес в парламент законопроект об уголовном наказании иностранцев за намеренное препятствование собственной депортации.

    В сентябре министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт предложил ввести ускоренную процедуру высылки нелегальных мигрантов на внешних границах Евросоюза.

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    6 ноября 2026, 06:17 • Новости дня
    Евросоюз собрался снизить цены на энергию за счет зеленой электрификации

    Фон дер Ляйен: ЕС будет бороться с высокими ценами путем зеленой электрификации

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз будет бороться с высокими ценами на энергоресурсы с помощью развития собственной чистой генерации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Будущее ЕС лежит в электрификации за счет собственной чистой энергии, как возобновляемой, так и ядерной», – заявила фон дер Ляйен в X.

    Она добавила, что в настоящий момент Европа координирует действия по высвобождению запасов нефти, согласованному странами G7, совместно с Международным энергетическим агентством.

    На прошлой неделе Еврокомиссия провела диалог с представителями нефтеперерабатывающих заводов для стимулирования производства на фоне кризиса. Обсудить дальнейшее ускорение электрификации европейские власти планируют вместе с партнерами на климатической конференции COP31 в Анталье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Еврокомиссия анонсировала переговоры с представителями нефтеперерабатывающих заводов для снижения цен на дизельное топливо в странах объединения.

    Фон дер Ляйен сообщила о риске многолетнего энергетического кризиса в регионе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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    6 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Pais: ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская прокуратура инициировала проверку возможного нецелевого использования средств Евросоюза, выделенных на железнодорожную инфраструктуру, после катастрофы в испанской провинции Толедо.

    Проверка касается субсидии в размере более 111,6 млн евро, предоставленной Евросоюзом в июне 2024 года на обновление железнодорожной инфраструктуры, повышение безопасности движения и модернизацию систем связи на высокоскоростной линии Мадрид – Севилья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

    В пятницу утром сотрудники гражданской гвардии Испании прибыли в штаб-квартиры государственного оператора железнодорожной инфраструктуры ADIF, государственного агентства железнодорожной безопасности и Счетной палаты для запроса необходимой документации.

    Расследование началось по инициативе прокуратуры ЕС после катастрофы 28 октября в муниципалитете Урда, в результате которой погибли 69 человек. Аналогичная проверка уже проводится в связи с другой железнодорожной аварией, произошедшей в январе 2026 года в провинции Кордова, где погибли 46 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при столкновении поездов в провинции Толедо достигло 74 человек.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

    Предварительной причиной трагедии назвали человеческую ошибку.

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    6 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Совет ЕС отложил новые экологические требования к импорту топлива на год

    Совет ЕС отложил на год экологические требования к импорту нефти, газа и угля

    Tекст: Мария Иванова

    Совет ЕС согласовал отсрочку на один год введения требований по контролю выбросов метана при импорте нефти, газа и угля из-за потрясений на энергетических рынках.

    Такое решение принято для того, чтобы избежать дополнительного давления на надежность энергоснабжения ЕС с учетом перебоев, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Обязательства импортеров по мониторингу и отчетности о выбросах метана переносятся с 1 января 2027 года на 1 января 2028 года. Требования к отчетности об интенсивности выбросов сдвигаются на август 2029 года, а предельные нормативы – на август 2031 года.

    Изменения вступят в силу после согласования с Европарламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить экспортерам дополнительный год для выполнения требований ЕС по выбросам метана.

    Летом Вашингтон предупредил о серьезных последствиях в случае отказа Брюсселя пересмотреть жесткие правила контроля за выбросами метана.

    В прошлом году Европейский союз рассматривал корректировку регламента по выбросам метана для увеличения закупок американского сжиженного газа.

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    6 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Евросоюз вчетверо снизил охват программ интеграции мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская счетная палата выяснила, что к 2029 году показатели числа участников программ интеграции мигрантов в Европейском союзе сократятся на 75%, несмотря на значительное увеличение бюджета.

    Объем средств, выделенных в рамках фонда AMIF (Фонд убежища, миграции и интеграции) на интеграцию прибывающих в Европу людей, увеличился вдвое по сравнению с прошлым периодом и достиг 1,96 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Европейской счетной палаты.

    При этом управляющие органы прогнозируют падение числа участников мероприятий во всех государствах объединения с 9,7 млн человек на конец 2022 года до 2,5 млн к 2029 году. Программы смогут охватить лишь около 8% от общей численности граждан третьих стран, которая к началу 2025 года составит почти 30,6 млн человек.

    Фонд AMIF финансирует языковые курсы, образовательные мероприятия, консультации и профессиональную ориентацию. Ранее европейские издания обращали внимание на трудности с финансированием подобных программ, в частности на ограничение доступа к добровольным интеграционным курсам в Германии из-за нехватки бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель Европейской счетной палаты Тони Мерфи предупредил о риске мошенничества из-за спешки с выплатой средств из фонда восстановления Евросоюза.

    Агентство Евросоюза по основным правам сообщило об угрозе соблюдению прав человека на внешних границах объединения из-за внезапного прибытия десятков тысяч мигрантов в испанскую Сеуту.

    Европейский союз запланировал строительство своего первого зарубежного депортационного лагеря для нелегальных мигрантов на территории Руанды.

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    6 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Министр обороны Польши анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении посетить США на следующей неделе для обсуждения вопросов размещения постоянной американской военной базы.

    «В ближайшие дни я буду в Соединенных Штатах, в Пентагоне. Мы будем обсуждать базы, присутствие американских солдат, польско-американский союз», – цитирует министра РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш отметил, что рассчитывает отправиться в США в начале будущей недели.

    «Если все пойдет хорошо… то в начале следующей недели я буду в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о возможном отказе Вашингтона от строительства постоянной базы в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах.

    В прошлом месяце Варшава выразила стремление участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Польские власти запланировали выделить почти 4 млрд долларов на создание постоянной военной базы США.

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    6 ноября 2026, 08:35 • Новости дня
    МИД заявил об отсутствии данных об исках компаний ЕС к России

    МИД: У Москвы нет данных об исках европейских компаний о компенсации ущерба

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У Министерства иностранных дел нет информации о наличии исков от компаний Евросоюза с требованием компенсации понесенного в стране ущерба, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    «На текущий момент у нас нет данных о наличии или отсутствии соответствующих исковых требований», – сказал Биричевский РИА «Новости».

    Дипломат отметил непропорциональность попыток европейского бизнеса компенсировать потери таким способом реальному ущербу, который несут компании из ЕС из-за проводимой Евросоюзом антироссийской политики.

    Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России ввел меры, которые позволят компаниям ЕС требовать через местные суды компенсацию за ущерб, понесенный в результате введенных Москвой ответных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке Москвой дополнительных мер защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов.

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы абсолютно бесперспективными.

    Ранее западные политики разработали план передачи заблокированных российских активов из депозитария Euroclear в новую структуру Евросоюза для последующего финансирования нужд Киева.

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    6 ноября 2026, 17:39 • Новости дня
    Спецслужбы Румынии начали поиск авторов ложных сообщений о минировании самолетов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Расследование с целью установления личностей авторов четырех ложных сообщений о минировании самолетов начато в Румынии, заявил пресс-секретарь Румынской разведывательной службы Овидиу Маринча.

    «В настоящее время ведется расследование личности преступников и любых связей между этими инцидентами. Расследования координируются между несколькими государствами и органами власти», – приводит слова Маринча РИА «Новости».

    В четверг спецслужбы Румынии получили три ложных сообщения о бомбах на бортах самолетов, следовавших в Бухарест из Италии и Сербии, а также из Тель-Авива с пересадкой в румынской столице. В пятницу поступило ложное сообщение о минировании борта из Праги.

    Маринча призвал посетителей аэропорта сохранять спокойствие, отметив, что проверки самолетов, высадка пассажиров или повторная проверка багажа являются мерами предосторожности.

    «Любые дополнительные проверки, безусловно, могут вызвать задержки, нарушить движение, но они преследуют конкретную цель – безопасность каждого пассажира», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военная полиция Нидерландов сообщила об отсутствии взрывных устройств на борту прибывшего в Амстердам из Праги самолета авиакомпании KLM.

    В тот же день в Европе было зафиксировано как минимум 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов. В частности, следовавшие в Рим и из него два пассажирских самолета изменили планы полетов из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах.

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