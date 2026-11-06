Школьница получила пять лет колонии за поджог релейного шкафа в Новосибирске

СК: В Новосибирске 15-летнюю школьницу осудили на пять лет за попытку теракта

Tекст: Валерия Городецкая

Фигурантка признана виновной в покушении на террористический акт, сообщается в канале СК в Max. По данным следствия, в августе девушка согласилась поджечь релейный шкаф за денежное вознаграждение, обещанное неизвестным куратором в переписке.

Совершив попытку поджога, она сняла происходящее на камеру мобильного телефона, отправила видео заказчику и скрылась с места преступления.

Позже подростка задержали сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю совместно с транспортной полицией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Следственный комитет сообщил о предъявлении 16-летней жительнице Энгельса обвинения в совершении теракта.

В четверг транспортные полицейские задержали 23-летнего жителя Москвы после попытки поджога железнодорожного объекта в Подмосковье.

Центр общественных связей ФСБ заявил о поимке жителя Ленинградской области за подготовку диверсии на путях по заданию украинских спецслужб.