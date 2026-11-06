Российские танцевальные дуэты заявлены на турнир в Польше

Два российских танцевальных дуэта заявлены на турнир «Челленджер» в Польше

Tекст: Тимур Шайдуллин

Предполагается, что в Варшаве на лед выйдут Анна Коломенская и Артем Фролов, а также Екатерина Миронова и Евгений Устенко, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз конькобежцев.

Соревнования в Польше пройдут с 25 по 29 ноября. С сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов и тренеров до международных соревнований в нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на этап Гран-при во Франции.

В начале октября Аделия Петросян и Анна Фролова завоевали медали на турнире серии «Челленджер» в Батуми. В сентябре Бойкова и Козловский выиграли соревнования спортивных пар на турнире серии «Челленджер» в США.