Самолет-разведчик НАТО заметили у границ Калининградской области

Борт вылетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии в понедельник в 15:29 мск, передает РИА «Новости». По состоянию на 17:00 мск самолет находился в воздушном пространстве Польши примерно в 120 км от границ Калининградской области, он совершил один круг и зашел на второй.
Согласно данным военно-воздушных сил США, дальность действия радиолокационной станции самолета Boeing E-3A Sentry составляет более 400 км.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик начал патрулирование у границ Калининградской области.
Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent совершил полет над Латвией и Эстонией.
В среду самолет радиолокационной разведки США Bombardier Artemis II пролетел вдоль границ российского региона.