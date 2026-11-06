Дептранс: В центре Москвы столкнулись три автомобиля

Tекст: Валерия Городецкая

Авария произошла на улице Сергея Макеева в районе дома 5, строение 9. В результате движение в сторону области оказалось затруднено на один километр, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают оперативные службы города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на западе Москвы в результате наезда легкового автомобиля на препятствие погиб ребенок.

В августе водитель грузовика, проехавший на запрещающий сигнал светофора, спровоцировал смертельную аварию с автобусом.

Тогда же в ДТП с грузовым автомобилем на Третьем транспортном кольце погибла девушка.