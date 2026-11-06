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    6 ноября 2026, 17:30 • Новости дня

    В центре Москвы столкнулись три автомобиля

    Дептранс: В центре Москвы столкнулись три автомобиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей случилось в центре Москвы, сообщил столичный департамент транспорта.

    Авария произошла на улице Сергея Макеева в районе дома 5, строение 9. В результате движение в сторону области оказалось затруднено на один километр, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

    По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают оперативные службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на западе Москвы в результате наезда легкового автомобиля на препятствие погиб ребенок.

    В августе водитель грузовика, проехавший на запрещающий сигнал светофора, спровоцировал смертельную аварию с автобусом.

    Тогда же в ДТП с грузовым автомобилем на Третьем транспортном кольце погибла девушка.

    5 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    В Москве наладили производство коммунальных «пухососов»

    В Москве начали производить передовые коммунальные автомобили-пухососы

    В Москве наладили производство коммунальных «пухососов»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве начался выпуск передовых коммунальных автомобилей для уборки улиц, известных как «пухососы», сообщил министр правительства столицы Анатолий Гарбузов.

    «Можно сказать, что у нас есть самый передовой „пухосос“, который в том числе и уборщик улиц», – приводит слова Гарбузова РИА «Новости».

    Он отметил, что различные вариации и дополнения этого уборщика могут быть использованы под конкретные задачи, включая борьбу с тополиным пухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о полном переводе парка столичной коммунальной техники на зимний режим эксплуатации.

    В августе делегация правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным посетила производственные площадки завода «КамАЗ».

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    5 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской
    @ ALAA BADARNEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил молебен у мощей святой Матроны Московской в Покровском монастыре Москвы.

    «Патриарх Феофил совершил молебен перед мощами блаженной Матроны Московской в Покровском монастыре», – сообщил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, слова которого приводит РИА «Новости».

    Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых Русской православной церкви. Она родилась слепой, а в 16 лет потеряла способность ходить. При жизни она давала духовные советы и исцеляла людей. Канонизирована в 1999 году, причислена к лику святых в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в Русской православной церкви сообщил о планах проведения переговоров между патриархом Иерусалимским и патриархом Кириллом.

    В среду Иерусалимский патриарх прибыл в Москву по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Генерал Липовой назвал регионы запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Генерал Липовой назвал места запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 500 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, могли быть запущены с территории четырех украинских областей, сообщил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

    Липовой уточнил, что атаки производятся с территорий Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, которые пока остаются под контролем киевского режима.

    «ВСУ используют беспилотники самолетного типа, радиус действия которых достигает 2 тыс. километров», – рассказал генерал «Аргументам и фактам».

    По его словам, лишь небольшая часть дронов долетает до Подмосковья, так как многие нейтрализуются на подлете.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 2 ноября до утра 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника, большая часть из которых была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 29 октября, мэр Москвы рассказал о нейтрализации средствами ПВО большей части из 613 летевших в сторону Московского региона дронов.

    В прошлом месяце Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете 25 из 403 летевших к Москве беспилотников.

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    6 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Самосвал обрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье
    Самосвал обрушил пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье
    @ soln360tv

    Tекст: Вера Басилая

    В районе подмосковного Солнечногорска самосвал с поднятым кузовом задел и обрушил надземный пешеходный мост на Ленинградское шоссе, из-за чего движение на трассе оказалось перекрыто.

    ДТП произошло около деревни Пешки в Московской области, сообщает Mash. По данным канала, самосвал с поднятым кузовом зацепил надземный пешеходный переход, после чего конструкция сорвалась с опор и рухнула на Ленинградское шоссе.

    В результате аварии оказались перекрыты все полосы движения, образовалась четырехкилометровая пробка в обе стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в подмосковном Домодедово женщина и ребенок погибли при опрокидывании самосвала на легковой автомобиль.

    В январе на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области грузовой самосвал поднятым кузовом задел пешеходный мост с причинением травм водителю.

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    5 ноября 2026, 13:21 • Новости дня
    Вставшую на пассажирское сиденье в метро Москвы жительницу Омска задержали

    В метро Москвы задержали вставшую с ногами на сиденье вагона пассажирку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники полиции задержали 52-летнюю жительницу Омска, которая залезла с ногами на сиденье в вагоне поезда Московского метрополитена из-за конфликта с другим пассажиром, сообщили в Главном управлении МВД.

    Правоохранители выявили нарушение правил пользования метрополитеном благодаря видеоролику в интернете. На кадрах видно, как женщина забирается с ногами на пассажирское сиденье, вызывая возмущение окружающих, указало ведомство на своем сайте.

    Нарушительницей оказалась ранее судимая жительница Омска, приехавшая в Москву. На опубликованном видео она заявила, что пошла на этот шаг в знак протеста из-за нецензурной брани со стороны мужчины.

    «Я встала на сиденье в метро ногами, спиной к пассажиру и затем сразу сошла... Мужчина оскорбил меня в матерной форме с использованием ненормативной лексики. Я выразила протест против оскорбления таким образом, неподобающим», – объяснила задержанная.

    В отношении женщины могут применить наказание в виде штрафа до 1 тыс. рублей или административного ареста до 15 суток за мелкое хулиганство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранители задержали размахивавшего отверткой злоумышленника в вагоне поезда Московского метрополитена.

    В прошлом месяце суд в Москве арестовал на 15 суток женщину за плевки в прохожих.

    Мосгорсуд назначил 18-летнему местному жителю девять суток административного ареста за прыжок на пути станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

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    4 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Четыре машины столкнулись на МКАД

    Авария с четырьмя автомобилями затруднила движение на МКАД

    Tекст: Мария Иванова

    В районе съезда № 35 на внутренней стороне МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.

    Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются, сообщает Дептранс Москвы.

    Отмечается, что на месте работают городские оперативные службы.

    Из-за происшествия движение в сторону центра затруднено на 4,5 км, водителей призывают выбирать маршруты объезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ГУ МВД по городу сообщило о пострадавшем ребенке в результате столкновения четырех транспортных средств в районе 37-го километра МКАД.

    В сентябре Дептранс Москвы сообщил об образовании семикилометровой пробки на внутренней стороне МКАД из-за аварии с участием грузовиков.

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    4 ноября 2026, 22:52 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл 4 ноября в Москву, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

    В аэропорту Внуково-3 высокого гостя встречали председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний и советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

    Кроме того, в составе делегации встречающих были зампредседателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, заведующий Сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), помощник председателя ОВЦС иерей Александр Ершов и секретарь председателя ОВЦС иерей Николай Васин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным проведение выставки к 80-летию патриарха.

    В августе патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным.

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    4 ноября 2026, 17:50 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме Москвы погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жертвами возгорания в квартире на восьмом этаже в столице стали два человека, сообщил источник в экстренных службах города.

    Тела двоих погибших были обнаружены в ходе ликвидации пожара в жилом здании, сказал собеседник РИА «Новости».

    В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают точную причину возгорания, а также все обстоятельства трагической гибели людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в квартире жилого дома на западе Москвы при пожаре погибли мужчина и женщина.

    В апреле жертвой возгорания в Чуксином тупике на севере столицы стал один человек.

    Жертвами пожара в многоэтажном здании на юго-западе Москвы оказались двое граждан.

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    4 ноября 2026, 08:07 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Москву развернули из-за дополнительных проверок

    Рейс Air Serbia из Белграда в Москву развернули из-за проверок пассажира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самолет авиакомпании Air Serbia, следовавший из Белграда в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости дополнительной проверки одного из пассажиров.

    Рейс авиакомпании Air Serbia, направлявшийся в Москву, был перенаправлен обратно в Белград во вторник вечером, сообщает Reuters.

    Причиной возвращения стала необходимость дополнительных проверок безопасности одного из пассажиров, уточнили в авиакомпании.

    В Air Serbia заявили, что после получения информации о необходимости дополнительных проверок экипаж действовал в соответствии с инструкциями компетентных органов и процедурами безопасности.

    Данные сервиса Flightradar24 подтверждают, что самолет развернулся на полпути к Москве и совершил посадку в Белграде. В авиакомпании добавили, что пассажиры будут проинформированы о дальнейшей судьбе рейса позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре пассажирский лайнер Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии после анонимного звонка о взрывном устройстве.

    В том же месяце два чартерных рейса турецких авиалиний перенаправили в Минск из-за атак ВСУ на инфраструктуру российских аэропортов.

    В 2025 году авиакомпания Air Serbia получила согласие на использование российского воздушного пространства для регулярных рейсов в Китай.

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    4 ноября 2026, 04:15 • Новости дня
    Программисты стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в Москве

    Медианная зарплата программистов Java в Москве достигла 340 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    Рейтинг самых прибыльных специальностей в Москве по итогам октября возглавили программисты на языке Java с медианной зарплатой 340 тыс. рублей в месяц.

    Продукт-менеджеры и бизнес-аналитики также вошли в тройку лидеров рейтинга самых высокооплачиваемых профессий в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков сервиса SuperJob.

    Медианная зарплата продукт-менеджера составила 330 тыс. рублей, а бизнес-аналитика – 250 тыс. рублей в месяц. В пятерку лидеров вошли инженер строительного контроля с доходом 200 тыс. рублей и водитель большегрузного транспорта, зарабатывающий 190 тыс. рублей.

    Заметнее всего за год выросли медианные зарплаты специалистов по розничному кредитованию – на 23%, до 135 тыс. рублей. Доходы токарей-расточников и специалистов по взысканию задолженности увеличились на 17%, до 140 тыс. рублей.

    Финансовые менеджеры и электромонтажники стали получать на 14% больше – 160 тыс. и 125 тыс. рублей соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом министр Решетников сообщил об остывании российского рынка труда. Вице-премьер Голикова отметила рост числа свободных рабочих мест на каждого безработного. В мае президент Владимир Путин заявил о неизбежной замене работников в некоторых отраслях на ИИ.

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    3 ноября 2026, 23:48 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников

    Пять направлявшихся в сторону Москвы беспилотников уничтожены силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Max-канале об уничтожении пяти беспилотников на подлете к Москве вечером вторника.

    «Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию для безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Собянин сообщил о нейтрализации 187 беспилотников на подлете к столице. Силы ПВО отразили атаку 13 направлявшихся в сторону города дронов. Число уничтоженных с вечера понедельника дронов достигло 84.

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    5 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Дальневосточный леопард погиб в ДТП на трассе в Приморье

    Молодой дальневосточный леопард погиб в результате ДТП в Приморском крае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Молодой самец краснокнижного дальневосточного леопарда погиб в результате столкновения с автомобилем на трассе Раздольное – Хасан в Приморском крае.

    Трагедия произошла в темное время суток в районе села Кравцовка Хасанского округа Приморского края вблизи охраняемой территории национального парка «Земля леопарда», сообщает пресс-служба учреждения.

    Водитель автомобиля попытался уйти от столкновения с выпрыгнувшим на дорогу хищником. Машина задела зверя и перевернулась, в результате чего человек получил травмы. После удара леопард попытался скрыться, но погиб от полученных ранений до прибытия ученых.

    На место происшествия оперативно прибыли специалисты отдела науки нацпарка, сотрудники регионального госохотнадзора и полиция для установления всех обстоятельств случившегося.

    Подобные инциденты с краснокнижными кошками происходили на этой трассе и ранее. Специалисты подчеркивают необходимость строительства специальных безопасных переходов для диких животных на таких участках, позволяющих развести транспортные потоки и естественные пути перемещения зверей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце специалисты приступили к переселению дальневосточных леопардов в Уссурийский заповедник для создания резервной популяции.

    Ранее делегация специалистов из КНДР впервые посетила национальный парк «Земля леопарда».

    Летом самка дальневосточного леопарда в Приморье впервые взяла под опеку двух чужих детенышей.

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    3 ноября 2026, 23:05 • Новости дня
    Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

    Аэропорты Внуково и Домодедово временно ограничили прием и отправку рейсов

    Tекст: Катерина Туманова

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово перешли на прием и отправку рейсов по согласованию с профильными ведомствами, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

    Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией в ночь на вторник уничтожили 856 украинских беспилотников.

    Российские дроны получили неуязвимые для украинских систем РЭБ антенны.


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    4 ноября 2026, 06:47 • Новости дня
    Силы ПВО сбили восемь летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ, летевших в сторону Москвы, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбиты восемь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Собянин сообщил об уничтожении пяти дронов на подлете к Москве.

    Тогда же аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию.

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    4 ноября 2026, 04:26 • Новости дня
    Мосгорсуд закрыл от журналистов заседание по жалобе на приговор Лерчек

    Мосгорсуд закрыл заседание по жалобе на приговор блогеру Лерчек

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о незаконных переводах за границу, сообщили в апелляционной инстанции.

    Мосгорсуд ранее перенес слушание по жалобе на приговор с 17 на 5 ноября в связи с лечением Чекалиной. Суд в закрытом от СМИ и слушателей режиме рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогеру Лерчек, осужденной на условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу, передает ТАСС.

    «По Чекалиной заседание 5 ноября будет закрытое, пустят только на оглашение решения», – сообщили в пресс-службе суда.

    Присутствие Чекалиной не планируется, ее интересы в процессе представит адвокат. В инстанции добавили, что решение по жалобе может быть принято не в день слушания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник блогер Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии. На прошлой неделе Московский городской суд отложил рассмотрение апелляции на приговор блогеру.

    В августе юристы Чекалиной обжаловали решение суда об условном сроке за вывод средств за рубеж.

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