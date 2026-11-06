Лжеперевозчиков авто осудили в Приморье за мошенничество на 34 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Двух организаторов мнимых перевозок автомобилей осудили в Приморье. Суд установил, что в период с 2019 по 2022 год подсудимые размещали в интернете объявления об услугах автоперевозок и открыли четыре офиса во Владивостоке. Они не планировали выполнять обязательства, присваивали деньги клиентов, а переданные машины продавали, сообщает прокуратура Приморского края в Max.

Кроме того, злоумышленники дважды похитили средства, выданные в качестве предоплаты за покупку автомобилей за рубежом. От их действий пострадали 49 человек, общий ущерб составил более 34 млн рублей.

Мужчину приговорили к 10 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Женщина получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Суд также в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о незаконном получении жителями Приморского края более 5 млн рублей от страховых компаний за инсценировку ДТП.

В феврале правоохранительные органы задержали бывшего руководителя Владивостокского морского торгового порта Николая Ермолаева по подозрению в хищениях.

Ранее надзорное ведомство Приморского края разоблачило преступную схему с псевдозаймами во Владивостоке.