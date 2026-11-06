Британский телеканал Sky News получил предупреждение об угрозе безопасности

Британский телеканал Sky News и ирландская RTE получили сообщения о минировании

Tекст: Елизавета Шишкова

В Британии несколько крупных медиаорганизаций получили анонимные сообщения об угрозе безопасности, передает РИА «Новости». «Sky была одной из нескольких медиаорганизаций, которые получили сообщения об угрозе безопасности. Мы провели оценку рисков и сообщили об этом в соответствующие органы», – заявил в прямом эфире ведущий программы новостей.

По его словам, владелец телеканала компания Comcast начала плотное сотрудничество с властями для обеспечения безопасности всех сотрудников. Ранее в пятницу ирландская вещательная корпорация RTE была вынуждена эвакуировать персонал из-за сообщения о минировании штаб-квартиры.

Телеканал Sky News предполагает, что информационная атака на СМИ организована той же группировкой, которая стоит за масштабной серией ложных сообщений о бомбах на борту европейских самолетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два следовавших в Италию пассажирских самолета изменили планы полетов из-за анонимных сообщений о заложенных на борту взрывных устройствах.

Новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов в Европе.

В четверг более десяти рейсов различных европейских авиакомпаний совершили экстренную посадку из-за поступления угроз безопасности.