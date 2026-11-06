Китай решил развивать стратегическое партнерство с Грузией

«Мы хотим развивать и усиливать стратегическое партнерство с Грузией», – сказал вице-президент КНР, прибывший с первым официальным визитом в Грузию 6 ноября.
По его словам, для открытия новых возможностей сотрудничества с Тбилиси у Пекина разработан соответствующий план.
Кобахидзе назвал визит вице-президента Китая «очень важным» и отметил, что Грузия «придает большое значение усилению политического и экономического партнерства с Китаем».
Две страны являются стратегическими партнерами с 2023 года, а в будущем году отметят 35-летие установления дипломатических отношений.
Вице-президент Китая также проведет переговоры с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.
Напомним, вице-президент Китая Хань Чжэн прибыл в пятницу в Тбилиси с трехдневным первым официальным визитом, в аэропорту его встретила вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили.