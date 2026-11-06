Активисты попытались прорваться на стройку дата-центра Microsoft в Амстердаме

ANP: В Амстердаме около 100 человек штурмовали стройку дата-центра Microsoft

Tекст: Елизавета Шишкова

Акцию организовала группа Geef Tegengas, выступающая за остановку строительства объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANP. Многие протестующие скрыли свои лица. Полиция окружила их и применила дубинки, однако активисты продолжили попытки прорвать оцепление.

Это не первый подобный инцидент: в июне десятки активистов блокировали ту же строительную площадку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг корпорация Microsoft отказалась расширять вычислительные мощности дата-центра в Техасе из-за победы кандидата от Демократической партии на выборах губернатора.

В октябре полиция Финляндии завела дело из-за строительства дата-центра «дочки» Google.