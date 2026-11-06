Reuters: Apple ограничила автодополнение политических выражений в iPhone

Tекст: Елизавета Шишкова

Запрещенные слова по-прежнему можно набрать посимвольно, ограничения затрагивают лишь подсказки и непрерывный ввод, пишет Reuters. Независимый исследователь Дерик Кауффман привел в пример скрытые английские фразы о независимости Тибета и объединенной Ирландии, а также выражение «освобожденные территории» на иврите.

«В каждом из основных языков есть нечто подобное», – сказал Кауффман.

По оценке эксперта, база содержит порядка 100 тыс. слов без учета китайских иероглифов. В основном она состоит из ненормативной лексики, оскорблений и упоминаний запрещенных веществ, однако включает и политические термины. Выводы исследователя подтвердил инженер компании Tolmo, извлекший аналогичный перечень.

В Apple не стали комментировать размер списка и причины ограничений для политики, пояснив лишь, что клавиатура запрограммирована избегать неуместных или оскорбительных подсказок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе владельцы смартфонов от Apple в 110 странах получили экстренные уведомления о возможной хакерской атаке.

В 2025 году компания запланировала полностью перевести сборку iPhone для американского рынка в Индию.