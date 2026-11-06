Истребители ВВС Венгрии подняли по тревоге из-за угроз взрыва трех самолетов

Венгрия подняла истребители из-за угрозы взрыва трех пассажирских самолетов

Tекст: Вера Басилая

Истребители ВВС Венгрии поднимались по тревоге три раза из-за угроз взрыва пассажирских самолетов, передает РИА «Новости».

Первая тревога прозвучала около 12:00 мск в отношении рейса из Брюсселя в Софию. Венгерские истребители, находившиеся в учебном полете, сопроводили самолет до сербского воздушного пространства.

Спустя полчаса поступил сигнал о заминировании еще двух бортов, летевших из Праги на Кипр и в Бухарест. Эти самолеты истребители сопроводили до границы с Румынией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Европе зафиксировали 15 сообщений о взрывчатке на борту пассажирских самолетов. В Италии два авиарейса прервали полет из-за ложных сообщений о минировании. В четверг чешские правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств на борту четырех самолетов после сообщений о минировании.