WP: Бывший американский сенатор Джей Рокфеллер умер в возрасте 89 лет

Tекст: Елизавета Шишкова

Правнук основателя нефтяной компании Standard Oil Джона Рокфеллера ушел из жизни в пятницу в своем вашингтонском доме. Причины кончины 89-летнего политика не уточняются, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

Джей Рокфеллер состоял в Демократической партии США. С 1977 по 1985 год он занимал должность губернатора Западной Вирджинии, после чего на протяжении 30 лет представлял этот штат в американском сенате.

В верхней палате конгресса политик руководил комитетами по разведке, делам ветеранов, а также торговле, науке и транспорту. Под его началом в 2008 году прошло расследование обстоятельств американского вторжения в Ирак. Тогда сенаторы пришли к выводу об искажении администрацией Джорджа Буша-младшего разведывательных данных ради оправдания начала военной операции в 2003 году.

Кроме того, Рокфеллер активно выступал за расширение мер социальной поддержки. Он участвовал в создании программ медицинского страхования для детей из малоимущих семей и поддержал реформу здравоохранения, которую в 2010 году провел президент Барак Обама.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сенатор-русофоб Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) скончался после командировки на Украину.

Президент США Дональд Трамп объяснил его смерть естественными причинами.

ФБР задействовало необходимые ресурсы в связи с кончиной сенатора.