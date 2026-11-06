Суд в Гамбурге анонсировал заслушивание экспертов по делу о «Северных потоках»

Tекст: Тимур Шайдуллин

На заседаниях будут представлены показания эксперта из Криминалистического института в Висбадене и действующего водолаза-сапера бундесвера, передает РИА «Новости».

Судебный процесс в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии, стартовал 14 октября. Запланировано более 40 заседаний, которые продлятся до середины июня 2027 года.

Кузнецов был задержан в августе 2025 года в Италии и экстрадирован в Германию. По версии следствия, он по заданию госструктур Украины разработал план уничтожения газопроводов. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу обвиняемый Кузнецов не поддержал идею создания фильма о преступлении с участием Шона Пенна.

В четверг свидетель из ведомства уголовной полиции Германии сообщил об обнаружении следов удара на задействованной в подрыве яхте «Андромеда».

В среду Высший земельный суд Гамбурга запланировал провести десятки дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».