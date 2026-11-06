Европейские аэропорты получили 15 сообщений о минировании самолетов

Tекст: Вера Басилая

Угрозы безопасности коснулись не только самолетов, но и аэропортов ЕС. По информации агентства CTK, к 15:30 мск в Чехии совершили вынужденную посадку девять рейсов. Во Франции приземлились четыре борта. Аналогичные сигналы поступали в Италию и Румынию, передает ТАСС.

Также зафиксировано два «инцидента с безопасностью» в аэропортах. Один из них произошел в международном аэропорту Бухареста. Румынская служба информации заявила, что полученная угроза не содержала конкретики.

В аэропорту Копенгагена датская полиция усилила меры безопасности в связи с угрозой воздушному сообщению. В полиции отметили, что расследование продолжается, но угрозы для пассажиров и других лиц нет.

В последние дни участились ложные сообщения о минировании на европейских рейсах, однако ни одна из угроз не подтвердилась, и взрывные устройства обнаружены не были.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу чешская полиция начала осмотр лайнеров в аэропорту Праги из-за анонимных угроз. Два рейса в Италии прервали полет из-за ложных сообщений о минировании.

Десятки пассажирских рейсов в Европе совершили экстренные посадки из-за сообщений о бомбах.