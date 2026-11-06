Маск объявил о сокращении производства Cybertruck в пользу роботакси

Предприятие намерено изменить приоритеты в выпуске автомобилей, перераспределив мощности в пользу новой модели автономного транспорта, сообщил Маск.
«Tesla начнет постепенно сворачивать производство Cybertruck на Gigafactory Texas примерно в середине следующего года, чтобы освободить мощности для наращивания производства Cybercab», – написал американский бизнесмен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле предприниматель Илон Маск запустил сборку новейших автомобилей Cybercab для автономного передвижения без использования руля и педалей.
В марте глава Tesla анонсировал создание проекта Terafab для выпуска чипов.
В январе бизнесмен заявил о прекращении производства автомобилей моделей S и X для переоборудования заводских линий под выпуск роботов Optimus.