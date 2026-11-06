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    6 ноября 2026, 16:04 • Новости дня

    Эрдоган заявил о крахе международной системы безопасности из-за Газы

    Эрдоган: Ситуация в Газе доказывает крах международной системы безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Созданная десятки лет назад международная архитектура безопасности фактически потерпела банкротство, о чем свидетельствует ситуация на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Выступая на TRT World Forum в Стамбуле, турецкий лидер подчеркнул, что глобальное сообщество переживает болезненный период жесткой конкуренции и постепенной утраты ценностей, передает РИА «Новости».

    «Мы вместе проходим через кризис, в котором старый мир уже умирает, а новый еще не родился», – заявил Эрдоган.

    По его словам, глобальная система безопасности, сформированная 81 год назад, рухнула. Политик отметил, что сторонников мира остается все меньше, а насилие и несправедливость становятся обыденностью.

    Он призвал обратить внимание на сектор Газа, где миллионы людей пытаются выжить в руинах своих разрушенных домов в условиях голода и нищеты на фоне жестких ограничений гуманитарного доступа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.

    Турецкий лидер обвинил международное сообщество в бездействии в отношении сектора Газа.

    В мае глава Турции выразил надежду на возмездие для израильского премьер-министра на фоне гуманитарной катастрофы в анклаве.

    5 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива

    Резаи увязал открытие Ормузского пролива с семью условиями Ирана

    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

    «Конечно, я сообщил ему, что по части дипломатии мы передали США семь условий. До тех пор, пока Вашингтон не выполнит их, Ормузский пролив не откроется и никаких переговоров не состоится», – приводит слова Резаи РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента России с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Резаи заявил об обсуждении с президентом России региональной обстановки.

    Резаи передал Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

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    6 ноября 2026, 02:11 • Новости дня
    Айзенкот получил большинство рекомендаций в парламенте на пост премьера Израиля
    Айзенкот получил большинство рекомендаций в парламенте на пост премьера Израиля
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер израильской оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на должность премьер-министра страны, сообщает президентская канцелярия.

    Кандидатуру политика в ходе консультаций поддержали 67 из 120 парламентариев нового созыва, передает ТАСС.

    В пользу Айзенкота на встречах с президентом Ицхаком Герцогом высказались все партии объединенной оппозиции и обе арабские политические силы. За кандидатуру нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступили 46 представителей ультраправых и религиозных партий, еще семь человек воздержались от рекомендаций.

    Теперь глава государства должен поручить формирование кабинета министров одному из претендентов. Для создания устойчивой правящей коалиции кандидату потребуется заручиться поддержкой как минимум 61 депутата, однако пока ни один из блоков не обладает прочным большинством.

    Первому претенденту предоставят 28 дней на формирование правительства с возможностью продления срока на две недели. В случае неудачи право перейдет к другому парламентарию, а при повторном провале через 90 дней будут назначены новые выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты выборов в парламент.

    Во вторник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман призвал к созданию стабильного правительства без участия арабских партий.

    Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с просьбой не формировать коалицию с арабскими объединениями.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 19:31 • Новости дня
    Неизвестный застрелил семь человек в Турции

    IHA: В турецкой провинции Афьонкарахисар неизвестный застрелил семь человек

    Неизвестный застрелил семь человек в Турции
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами вооруженного нападения в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар стали семь человек, преступник скрылся на автомобиле.

    Тела пяти человек с огнестрельными ранениями нашли в двух автомобилях в деревнях Аязини и Кыйыр, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA. В ходе расследования выяснилось, что после этого убийца направился в другое место, где из помпового ружья застрелил еще двоих.

    Известно, что злоумышленник прибыл из другого города. Он скрылся на автомобиле красного цвета в направлении провинции Кютахья. Силы безопасности в соседних регионах приведены в состояние повышенной готовности.

    Жандармерия перекрыла въезды и выезды в населенных пунктах, где были совершены убийства. Власти проводят масштабную операцию по розыску и задержанию преступника, мотивы которого пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в испанском муниципалитете Эль-Эхидо неизвестный застрелил двух человек и тяжело ранил еще четверых. До этого двое вооруженных мужчин застрелили владельца бара и посетителя в испанской Севилье.

    В апреле прошлого года неизвестные открыли огонь по жителю Назрановского района Ингушетии и скрылись на автомобиле без номеров.

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    6 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Адвокат призвала найти вербовщиков задержанных в Турции россиянок

    Адвокат Бозтепе призвала искать вербовщиков задержанных в Анкаре россиянок

    Tекст: Вера Басилая

    Судебное расследование задержания более 30 россиянок в Турции должно установить все обстоятельства и возможных организаторов схемы вовлечения их в противоправную деятельность, заявила турецкий адвокат Шейма Бозтепе.

    «Следствие должно выяснить всю цепочку событий, определить возможных организаторов и посредников, а также установить, не действовала ли за этим более масштабная преступная структура, вовлекающая женщин в подобные схемы», – приводит слова Бозтепе РИА «Новости».

    По ее словам, необходимо выяснить, как женщины оказались в Турции, кто их вербовал и какие обещания им давали. Адвокат подчеркнула, что следствие должно проверить соответствие первоначальных предложений о работе реальным условиям и возможное давление или обман.

    Бозтепе отметила, что окончательные выводы можно делать только после изучения материалов дела. Она добавила, что нужно понять, были ли задержанные самостоятельными участницами или находились в уязвимом положении.

    В среду стало известно, что более 30 россиянок были задержаны в Анкаре по обвинению в нарушении морали, они находятся в депортационном центре, где с ними работает адвокат. Источник агентства сообщал, что после суда их планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг консульские сотрудники посольства России встретились с задержанными россиянками.

    Источник сообщил о возможном обмане задержанных при трудоустройстве.

    В среду турецкий суд постановил депортировать россиянок.

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    6 ноября 2026, 14:24 • Новости дня
    Российский турист скончался после посещения хамама в турецкой Аланье

    Anadolu: В отеле турецкой Аланьи после посещения хамама скончался россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Отдыхавший в турецкой Аланье 45-летний гражданин России Олег Фидченко умер в больнице после того, как почувствовал недомогание в гостиничном хамаме.

    Инцидент произошел в одном из отелей, расположенных в курортном районе Авсаллар. Мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия во время нахождения в турецкой бане, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

    На место происшествия по экстренному вызову оперативно прибыли медики. Россиянина госпитализировали в местную больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

    В настоящий момент тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где специалисты проведут вскрытие для установления точных причин смерти.

    У погибшего остались жена и семилетняя дочь, сообщает Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гражданка России умерла на отдыхе в турецкой провинции Анталья.

    В сентябре тело туриста из России нашли в коридоре гостиницы в Анталье.

    Летом в номере отеля турецкой Аланьи мертвым обнаружили пятидесятилетнего путешественника из России.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от верховного лидера страны

    IRIB: Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от Моджтабы Хаменеи

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    Подробности переданного документа не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB. «Мохсен Резаи передал господину Путину послание от верховного лидера», – сообщил вещатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    В среду верховный руководитель Исламской республики аятолла Моджтаба Хаменеи пригрозил США ответом более широкого масштаба в случае повторения агрессии.

    В понедельник Путин и Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора.

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    5 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Захарова: МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации в регионе, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «В условиях сохранения рисков новой эскалации вокруг Ирана рекомендации гражданам России остаются прежними. Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Соотечественников, которые уже находятся в Иране, МИД просит проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.

    Москва внимательно следит за развитием обстановки в Иране и призывает российских граждан в этой стране строго соблюдать все рекомендации местных властей, подчеркнула официальный представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о крайней встревоженности России сигналами о планируемых новых силовых акциях против Ирана.

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    5 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Турции россиянками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консульские сотрудники посольства России в Турции добились личной встречи с гражданками России, задержанными в Анкаре по обвинению в нарушении морали, и оказывают им необходимую поддержку.

    Российские дипломаты провели встречу с россиянками, ожидающими депортации из Турции, передает РИА «Новости». «Консульские сотрудники посольства оказывают задержанным российским гражданам необходимую поддержку. Добились 5 ноября организации с ними личной встречи», – сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

    В дипломатической миссии подчеркнули, что посольство в рамках имеющихся возможностей приложит усилия для обеспечения должного соблюдения прав и интересов граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник в правоохранительных органах допустил возможность обмана задержанных россиянок при трудоустройстве.

    В среду источник в турецких правоохранительных органах рассказал о планах властей выслать задержанных россиянок из страны.

    Российское посольство сообщило о принятии мер для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в Анкаре гражданкам России.

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    5 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ требования Москвы к претендентам

    Лавров озвучил кандидату в генсеки ООН Нусейбе требования Москвы к претендентам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил кандидату в генсеки ООН из ОАЭ Ланой Нусейбе требования России к претендентам на этот пост.

    «Собеседница представила свою предвыборную программу. Министр разъяснил Лане Нусейбе требования, предъявляемые российской стороной к претендентам на высший ооновский пост», – говорится в сообщении на сайте МИД.

    В министерстве добавили, что стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.

    Ранее Нусейба выразила готовность поддерживать инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил о праве России потребовать от нового генерального секретаря ООН скорректировать линию секретариата по украинскому кризису.

    До этого стало известно, что экс-вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан сохранила лидерство по итогам седьмого предварительного голосования по кандидатам на пост генерального секретаря организации.

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    5 ноября 2026, 18:50 • Новости дня
    Армия Ирана сообщила о подрыве двух танкеров на минах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В восточной части Ормузского пролива на минах подорвались еще два нефтяных танкера, сообщили Военно-морские силы Ирана.

    «Сегодня днем еще два нефтяных танкера получили повреждения, наткнувшись на мины в небезопасной зоне в восточной части Ормузского пролива», – говорится в заявлении армии, которое приводит РИА «Новости».

    Отмечается, что причиной возгорания стало игнорирование предупреждений со стороны Корпуса стражей исламской революции, а также проход в запретную зону без согласования с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Военно-морские силы Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о двух супертанкерах, загоревшихся в ходе попытки пересечь Ормузский пролив.

    В среду Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на морских минах в Ормузском проливе.

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    6 ноября 2026, 07:25 • Новости дня
    Оператор «Турецкого потока» подал в суд на «Нафтогаз Украины»

    Оператор «Турецкого потока» подал иск к Gasunie и «Нафтогазу Украины»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B. V. подал иск в Арбитражный суд Московской области к нидерландской компании Gasunie Transport Services (GTS) и «Нафтогазу Украины».

    Исковое заявление поступило в суд 5 ноября, заседание назначено на 1 декабря, передает ТАСС.

    Суть претензий пока не раскрыта, однако иск относится к категории корпоративных споров. В качестве третьего лица в деле указан Газпром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. «Газпром экспорт» направил в российский суд иск к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Летом прошлого года «Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины».

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    5 ноября 2026, 23:10 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх Феофил III рассказал о молитвах за Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что каждый день молится о российском лидере у Гроба Господня в Иерусалиме.

    «Мы ежедневно молимся в доме Господа о Вас. Я лично Вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за Ваше здоровье, за то, чтобы Господь Вас просветил и вдохновил Вас на решение всех тех задач, которые стоят перед Вами», – приводятся слова патриарха на сайте Кремля.

    Он отметил, что нынешний период для христиан на Ближнем Востоке остается сложным, поэтому церкви необходимо организованно молиться о сохранении христианства в регионе. Он указал, что церковь действует в непростых условиях и подчеркивает важность духовной поддержки.

    Патриарх также рассказал о многочисленных вызовах, с которыми сталкиваются христиане в регионе, и о сокращении их числа. Он поблагодарил российского лидера за неизменную поддержку, заявив, что она служит залогом сохранения святынь на Святой земле, а также стабильности и мира в Иерусалиме и на всем Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

    Путин заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями.

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    5 ноября 2026, 20:39 • Новости дня
    Число погибших в результате вооруженного нападения в Турции достигло восьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    В турецкой провинции Афьонкарахисар в результате стрельбы восемь человек погибли, еще один получил тяжелые ранения, сообщило ведомство местного губернатора.

    «Жертвами вооруженного нападения стали восемь человек. Тела убитых были обнаружены в двух автомобилях в районе Ихсание. Один человек получил тяжелые ранения, он госпитализирован», – говорится в сообщении властей, которое приводит ТАСС.

    По информации местной администрации, нападавший использовал помповое ружье, после чего скрылся на красном автомобиле. Он объявлен в розыск. Отмечается, что двое из погибших были учителями.

    Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил семь человек в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар.

    В сентябре один школьник погиб при стрельбе у учебного заведения в турецкой провинции Маниса.

    В апреле глава МВД Турции Мустафа Чифтчи сообщил о девяти погибших в результате вооруженного нападения ученика на учебное заведение в Кахраманмараше.

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    6 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Иран предупредил Армению о красных линиях из-за создания «Маршрута Трампа»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран «переломает ноги» Соединенным Штатам и их союзникам в случае нарушения красных линий при реализации «Маршрута Трампа» в Армении.

    «Я отчетливо сказал послу Армении, что если США и их союзники захотят пресечь красную линию Ирана, мы им переломаем ноги», – написал Велаяти в статье для издания Etelaat, передает РИА «Новости».

    Ранее официальные лица Ирана заявляли, что американское присутствие на границе не должно создавать опасность для государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спикер парламента Армении Рубен Рубинян сообщил о ратификации рамочного соглашения с США о «Маршруте Трампа».

    Летом заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о прохождении этого транспортного коридора через зону ответственности российских пограничников.

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    5 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве девяти человек

    IHA: Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве девяти человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полиция турецкой провинции Эскишехир задержала мужчину, который подозревается в убийстве не менее девяти человек из огнестрельного оружия, сообщило агентство IHA.

    Днем в автомобилях в деревнях турецкой провинции Афьонкарахисар обнаружили тела девяти убитых. В деревне Уйдукент в автомобиле нашли раненую женщину, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на IHA.

    Позже полиция задержала подозреваемого 30-летнего Арифа Оздемира в районе Сейитгази провинции Эскишехир. Подозреваемый пытался скрыться от полиции, оставив автомобиль. Мотивы преступника сейчас выясняют следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведомство губернатора провинции Афьонкарахисар сообщило о восьми погибших в результате стрельбы. Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил семь человек в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар.

    В апреле глава МВД Турции Мустафа Чифтчи заявил о девяти погибших при нападении ученика на школу в Кахраманмараше.

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