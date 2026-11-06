Волны смыли туриста в море во время селфи в мурманской Териберке

В Териберке туриста из Москвы смыло в море волной во время селфи

Tекст: Елизавета Шишкова

В селе Териберка Мурманской области двух туристов накрыла большая волна во время селфи на берегу. Девушку выбросило обратно на сушу, а молодого человека унесло в море, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Пропавшим оказался москвич 1989 года рождения. Пострадавшая девушка 1994 года рождения приехала из Ростовской области. Она получила многочисленные повреждения, переломы и переохлаждение.

Информация о происшествии на пляже «Яйца дракона» также появилась в местном Telegram-канале. Официальных комментариев от регионального управления МЧС пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре жителя Приморского края унесло морским течением после спасения тонущего ребенка.

В июле турист из Ростовской области погиб во время купания на диком пляже в Сочи в условиях сильного шторма.

В мае девушка в Иркутской области сорвалась с выступа во время фотосессии из-за обвала грунта.