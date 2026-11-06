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    6 ноября 2026, 15:31 • Новости дня

    В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Сармановском районе Татарстана автомобиль Lada Xray выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего погибли водитель и три пассажира легковой машины, в том числе младенец.

    В Сармановском районе Татарстана 45-летняя женщина за рулем Lada Xray выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает Госавтоинспекция региона.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля и три пассажира 2004, 2007 и 2026 годов рождения скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Еще одна девушка-пассажир выжила и была госпитализирована.

    Трагедия произошла на 30-м км автодороги Набережные Челны – Сарманово. Для выяснения обстоятельств автокатастрофы на место выехал прокурор Сармановского района Алексей Панишев, добавили в прокуратуре Татарстана. Ведомство взяло ход процессуальной проверки на контроль.

    До этого в республике в аварии погибли водитель и трехмесячный ребенок. В августе в Татарстане в ДТП погибли женщина и двое детей.


    6 ноября 2026, 10:06 • Новости дня
    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем

    АвтоВАЗ начал оснащать Lada Vesta новым мотором объемом 1,8 литра

    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский концерн «АвтоВАЗ» приступил к оснащению автомобилей семейства Lada Vesta новым поколением флагманского двигателя объемом 1,8 литра и мощностью 132 лошадиные силы.

    Производитель объявил о значительном обновлении модели: теперь на все модификации Vesta устанавливается двигатель нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Lada Vesta получила новый флагманский двигатель и новые опции», – заявили в компании. Мотор развивает мощность 132 лошадиные силы при крутящем моменте 175 Нм. Это позволило увеличить максимальную скорость обновленного автомобиля до 192 км в час, а время разгона до 100 км в час сократилось до 10 секунд. Смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 км.

    Двигатели 1,8 нового поколения устанавливаются на LADA Vesta, начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Начальная стоимость версий с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 885 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию (вариатор CVT) – 5 000 рублей. Отдельные версии Vesta также получили дополнительные системы комфорта и безопасности. Обновленные машины уже отправлены официальным дилерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полноприводную гибридную модификацию кроссовера Lada Azimut решили оснащать аккумулятором российской разработки.

    Также глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства нового кроссовера Lada Azimut историческим событием для автомобильной промышленности.

     Руководитель Минпромторга Антон Алиханов признался в готовности приобрести отечественный кроссовер Lada Azimut для личного пользования.

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    5 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей

    Эксперт Шаповалова предложила заменить пиццу в школах блюдами народов России

    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В кухнях народов России достаточно блюд, способных заменить пиццу и наггетсы в школьных столовых, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель федеральных проектов «Гастрономическая карта России» и «Дом российской кухни» Екатерина Шаповалова. Среди альтернатив она называет блины с начинками, национальные пироги, котлеты и тефтели, которые можно подавать в удобном для перекуса формате. По мнению эксперта, школьное меню должно знакомить детей с отечественной кухней.

    «Я не считаю правильно приготовленную пиццу вредной едой. Тем не менее, на мой взгляд, воспитывать любовь к Италии и США через еду в российских школах странно. Я убеждена, что пиццу, наггетсы и другие блюда иностранной кухни нужно убрать из школьного питания в первую очередь – в школах и студенческих столовых должна быть русская кухня и кухня народов России. Это признак идеологического здоровья и нормальности системы образования государства», – говорит Шаповалова.

    Эксперт обращает внимание на противоречие: в школах проводят уроки мужества и воспитывают патриотизм, а на перемене дети видят в столовых блюда любых кухонь мира, кроме русской. По ее мнению, государственные учебные заведения должны быть площадками для продвижения российского продукта и российской кухни.

    «Русская кухня и кухня народов России представляют собой особую культуру питания, основанную на натуральных продуктах, чистых вкусах и исключительном качестве. Нужно менять систему и соответствующие федеральные законы. Обязательность русской кухни и кухни народов России в меню необходимо зафиксировать как критерий отбора операторов питания столовых», – подчеркивает собеседница.

    По мнению эксперта, речь идет о проблеме более глубокой, чем польза или вред отдельных блюд: «Воспитание патриотизма должно начинаться в том числе со школьной столовой, которой в этой работе следует отвести одну из ключевых ролей».

    Эксперт отмечает, что в кухнях народов России много блюд, которые могут заменить пиццу и нагетсы, и такие примеры уже есть. «У нас море блюд, начиная от привычных с детства котлет и биточков с картофельным пюре и заканчивая тонкими блинчиками с разными начинками. Если кажется, что пюре с тефтелями не подходит для перекуса, то на самом деле все зависит от подачи. Пюре с маленькими тефтелями или биточками в удобном широком стакане, как говорила моя бабушка, милое дело. Наши пироги отличаются тончайшим тестом и обилием начинки, будь то калитки, шаньги, курник, чепалгаш, хингалш или чуду», – рассказывает эксперт.

    Положительный опыт в регионах уже есть, добавляет она. В Мурманской области в школах экспериментально вводили тефтели из оленины. А на Северном Кавказе этот вопрос подняли давно, и в Северной Осетии осетинские пироги из тончайшего теста и с щедрыми начинками уже включены в школьное меню.

    «У нас в Доме российской кухни на ВДНХ собрано больше 500 блюд русской кухни и кухни народов России. Мы каждый день кормим детей, которые приходят с родителями. Представление о том, что дети едят только иностранный фастфуд, является навязанным стереотипом», – заключила Шаповалова.

    Ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила, что пицце не место в школьных столовых и буфетах, поскольку такая еда не приносит пользы детям. По ее словам, одно дело, когда ребенок лакомится пиццей с разрешения родителей, и совсем другое, когда ее продают в школе. Ямпольская предложила уделить больше внимания блюдам русской кухни, оговорившись, что и кулебяка должна быть полезной.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Покупатели забронировали все электромобили Ferrari Luce на 2027 год

    Гендиректор Ferrari сообщил о бронировании всех электромобилей Luce на 2027 год

    Покупатели забронировали все электромобили Ferrari Luce на 2027 год
    @ Marco Destefanis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор компании Ferrari Бенедетто Виньи заявил, что все электромобили Luce, производство которых запланировано на 2027 год, уже забронированы покупателями.

    Первый полностью электрический автомобиль Ferrari Luce вызвал высокий спрос у клиентов, передает РИА «Новости». «Все заказы на 2027 год уже распределены», – заявил Виньи. Он отметил, что первый в истории Luce продали на аукционе за 40 млн долларов. Точное число электромобилей, запланированных к производству на следующий год, глава Ferrari не указал.

    В конце июля Financial Times сообщала, что в 2026 году компания планирует продать менее 500 электромобилей. Долгосрочный план подразумевает продажу около 600 машин в год. Начало поставок электромобилей Luce ожидается в четвертом квартале.

    Ferrari представила свою первую электрическую модель в конце мая. Дизайн полноприводного четырехдверного седана разработала студия Love From под руководством бывшего руководителя отдела дизайна Apple Джони Айва. Новинка подверглась критике в соцсетях, из-за чего капитализация компании за день упала почти на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом вторичный рынок электромобилей в России преодолел исторический рубеж в три тысячи реализованных машин.

    В мае инновационный дизайн электромобиля Luce вызвал резкую критику в социальных сетях.

    Итальянский автопроизводитель Ferrari представил в Риме полностью электрическую модель Ferrari Luce.

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    4 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    Путин пригласил детей героев СВО на чаепитие в Кремль

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.

    В День народного единства Путин пообщался с детьми героев СВО на Красной площади, после чего пригласил их в Кремль, передает РИА «Новости».

    «Эта встреча в Кремле проходит сейчас», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В беседе также принимает участие заместитель министра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент пообщался на Красной площади с детьми героев СВО.

    Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

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    4 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Россиянин обнаружил живого кота под капотом доставленного из Китая автомобиля

    Пригнанный из Китая автомобиль доставили в Россию с живым котом под капотом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заказавший машину из Китая житель России получил неожиданный сюрприз в виде приехавшего под капотом живого кота, сообщают Telegram-каналы.

    Мужчина приобрел транспортное средство, однако по прибытии машины обнаружил в ней нелегального пушистого пассажира. Кадры с животным опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?», передает телеканал 360.

    На видео напуганный питомец с окрасом табби прятался в подкапотном пространстве автомобиля. Сотрудники автосервиса долго пытались поймать животное, которое не желало покидать убежище, несколько раз убегало и скрывалось в новых местах.

    Механики уточнили, что сначала кот находился в автомобиле Hongqi, а затем перебрался в машину марки Changan. В итоге испуганного путешественника благополучно достали и нашли ему новых хозяев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила об обнаружении сбежавшего перед рейсом в Батуми кота.

    В марте пухлый кот Крамбс при попытке спрятаться от хозяина едва навсегда не остался в кресле-шезлонге.

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    3 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    BMW начала массовые сокращения офисных сотрудников в Китае

    Qiche zhijia: BMW начала сокращение 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания BMW Brilliance начала процесс сокращения 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае, что составляет около 10% от их общей численности, пишет портал Qiche zhijia.

    «Второго ноября BMW Brilliance начала сокращения в Китае. По словам сотрудников, масштаб охватывает около 1,8 тыс. человек, что примерно составляет 10% от общей численности сотрудников BMW Brilliance», – цитирует РИА «Новости» публикацию Qiche zhijia.

    Отмечается, что до конца 2027 года BMW намерена сократить 8 тыс. офисных должностей. Сокращения затронут почти все позиции, однако подавляющее большинство увольняемых составляют линейные производственные сотрудники. Некоторые из них могут получить компенсацию около 726 тыс. долларов.

    Ускорение плана сокращений связано с недавним давлением на бизнес компании. В третьем квартале текущего года продажи немецкого автопроизводителя в Китае упали почти на 25% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мировые поставки автомобилей концерна BMW снизились из-за резкого падения спроса в Китае.

    В июне немецкий автопром переживал жестокий кризис на фоне падения продаж и сокращения рабочих.

    В феврале компания BMW запретила китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию.

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    3 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    В Петербурге пропал 12-летний мальчик

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге пропал 12-летний мальчик, его местонахождение неизвестно со 2 ноября, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

    «Помогите найти подростка. Со 2 ноября 2026 года его местонахождение неизвестно», – сообщило петербургское отделение «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

    Рост пропавшего составляет 155 см, у него темные волосы и темно-зеленые глаза.

    Подросток был одет в черную куртку, футболку цвета хаки, зеленые штаны и светлые кроксы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку обнаружили в соседней квартире.

    В июне исчезнувший вместе с самокатом петербургский мальчик нашелся в Тверской области вместе с несовершеннолетним приятелем.

    В феврале следователи начали искать девятилетнего мальчика в Красносельском районе Петербурга.

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    3 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Детей и вожатых из лагеря в Татарстане отправили на карантин

    Детей и вожатых из лагеря в Татарстане отправили на 10 дней на карантин

    Tекст: Денис Тельманов

    Всех детей и вожатых из лагеря под Бугульмой в Татарстане отправили на 10-дневный карантин после смерти отдыхавшей там девочки, заявил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

    «Самое главное, сейчас все дети и вожатые в течение десяти дней должны находиться на карантине, дома, и по итогам этих десяти дней будет понятно, когда в школу пойдут. Сейчас всех нужно изолировать», – заявил Фаттахов.

    По его словам, достаточно большое число родителей дали согласие на вакцинацию детей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Татарстане 93 человека прошли обследование после контакта с 12-летней девочкой, которая умерла от менингококковой инфекции.

    Врачи Минздрава республики приняли меры для недопущения распространения менингококка.

    Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки после возвращения из детского лагеря.

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    3 ноября 2026, 21:44 • Новости дня
    Комитет Госдумы по транспорту одобрил регистрацию разыскиваемых Интерполом машин

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который разрешит МВД регистрировать автомобили, находящиеся в международном розыске.

    Согласно документу, регистрирующий орган получит право определять особенности совершения регистрационных действий для машин, которые числятся в международном розыске, передает РИА «Новости».

    Кроме того, из закона уберут безусловный запрет на такие действия – он сохранится, но с исключением для случаев, когда применяются эти особенности.

    Зампред комитета Георгий Камнев отметил, что проект призван создать механизм для решения сложных ситуаций с регистрацией разыскиваемых авто. В пояснительной записке указано, что в Россию часто ввозят машины, которые затем оказываются в розыске по инициативе недружественных стран, не сообщающих причин. В результате владельцы не могут снять авто с розыска даже после суда.

    Палата парламента может рассмотреть эту инициативу в первом чтении 10 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МВД России сообщило о снятии с розыска 665 обнаруженных на территории страны автомобилей по запросам Канады и Германии.

    В марте депутаты Госдумы из фракции ЛДПР предложили запретить злостным неплательщикам алиментов регистрацию машин.

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    3 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Финалист «Большой перемены»: Молодежь вносит вклад в развитие России своими проектами
    Финалист «Большой перемены»: Молодежь вносит вклад в развитие России своими проектами
    @ большаяперемена.онлайн

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Многие представители российской молодежи ведут собственные проекты и этим вносят вклад в развитие страны, сказал газете ВЗГЛЯД финалист седьмого сезона конкурса «Большая перемена», старшеклассник из Великого Новгорода Богдан Абросимов. Среди сверстников он видит немало талантливых ребят, которые умеют руководить командами и находить оригинальные решения. В эти дни в детском центре «Орленок» проходит финал всероссийского конкурса «Большая перемена».

    «Я уже третий год участвую в «Большой перемене», а до финала добрался впервые. Больше всего меня впечатлили программа финала и задания, которые мы здесь решали. От конкурса остались самые приятные впечатления», – рассказывает Абросимов.

    По его словам, среди российской молодежи много талантливых ребят. Они умеют руководить командами, придумывают оригинальные решения и пробуют себя в творчестве. Многие ведут собственные проекты и тем самым вносят вклад в развитие страны, отметил старшеклассник.

    «Я хочу, чтобы Россия и дальше развивалась. Я вижу ее страной, где у каждого человека есть возможности для саморазвития, где он может предлагать свои идеи и тем самым вносить вклад в ее развитие и процветание», – поделился Абросимов.

    В эти дни в детском центре «Орленок» проходит финал всероссийского конкурса «Большая перемена», на который  приехали 1500 учеников 8–10-х классов из более чем 70 регионов страны. Больше всего ребят вышли в финал от Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Ростовской, Московской, Калужской и Нижегородской областей, а также Кузбасса.

    Победители конкурса, лауреаты первой степени получат по 1 млн рублей, второй – по 200 тыс., третьей – по 100 тыс. Премии предусмотрены и для педагогов-наставников: от 50 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от награды ученика. Кроме того, наставники смогут пройти просветительскую программу партнеров «Большой перемены».

    Финал завершится 4 ноября. Трансляцию церемонии закрытия можно будет посмотреть в официальном сообществе «Большой перемены» во «ВКонтакте». В тот же день в «Орленке» пройдут мероприятия ко Дню народного единства.

    «Большая перемена» – флагманский проект российского движения детей и молодежи Движение Первых. Конкурс входит в число проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России.

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    5 ноября 2026, 14:59 • Новости дня
    Автоэксперт перечислил частые ошибки при подготовке автомобиля к зиме

    Россиянам объяснили опасность использования неразбавленного антифриза зимой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автоэксперт Ашот Ерицян перечислил нюансы, о которых часто забывают водители при подготовке транспортного средства к зимнему сезону.

    Автоэксперт Ашот Ерицян назвал «Ленте.ру» самые распространенные ошибки при подготовке машины к зиме. По его словам, в частности, менять антифриз в автомобиле лучше до наступления устойчивых морозов, при этом нельзя заливать неразбавленный концентрат. Дело в том, что чистый этиленгликоль замерзает при температуре ниже минус 13 градусов, тогда как его смесь с водой в равных пропорциях выдерживает до минус 37 градусов.

    Из-за сокращения светового дня многие водители устанавливают более мощные лампы в фары, однако это может привести к перегреву разъемов и повреждению отражателей, считает специалист.

    «Если штатного освещения недостаточно, сначала стоит проверить состояние фар и их регулировку. Причиной плохой видимости могут быть помутневшие стекла или неправильно настроенный свет», – указал Ерицян.

    Владельцам дизельных машин эксперт напомнил о необходимости перехода на зимнее топливо до первых морозов. Если летняя солярка уже замерзла, добавлять антигель бесполезно – потребуется размораживатель топлива или теплый гараж. Водителям электрокаров специалист посоветовал держать в багажнике запасной кабель для зарядки, так как на сильном морозе провода дубеют и могут треснуть.

    Ерицян также не рекомендовал увлекаться покупкой зимних автоаксессуаров. По его словам, компактные обогреватели салона от прикуривателя имеют слишком малую мощность, провода чехлов на руль с подогревом мешают управлению, а электрические скребки для стекол почти не экономят время по сравнению с обычными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце автоэксперт Андрей Тумкин заявил о необходимости проверки светотехники и тормозной системы перед наступлением холодов.

    В апреле Ашот Ерицян предупредил о сокращении ресурса мотора из-за длительной работы автомобиля на холостом ходу.

    В феврале правоохранительные органы сообщили об использовании злоумышленниками морозов для обмана водителей при продаже аккумуляторов и антифриза.

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    4 ноября 2026, 16:23 • Новости дня
    В ДТП с грузовиком в Пермском крае погибли четыре человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате столкновения легкового автомобиля и грузовой автомашины на трассе в Пермском крае погибли четыре человека, сообщил источник в экстренных службах региона.

    Авария произошла на автодороге Кукуштан – Чайковский. На трассе столкнулись легковой и грузовой автомобили, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Погибли четыре человека, находившихся в легковом автомобиле. Водитель КамАЗа не пострадал», – добавил он.

    Краевая прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом три человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса в Пермском крае. Весной в регионе в результате столкновения вылетевшего на встречную полосу грузовика с легковым автомобилем погибла семья с несовершеннолетними детьми. В январе министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень сообщила о гибели четырех человек в ДТП с участием санитарного автомобиля.

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    5 ноября 2026, 15:17 • Новости дня
    Ямпольская выступила против продажи пиццы в школьных буфетах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пицца не должна присутствовать в меню российских школьных столовых, поскольку является неполезной для детей едой, заявила советник президента Елена Ямпольская.

    «Пицца – точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях, потому что она не полезна для ребенка. Одно дело, когда ребенок лакомится ей с разрешения родителей или что-то отмечает, совсем другое – присутствие такого в школьном буфете», – приводит слова Ямпольской РИА «Новости».

    Советник президента отметила, что государственные образовательные учреждения должны разделять политику страны по возвращению к отечественным традициям, в том числе в питании. Ямпольская предложила дать детям возможность пробовать блюда русской кухни, например кулебяку.

    Кроме того, Ямпольская подчеркнула, что создание школьных учебников является огромной ответственностью, и они не должны служить средством заработка. Приобретение единых пособий не должно быть обременительным для школ, так как книги выдаются учащимся исключительно бесплатно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента Елена Ямпольская сообщила о появлении материала об отечественной разведке в новых учебниках по русскому языку для старшеклассников.

    На прошлой неделе Ямпольская призвала сделать процесс проведения школьных олимпиад прозрачным по аналогии с Единым государственным экзаменом.

    В прошлом месяце советник президента рассказала о включении рассказа китайского писателя Лу Синя в единые учебники по литературе.

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    5 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    GAC Toyota решила отозвать 121 тыс. автомобилей в Китае из-за дефектов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания GAC Toyota планирует отозвать в Китае более 121 тыс. автомобилей из-за различных технических дефектов, в том числе проблем с рулевым управлением и тормозной системой.

    Отзыв начнется 4 ноября и затронет 100,1 тыс. автомобилей модели bZ3X, произведенных с 27 февраля 2025 по 26 марта 2026 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

    В отзываемых bZ3X выявлена недостаточно продуманная конструкция гайки крепления тяги переднего стабилизатора, что может привести к ее ослаблению и появлению постороннего шума.

    Также компания отзовет 18,1 тыс. автомобилей модели bZ7, произведенных с 28 октября 2025 по 3 августа 2026 года, и 2,9 тыс. автомобилей той же модели, выпущенных с 10 марта по 15 мая этого года.

    В машинах bZ7, произведенных с октября прошлого года, из-за недостатков программы управления функцией комфортной парковки может быть снижено тормозное усилие. В автомобилях, выпущенных с марта по май, выявлена угроза непреднамеренного поворота руля при активации интегрированной функции помощи. Отмечается, что компания бесплатно устранит все выявленные дефекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе автопроизводитель Tesla столкнулся с необходимостью отзыва 3 млн электромобилей в Китае из-за проблемы с дверными ручками.

    В мае южнокорейский автопроизводитель Hyundai запланировал вернуть в сервисные центры более 54 тыс. машин Elantra из-за возможного перегрева блока управления.

    В апреле китайский автопроизводитель FAW решил отозвать 14 тыс. грузовиков CA4180 на территории России для устранения документарных нарушений и возможной замены комплектующих.

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    4 ноября 2026, 10:54 • Новости дня
    Прибыль автоконцерна BMW за девять месяцев упала на треть

    Прибыль германского автоконцерна BMW за девять месяцев упала на 35,2%

    Tекст: Мария Иванова

    Прибыль германского автомобильного концерна BMW за первые девять месяцев текущего года снизилась на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне кризиса в отрасли.

    По итогам первых девяти месяцев года прибыль германского автомобильного концерна до вычета процентов и налогов составила 5,2 млрд евро, показав худший результат с 2020 года, передает ТАСС.

    Чистая прибыль компании за этот период достигла 4,3 млрд евро, что на 24% меньше показателей прошлого года. Оборот автопроизводителя сократился на 7,3% и составил 92,7 млрд евро.

    Падение показателей происходит на фоне общего кризиса автомобильной промышленности Германии. Негативное влияние на отрасль оказывают последствия пандемии, резкий рост цен на энергоносители с 2022 года и возросшая конкуренция со стороны китайских производителей. Ситуацию также осложняют торговые пошлины США и кризис на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце число занятых в промышленном секторе Германии сократилось почти на 500 тыс. человек с 2019 года.

    Мировые поставки автомобилей концерна BMW в третьем квартале снизились на 6,3%.

    Летом экономический кризис и нехватка кадров привели к прекращению работы почти 200 тыс. предприятий в Германии.

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