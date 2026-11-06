Оппозиция вывесила транспарант «Туск – диктатор» в польском Сейме

Оппозиция вывесила плакат с критикой Туска в Сейме Польши

Tекст: Вера Басилая

Акция протеста была направлена против присутствовавшего в зале премьер-министра Польши Дональда Туска, передает РИА «Новости».

Помимо главного баннера, оппозиционные парламентарии продемонстрировали плакаты с обвинениями главы правительства в инициировании государственного переворота и фотографии недавних акций у здания Конституционного суда.

«Через минуту они начнут петь и продавать часы», – сыронизировал Туск в социальных сетях над поведением политиков.

Политический кризис в Польше обострился после попыток властей отстранить от исполнения обязанностей руководителей Конституционного суда. Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш предложил внести изменения в конституцию, чтобы досрочно прекратить полномочия действующих судей и избрать новый состав ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Польши Кароль Навроцкий заявил о вине премьер-министра Дональда Туска в кризисе вокруг Конституционного суда.

В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в политическом кризисе вокруг Конституционного суда.

На прошлой неделе Дональд Туск возложил ответственность за кризис вокруг Конституционного суда на партию «Право и справедливость» и президентов страны.