Президент Парагвая попросил отложить процесс по импичменту на 72 часа

ABC Color: Президент Парагвая попросил отложить импичмент на 72 часа

Tекст: Вера Басилая

Пенья запросил 72-часовую отсрочку для подготовки и представления защиты на процессе по импичменту, передает РИА «Новости».

Ранее председатель сената Басилио Нуньес сообщил, что защита должна была быть представлена в пятницу утром. Для принятия окончательного решения по импичменту парламенту потребуется провести пять заседаний.

Оппозиция сообщает, что отставка необходима Пенье для получения поста сенатора и парламентского иммунитета от уголовного преследования. Против него подан иск о незаконном обогащении и нецелевом использовании средств в связи с крахом Ueno Bank, акционером которого он был до прошлого года. Вкладчики банка вышли на протесты, потребовав вернуть деньги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Парагвая Сантьяго Пенья решил досрочно оставить свой пост на фоне массовых протестов вкладчиков Ueno Bank. Депутаты парламента инициировали процедуру импичмента президента из-за блокировки счетов миллионов клиентов. Позже парламентарии проголосовали против импичмента вице-президенту страны Педро Альяне.