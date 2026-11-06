Вице-президент Китая прибыл в Грузию

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Хань Чжэн проведет переговоры с президентом Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Соглашение о стратегическом партнерстве две страны подписали в 2023 году, а в этом году председатель КНР Си Цзиньпин и президент Грузии Михаил Кавелашвили объявили о переходе к всеобъемлющему стратегическому партнерству.

За первые девять месяцев этого года объем торговли между двумя странами вырос на 41% и составил 2,33 млрд долларов.

Это второе место после Турции (3,1 млрд долларов).

Грузия развивает отношения с Китаем и странами Центральной Азии на фоне бойкота Евросоюза, обвиняющего Тбилиси в «откате от демократии».