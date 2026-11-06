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    6 ноября 2026, 15:17 • Новости дня

    Во Франции из-за угрозы взрыва экстренно сели четыре самолета

    AFP: Во Франции экстренно посадили четыре самолета из-за угрозы взрыва

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Четыре пассажирских рейса совершили вынужденную посадку во Франции после сообщений о возможной угрозе взрыва, заявили в канцелярии французского премьер-министра Себастьена Лекорню.

    Три самолета приземлились в парижском аэропорту Орли, а четвертый – в Бордо, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Все приземления прошли без происшествий, в настоящее время лайнеры обследуют саперы. «Ведется расследование с целью установления источника этих угроз, которые затронули всю Европу», – заявили в канцелярии Лекорню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов в Европе.

    В четверг чешские правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств на борту прибывших в Прагу самолетов.

    Следовавший из Дублина в Рим пассажирский лайнер Airbus A320 направился на военную базу во Франции после сообщения о бомбе.

    5 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета
    Парламент Франции единогласно отклонил проект госбюджета
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Депутаты Национального собрания Франции единогласно проголосовали против проекта государственного бюджета на 2027 год, усложнив задачу премьер-министра Себастьена Лекорню по сокращению расходов на 43 млрд евро.

    Против первой части документа, касающейся налоговых поступлений, проголосовали 458 законодателей как из лагеря президента Эммануэля Макрона, так и от оппозиции. В результате многочисленных поправок текст перестал устраивать все фракции, что привело к автоматическому отклонению и второй части проекта о государственных расходах, пишет Politico.

    Ранее нижняя палата французского парламента уже отклонила другую часть бюджета на 2027 год, охватывающую государственные пенсии и систему здравоохранения. Теперь правительственный проект будет направлен напрямую в Сенат, где его обсуждение начнется 20 ноября.

    На фоне стагнации экономики и роста государственного долга кабинет министров обязался снизить дефицит бюджета до 5% ВВП в следующем году. Однако министр по вопросам бюджета Давид Амиэль предупредил, что после внесения поправок отклоненная версия документа привела бы к увеличению дефицита до 5,9%.

    Поскольку у Лекорню нет большинства в нижней палате, правительство может попытаться провести текст в обход парламентского голосования с помощью статьи 49.3 Конституции, что грозит вынесением вотума недоверия. Альтернативным вариантом является принятие бюджета через указы исполнительной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц из-за внутриполитических проблем оказались не готовы пойти на уступки для сделки по бюджету ЕС. Многолетние масштабные траты государства сделали республику самым слабым звеном еврозоны. В сентябре глава французского правительства Себастьен Лекорню распорядился не увеличивать бюджетные расходы в 2027 году для сокращения дефицита.

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    3 ноября 2026, 19:48 • Новости дня
    Студенты вышли на манифестацию в центре Парижа вопреки запрету властей
    Студенты вышли на манифестацию в центре Парижа вопреки запрету властей
    @ Jerome Gilles/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Учащиеся французских вузов вышли на протестную акцию возле парижского Пантеона вопреки судебному запрету на проведение демонстраций в центре столицы.

    Около 200 молодых людей собрались на улицах, прилегающих к усыпальнице выдающихся деятелей Франции, передает РИА «Новости». Полиция в полной экипировке оцепила подходы к самому Пантеону и не пускает туда манифестантов. Рядом дежурят порядка десяти патрульных машин.

    Акция проходит в спокойной обстановке, сотрудники правоохранительных органов не разгоняют собравшихся.

    Ранее административный суд Парижа отклонил жалобу учащихся и поддержал запрет властей на проведение манифестации в центре города. Протестующим разрешили собираться только на окраинах французской столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник студенческие акции во французской столице привели к перебоям в работе примерно трети высших учебных заведений города.

    Участники студенческих протестов перекрыли доступ в историческое здание университета Сорбонна.

    В понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты и выйти на массовые уличные акции.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

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    5 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек

    МВД: Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек

    Число участников акций протеста во Франции достигло 600 тыс. человек
    @ FIRAS ABDULLAH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Не менее 600 тыс. человек вышли во Франции на манифестации против роста цен, сообщает МВД страны, сообщает телеканал CNEWS со ссылкой на данные министерства внутренних дел республики.

    Статистика охватывает подсчеты до 17:00 по местному времени (19:00 мск) и не является окончательной, передает ТАСС. Ранее МВД прогнозировало участие около 780 тыс. человек в демонстрациях 5 ноября.

    В Париже проходит одна из самых многочисленных акций. Десятки тысяч человек прошли маршем от площади Республики до площади Нации. Акция в основном носит мирный характер, однако зафиксирован инцидент с применением слезоточивого газа против группы хулиганов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации.

    В воскресенье правоохранительные органы задержали более 770 человек во время протестов против повышения стоимости жизни.

    В ходе масштабных акций протеста во Франции в воскресенье пострадали как минимум 60 человек.

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    3 ноября 2026, 18:01 • Новости дня
    Крупнейший профсоюз Франции призвал полицию присоединиться к забастовке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отраслевое отделение французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» призвало сотрудников министерства внутренних дел и полицейских присоединиться к общенациональной забастовке 5 ноября из-за планов властей заморозить выплаты.

    Отраслевой профсоюз CGT-Intérieur обратился ко всем сотрудникам министерства, полицейским, а также административному, техническому и специализированному персоналу с просьбой присоединиться к акции, передает РИА «Новости».

    В организации напомнили, что стражи порядка имеют право выходить на забастовку исключительно в свой выходной день и в гражданской одежде.

    Профсоюз указал на низкие зарплаты, нехватку кадров и планы властей по заморозке выплат, которые предусмотрены в проекте бюджета страны на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье новая волна протестов во Франции собрала 320 тыс. человек.

    В субботу сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    В четверг министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста.

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    4 ноября 2026, 19:35 • Новости дня
    Французский аналитик назвал Россию Ноевым ковчегом для европейцев

    Аналитик из Франции Сорлин сравнил Россию с Ноевым ковчегом для европейцев

    Tекст: Вера Басилая

    Геополитический аналитик и специалист по франко-российским отношениям Фабрис Сорлин заявил, что Россия стала новым Ноевым ковчегом для жителей Европы, поддерживающих консервативный образ жизни.

    «Россия для меня это как новый Ноев ковчег. Это то, что я говорю всем семьям, которые пишут мне и хотят переехать в Россию... Миллионы европейцев понимают и поддерживают эту модель. Для меня Россия стала надеждой, поэтому все больше людей хотят переехать сюда», – заявил Сорлин на пленарном заседании Международной недели «Народы России».

    Аналитик рассказал о своем переезде в Россию в 2015 году ради воспитания детей в консервативной европейской стране. Из десятерых детей Сорлина шестеро появились на свет во Франции, а четверо родились уже после переезда, благодаря чему семья стала живым мостом между двумя государствами, передает РИА «Новости».

    Сорлин отметил уверенность в будущем благодаря хорошему отношению к многодетным семьям и безопасности детей в России. Основой цивилизационной модели страны он назвал семью, традиции и духовность, подчеркнув, что многополярная система безопасности выступает альтернативой гегемонии Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал укрепление объединяющих население ценностей главной целью Года единства народов России.

    В сентябре зарубежные гости молодежного фестиваля в Екатеринбурге рассказали о привлекательности отечественного образования и традиционных семейных ценностей.

    Владимир Путин заявил о содействии переезду в страну иностранных специалистов с востребованными профессиями.

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    5 ноября 2026, 17:50 • Новости дня
    Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации, организованной по призыву профсоюзов.

    Сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ против манифестантов в Париже, передает РИА «Новости». Часть колонны на бульваре Вольтера оказалась окутана едким аэрозолем, в толпе слышны недовольные возгласы и сигналы гудков. Некоторые манифестанты получили ранения в результате действий силовиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на акции протеста во Франции в общей сложности вышли более 250 тыс. человек.

    Силовики в Лионе применили слезоточивый газ против бросавших камни участников акции против роста цен.

    В воскресенье в ходе масштабных протестов против повышения стоимости жизни во Франции пострадали по меньшей мере 60 человек.

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    5 ноября 2026, 22:21 • Новости дня
    Полиция Франции задержала почти 450 участников протестов

    Tекст: Антон Антонов

    Французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен, сообщило Министерство внутренних дел Франции.

    «По состоянию на 18.00 (20.00 мск) по стране зафиксировано 448 задержаний. 53 сотрудника правоохранительных органов пострадали», – приводит ТАСС со ссылкой на Figaro текст сообщения.

    В ведомстве подчеркнули, что эти данные предварительные и могут быть скорректированы. МВД также пересмотрело в меньшую сторону свои оценки численности протестующих, снизив общее количество участников акций с 600 тыс. до 575 тыс. человек в рамках 193 манифестаций по Франции; в Париже министерство оценило число участников профсоюзной демонстрации в 65 тыс., тогда как префектура полиции ранее говорила о 75–80 тыс. человек.

    В Париже во время акций протеста на площади Нации произошли столкновения полиции с демонстрантами. Полиция бросала в толпу шумовые гранаты, которые разрывались в непосредственной близости от протестующих, силовики наступали на сбитых с ног и лежащих на асфальте людей, одного манифестанта с поднятыми руками полицейский ударил дубинкой, еще один правоохранитель направил на группу протестующих гранатомет для запуска светошумовых снарядов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже состоялась одна из самых многочисленных акций. Десятки тысяч человек прошли маршем от площади Республики до площади Нации.

    Парижская полиция использовала слезоточивый газ против участников крупной манифестации.

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    4 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Военный самолет Франции приземлился в Польше у границы с Украиной

    Французский военный самолет Airbus A400M сел в Польше у границы с Украиной

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas Военно-воздушных сил Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от украинской границы.

    Судно, используемое в том числе для переброски войск и военной техники, вылетело с авиабазы Люксей-Сен-Совер на востоке Франции и направилось на восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Примерно в 15.05 мск борт вошел в воздушное пространство Польши. Около 15.40 мск военный самолет приземлился в аэропорту польского Жешува у границы с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник коалиция европейских стран запланировала разместить военных на Украине после окончания конфликта с Россией.

    Европейские государства решили провести военные учения в Польше для отработки ввода войск на украинскую территорию.

    На прошлой неделе постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о формировании западными странами постоянно действующего механизма военного снабжения Киева.

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    3 ноября 2026, 21:13 • Новости дня
    Грабители похитили десятки килограммов золота с ювелирного завода во Франции

    Franceinfo: Во Франции вооруженные грабители украли с завода до 50 кг золота

    Tекст: Денис Тельманов

    Пятеро вооруженных злоумышленников совершили налет на ювелирный завод во французском Безансоне, похитив украшения и до 50 кг золота.

    Злоумышленники в балаклавах и бронежилетах проникли на территорию предприятия в Безансоне около семи утра, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал franceinfo. При себе у нападавших было длинноствольное оружие, из которого они произвели несколько выстрелов для запугивания находившихся на заводе работников. В результате инцидента один сотрудник предприятия пострадал.

    Преступники похитили украшения и от 20 до 50 кг золота. При побеге грабители специально рассыпали на дороге гвозди, пробив шины полицейским автомобилям и мотоциклам.

    Машину злоумышленников позже обнаружили сожженной. Прокуратура поручила расследование нападения отделу по борьбе с организованной преступностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в швейцарском городе Ле-Локль злоумышленники ограбили частный музей часовой компании Ulysse Nardin.

    Весной с выставки современного искусства во французском Меце похитили арт-объект стоимостью более 6 млн долларов.

    В начале года грабители забрали драгоценности на сумму до 7 млн евро из дома крупного китайского чиновника в Париже.

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    3 ноября 2026, 22:06 • Новости дня
    TF1: Движение поездов во Франции будет нарушено из-за забастовки

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов 5 ноября на фоне массовых протестов профсоюзов.

    Национальная компания железных дорог (SNCF) сообщила о перебоях в движении пассажирских поездов в четверг из-за общенациональной забастовки, передает РИА «Новости».

    «В связи с общенациональным межпрофессиональным протестным движением пассажирское сообщение SNCF будет незначительно нарушено на линиях высокоскоростных поездов и нарушено на линиях Intercités, TER, а также поездов и электричек Парижского региона», – говорится в заявлении оператора, которое приводит телеканал TF1.

    При отмене рейсов компания пообещала вернуть пассажирам деньги или поменять билеты на другое время.

    Крупнейшие профсоюзы Франции объявили о проведении общенациональной забастовки 5 ноября. Работников государственного и частного секторов призвали выйти на демонстрации с требованием повысить зарплаты и сохранить рабочие места.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник отраслевое отделение французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» призвало сотрудников Министерства внутренних дел присоединиться к общенациональной забастовке.

    Студенческие акции во французской столице привели к перебоям в работе трети высших учебных заведений города.

    Участники протестов перекрыли доступ в историческое здание университета Сорбонна.

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    5 ноября 2026, 18:58 • Новости дня
    Франция снялась с чемпионата мира по следж-хоккею из-за участия сборной России

    Сборная Франции снялась с ЧМ по следж-хоккею из-за россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная Франции по следж-хоккею не будет участвовать в чемпионате мира в Мексике из-за присутствия на турнире сборной России.

    Руководящий совет Французской федерации хоккея (FFHG) единогласно принял решение о снятии национальной команды с чемпионата мира по следж-хоккею (парахоккею), передает ТАСС.

    В заявлении федерации отмечается, что турнир в Мексике пройдет под эгидой World Para Ice Hockey (WPIH) независимо от Международной федерации хоккея (IIHF), и в нем предусмотрено участие российской команды. Матч между сборными Франции и России был запланирован на 10 декабря.

    Руководящий совет FFHG счел, что «в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия для обеспечения надлежащего проведения соревнований». В федерации выразили сожаление в связи с принятием такого решения, признав, что оно негативно отразится на французских спортсменах и тренерском штабе.

    Чемпионат мира по следж-хоккею пройдет в Мехико с 8 по 13 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    В тот же день шведская мебельная компания AJ Products объявила о прекращении спонсорства чемпионатов мира по хоккею из-за допуска российских команд.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году по той же причине.

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    5 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    Полиция Парижа впервые применила дроны для разгона протестующих

    Le Parisien: Полиция Парижа впервые применила дроны для разгона протестующих

    Tекст: Валерия Городецкая

    Парижская полиция впервые задействовала беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для разгона участников демонстрации, пишет газета Le Parisien.

    Дроны оснащены инфракрасными камерами, стробоскопами и громкоговорителями. Правоохранители надеются, что оповещение с воздуха будет эффективнее, чем стандартные громкоговорители на автомобилях или на земле, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

    Задействовать новые БПЛА планируется на площади Нации, которая является конечным пунктом маршрута манифестантов, вышедших с площади Республики.

    Десятки тысяч человек участвуют в демонстрации против роста цен, организованной французскими профсоюзами. Участники требуют повышения зарплат и отказа властей от мер экономии. К протестам присоединились студенты и старшеклассники, требующие от Минобразования решить проблему нехватки преподавателей и жалующиеся на состояние учебных заведений.

    Аналогичные акции проходят в других городах. По оценкам МВД, к 13:00 по местному времени на протесты за пределами Парижа вышли около 270 тыс. человек, всего до конца дня ожидается участие 780 тыс. человек. Для охраны порядка задействованы 70 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сотрудники французских правоохранительных органов применили водометы против участников акции протеста в Лионе. В тот же день участники акции протеста против роста цен в Лионе забросали камнями витрины магазинов и сотрудников правоохранительных органов.

    В понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты и выйти на массовые уличные акции.

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    4 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    Хакеры попытались разморозить запасы Французской службы крови

    Кибератака нарушила работу холодильников французской службы крови

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные злоумышленники атаковали системы управления холодильными камерами Французской службы крови (EFS), установив температуру на экстремально высокие значения.

    Злоумышленники изменили параметры работы холодильных камер одного из поставщиков оборудования Французской службы крови (EFS), установив температурные пороги и параметры размораживания на чрезвычайно высокие значения, передает РИА «Новости».

    В организации отметили, что служба не была непосредственной целью атаки. Системы мониторинга позволили оперативно выявить отклонения температуры, после чего содержимое затронутых холодильников в качестве меры предосторожности переместили в другие камеры.

    Инцидент не привел к потере компонентов крови, никаких последствий для здоровья пациентов не выявлено.

    В последнее время кибератаки на холодильное оборудование произошли в нескольких странах Европы, включая Бельгию, Ирландию, Люксембург, Нидерланды, Финляндию, Швецию, Эстонию, Италию и Португалию. Злоумышленники брали под контроль системы и включали режим разморозки, иногда нагревая камеры до 50 градусов, что приводило к порче продуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник масштабная кибератака на холодильные системы супермаркетов в трех федеральных землях Германии привела к порче тонн продуктов питания.

    Хакерам удалось вывести из строя холодильное оборудование в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    Европейская комиссия оценит готовность супермаркетов к кибератакам после массового отключения холодильников в магазинах шести стран Евросоюза.

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    5 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    На протесты во Франции вышли более 250 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На протесты в городах Франции в общей сложности вышли более 250 тыс. человек, заявила глава профсоюза «Общая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине.

    В общенациональной демонстрации во Франции приняли участие более 250 тыс. человек, сообщила глава профсоюза «Общая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине. «К 13:00 (15:00 мск) мы насчитываем более 250 тыс. манифестантов в примерно 70 городах», – цитирует Бине РИА «Новости».

    По ее словам, в стране запланировано 260 протестных акций. Она добавила, что в течение дня число демонстрантов значительно возрастет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии монумента для посетителей в связи с проведением во Франции общенациональной забастовки.

    Во вторник Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов 5 ноября.

    В тот же день отраслевое отделение французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» призвало сотрудников министерства внутренних дел и полицейских присоединиться к общенациональной забастовке.

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    5 ноября 2026, 14:31 • Новости дня
    Французская полиция разогнала протестующих в Лионе слезоточивым газом

    Actu: Протестующие в Лионе забросали камнями витрины магазинов и полицейских

    Tекст: Мария Иванова

    Участники акции протеста против роста цен в Лионе забросали камнями витрины магазинов и сотрудников правоохранительных органов, после чего полиция применила слезоточивый газ.

    Демонстранты, принимавшие участие в акции протеста против роста цен в Лионе, начали бросать камни в витрины магазинов и в сторону полицейских, передает ТАСС со ссылкой на портал Actu.

    В ответ на агрессивные действия сотрудники правоохранительных органов использовали против нарушителей порядка слезоточивый газ.

    Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о привлечении 70 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности во время проходящих в четверг по всей стране массовых мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники протестов во Франции заблокировали 81 лицей.

    В субботу сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

    На прошлой неделе министр внутренних дел республики Лоран Нуньес сообщил о 1193 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов в ходе акций протеста.

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