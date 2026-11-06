Эксперт по качеству еды назвал нежелательные для покупки в ноябре продукты

Эксперт Виноградов посоветовал в ноябре не покупать крупную курицу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Виноградов заявил, что в преддверии Нового года покупателям следует отказаться от покупки крупной курицы, дешевого винограда без косточек и некоторых видов рыбы, передает «Царьград».

Специалист обратил внимание на проблему повторной заморозки рыбы из-за нарушений условий хранения и транспортировки.

«А вот когда уже второй раз начинают замораживать, вот здесь и начинаются проблемы. И качество товара, естественно, теряется», – пояснил Виноградов.

Эксперт добавил об отсутствии на прилавках настоящей охлажденной рыбы из-за сложностей логистики. Под такой продукцией подразумевается улов, добытый за день-два до продажи и не подвергавшийся заморозке.

Помимо этого, Виноградов предостерег от покупки самого дешевого турецкого винограда сорта кишмиш из-за возможных аллергических реакций на химикаты. В качестве замены он предложил выбирать виноград «Тайфи» из Узбекистана и Таджикистана.

Также специалист не рекомендовал приобретать курицу тяжелее 1,5 кг из-за потери вкусовых качеств и посоветовал избегать игристых вин ноябрьского или декабрьского розлива по причине нехватки времени для полноценного созревания напитков.

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