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    6 ноября 2026, 15:27 • Новости дня

    Генсек НАТО заявил о панике в Европе из-за сделки России и США по дизелю

    Рютте: Сделка России и США по дизельному топливу вызвала панику в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Договоренности Москвы и Вашингтона о поставках российского дизельного топлива вызвали панику в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Из-за этой сделки по дизельному топливу в Европе началась настоящая паника. В какой-то мере я это понимаю. Я и сам был немного удивлен», – приводит ТАСС заявление Рютте в эфире нидерландского телеканала NPO 1.

    При этом он отметил, что сами европейцы продолжают закупать у России сжиженный природный газ на миллиарды евро.

    От оценки самой сделки генсек воздержался, сославшись на необходимость «сохранять единство» в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о невозможности публичного обсуждения коммерческих нюансов договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

    На прошлой неделе губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать поставкам дизельного топлива из России в порт штата.

    В прошлом месяце помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

    6 ноября 2026, 03:57 • Новости дня
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что у Москвы есть чем ответить, и этот «болезненный ответ» будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы бесперспективными.

    Биричевский заявил о нарушении международного права при попытках Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры.

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    6 ноября 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине

    Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может затронуть всю Европу.

    «Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.

    В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

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    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 08:16 • Новости дня
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    @ Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и первая леди США Мелания Трамп обсудили важность гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

    «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили о том, что эта миссия очень важная и нужная для людей», – цитирует Лантратову РИА «Новости».

    Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках приведет к установлению мира. Она подчеркнула, что стороны вместе могут создать нечто более прочное, чем временное перемирие, пишет РБК.

    Первая леди США рассказала, что участвовала в планировании гуманитарной операции на всех этапах, и уточнила, что Москва и Киев пришли к соглашению о проведении миссии 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.

    Уполномоченный по правам человека в России назвала Владимира Путина и его команду условием осуществления этой миссии.

    Мелания Трамп сочла успешной завершившуюся миссию в Алешках.

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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    6 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист Ярыгин: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал

    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Белый дом и их встреча с первой леди США Меланией Трамп – сигнал о продолжении диалога Москвы и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. По его мнению, интенсификацию контактов в ноябре следует рассматривать как готовность Штатов к достижению определенных договоренностей, а затем – к их защите от вероятных нападок.

    «Белый дом активно ищет ключи к взаимодействию с Россией. Сейчас одним из таких инструментов становятся инициативы не столько федеральных политиков, сколько узнаваемых общественных фигур, пользующихся определенным доверием – в частности Мелании Трамп. Вероятно, подобные шаги будут восприниматься менее остро как внутри Штатов, так и в Европе», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    По его мнению, визит Кирилла Дмитриева и Яны Лантратовой в Вашингтон и их встреча с первой леди США – хороший сигнал. «Очевидно, что такой формат скоординирован и реализуется не без участия Дональда Трампа. В любом случае сам факт взаимодействия – это то, чем нынешняя администрация отличается от предыдущей», – указал собеседник.

    Новый канал диалога уже приносит конкретные результаты: в частности, была проведена гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области, параллельно готовится встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    Впрочем, по оценкам Ярыгина, глава Белого дома может оказаться в ситуации, когда результат его деятельности, а также контактов с участием первой леди США окажутся под давлением внутриполитических факторов – в частности Конгресса, в котором изменилась расстановка сил. «Возможно, нынешняя активность Трампа продиктована реальной готовностью защищать потенциальные договоренности», – подчеркнул политолог.

    Как полагает аналитик, на это указывает то, что внутренних стопоров для Трампа сейчас кратно меньше, чем раньше. «Избранный Конгресс приступит к работе только 3 января. Значит, у президента есть еще два месяца для реализации своих инициатив. Он располагает необходимым технологическим и политическим ресурсом. Кроме того, у главы Белого дома есть прямой стимул защищать возможные сделки с Россией: для него значимы экономические индикаторы, с помощью которых он сможет доказать эффективность своих решений», – детализировал Ярыгин.

    «Наконец, стоит учитывать концептуальный фактор. Сейчас сняты прежние ограничители внешнеполитической активности Трампа. Еще недавно над ним нависала тень промежуточных выборов, и чрезмерная активность в этот период могла сыграть против него. Теперь этот барьер устранен, – добавил американист. – Президент США осознает, что у него осталось два года, чтобы вписать свое имя в историю».

    «В этих условиях глава Белого дома, скорее всего, будет действовать активнее и стремиться закрепить свои достижения, не опасаясь высокой политической цены таких шагов», – заключил политолог.

    В четверг первая леди США Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с делегациями России и Украины, представив результаты локального прекращения огня в Алешках Херсонской области. От РФ в Вашингтон прибыли спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и омбудсмен Яна Лантратова.

    Дмитриев от имени Владимира Путина поблагодарил Меланию Трамп за организацию помощи жителям Алешек. «Данная гуманитарная миссия наглядно показывает, чего можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество», – сказал он в ходе выступления в Белом доме.

    Спецпредставитель президента России также отметил, что супруга американского лидера продолжит работу по решению гуманитарных проблем, связанных с конфликтом на Украине. «Мы знаем, что вы продолжите работу. Это позволит и дальше воссоединять семьи, защищать детей», – добавил Дмитриев.

    Он подарил Мелании Трамп рисунок 11-летней девочки из Алешек, которая теперь живет в Туапсе. На нем написано «Я люблю Меланию». Первая леди США в свою очередь через представителей России передала личное послание Владимиру Путину.

    Лантратова на официальной части мероприятия не выступала. После мероприятия она рассказала о встрече: «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили, что эта миссия очень важная и нужная для людей».

    Позже Дональд Трамп сообщил, что провел встречу с Дмитриевым. Он отказался раскрывать содержание разговора с российским представителем. При этом глава Белого дома заявил, что ожидает масштабных договоренностей, и допустил участие в них всей Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет никаких подробностей о мирном соглашении, анонсированном американским лидером. Он также отметил, что в Москве позитивно оценивают факт встречи Мелании Трамп с российскими представителями. «Гуманитарный и политический контакты России и США прекрасно дополняют друг друга», – заявил Песков.

    Напомним, локальный режим прекращения огня действовал на Херсонском направлении почти шесть суток – с 27 октября по 1 ноября. Как сообщила Лантратова, Россия и Украина выполнили условия локального перемирия, это позволило доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город.

    По ее словам, стороны прорабатывают продолжение гуманитарных миссий. «Важно сохранить взаимодействие, которое помогло людям, и сделать доставку гуманитарных грузов регулярной», – подчеркнула омбудсмен в своем Telegram-канале. В свою очередь Мелания Трамп заявила, что считает успешной гуманитарную миссию в городе Алешки. Первая леди США выразила надежду, что пример Алешек послужит основой для прочного мира между двумя странами.

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    6 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прошедшей встрече со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    Отвечая на вопрос о том, была ли у него встреча с Дмитриевым, Трамп ответил: «Да». При этом глава Белого дома отказался раскрывать содержание переговоров и подчеркнул, что не проводил встреч с украинской делегацией, передает РИА «Новости».

    Американский лидер отметил, что ожидает крупного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которое, по его словам, будет масштабным, затронет не только Украину, но и всю Европу и должно устроить все стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в четверг встретились с первой леди США Меланьей Трамп в Белом доме.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о решении визовых и логистических вопросов для участия Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп.

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    6 ноября 2026, 06:28 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом

    Рютте призвал Трампа не падать духом после поражения республиканцев

    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США призвал американского лидера Дональда Трампа «не падать духом».

    Рютте также подчеркнул важность хороших отношений Трампа с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

    Отвечая на вопрос о недавнем соглашении Трампа с Путиным о поставках США дизельного топлива, генсек НАТО признал наличие паники среди европейских союзников Вашингтона. Он отметил, что Европа также закупила значительное количество сжиженного природного газа у России в этом году.

    По словам генсека альянса, вряд ли кто-то выиграет в конфликте на Украине, который, вероятно, завершится мирным соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американист Малек Дудаков заявил о победе демократов в ключевых для республиканцев штатах.

    Во вторник спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высоко оценил миротворческие усилия Трампа.

    В тот же день Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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    5 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД сравнил отказ Венгрии от энергоресурсов из России с выстрелом себе в ногу

    МИД: Отказ Венгрии от энергоресурсов из России станет выстрелом себе в ногу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что отказ Венгрии от российских энергоресурсов станет выстрелом себе в ногу и усугубит экономический кризис.

    Заместитель министра подчеркнул, что за публичными заявлениями об отказе от российских энергоресурсов последует усугубление плачевного экономического и социального состояния в европейских странах, передает РИА «Новости». «Это выстрел себе же в ногу», – заявил Любинский.

    Дипломат выразил уверенность, что Венгрия не сможет найти более выгодных предложений, чем те, которые предоставляет Москва. При этом он указал на отсутствие практических шагов со стороны Будапешта для ведения нормального диалога в энергетической и атомной сферах.

    Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров и детально обсудить накопившиеся вопросы с венгерским правительством для выработки взаимоприемлемых решений, однако адекватной реакции от европейских партнеров до сих пор не последовало, заключил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о планах отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года.

    В мае венгерские власти стали прорабатывать долгосрочный контракт на поставку газа из Румынии для частичной замены российского топлива.

    В марте Будапешт предложил снять ограничения на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен.

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    5 ноября 2026, 20:00 • Новости дня
    Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

    Первая леди США Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

    Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева
    @ Andrea Hanks/White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга главы администрации США Мелания Трамп передала личное послание президенту России Владимиру Путину через его спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

    Передача письма состоялась в конце торжественной церемонии в Белом доме с участием Дмитриева и уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой, передает ТАСС.

    Мероприятие было посвящено недавнему прекращению огня в Алешках. В церемонии также участвовали представители украинской стороны, через которых первая леди США передала послание Владимиру Зеленскому.

    «Этот исторический момент подходит к концу. Я написала личные письма президенту Путину и президенту Зеленскому. <…> Пожалуйста, передайте эти письма вашим президентам от моего имени», – сказала Мелания Трамп.

    Ранее Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в гуманитарных обменах с Украиной. Он оценил вклад первой леди США в гуманитарное урегулирование на Украине.

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    5 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Газпром допустил падение производительности газовых хранилищ Европы зимой

    Газпром: Быстрый отбор газа грозит снижением производительности ПХГ Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Высокие темпы отбора энергоносителя из подземных резервуаров в начале отопительного сезона создают риски для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период, сообщили в Газпроме.

    Слишком быстрое расходование запасов в начале сезона создает предпосылки для падения максимальной суточной производительности европейских хранилищ в осенне-зимний период, говорится в сообщении Газпрома в Max.

    В российской компании подчеркнули, что сложившаяся ситуация серьезно повышает риски для стабильного газоснабжения потребителей в условиях максимального зимнего спроса.

    Уровень заполненности европейских мощностей на начало сезона отбора оказался на историческом минимуме и составил 74,9%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается Газпром. Показатель непрерывно падает с 28 октября, при этом 28–29 октября и 1–2 ноября объемы отбора достигли абсолютных максимумов для этих дней за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ. В понедельник государства региона не смогли заполнить резервуары даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер сделал прогноз о повторении газового кризиса пятилетней давности с аналогичными последствиями для промышленности.

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    5 ноября 2026, 18:40 • Новости дня
    Лидеры стран Вишеградской группы поддержали процесс расширения Евросоюза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты Словакии, Венгрии, Чехии и Польши на саммите Вишеградской группы в Тренчине с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выступили за расширение сообщества, сообщил глава словацкого государства Петер Пеллегрини.

    «Политика расширения должна и далее оставаться в центре нашего внимания. Существует реальный шанс, что уже в 2027 году будет выработан договор о вступлении Черногории в ЕС. Верим, что эта страна сможет стать членом сообщества в 2028 году», – цитирует Пеллегрини ТАСС.

    При этом он подчеркнул необходимость выполнения всеми странами-кандидатами всех условий для членства без исключения. Такую же позицию выразили другие участники саммита, включая председателя Еврокомиссии.

    На встрече также обсуждалась оптимизация стоимости энергоресурсов в Европе для обеспечения конкурентоспособности промышленности и реакция европейских государств на закупку США энергоносителей у России. Президент Чехии Петр Павел отметил полное единство позиций участников саммита по всем вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос сообщила о возможности подписания договора о вступлении Черногории в Евросоюз в июне 2027 года.

    В среду Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к объединению с сокращенными целевыми показателями.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с сопротивлением Германии и Франции из-за идеи оформить для Канады статус ассоциированного члена.

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    6 ноября 2026, 05:30 • Новости дня
    Трамп назвал плохим закон о запрете разгрузки российских танкеров в США

    Трамп пообещал разобраться с запретом на прием танкеров из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну и назвал плохим якобы действующий с 2022 года запрет.

    Глава американской администрации подверг критике запрет на разгрузку российских танкеров в американских портах, передает РИА «Новости».

    «Вы, вероятно, упомянули довольно плохой закон. Я изучу этот вопрос, конечно», – сказал Трамп в ответ на вопрос об идущем в Соединенные Штаты танкере с российским дизельным топливом.

    Договоренность о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок была достигнута в октябре между президентами России и США. После этого американский лидер вновь раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от мирного урегулирования и нежелание прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, заявив о необходимости смены руководства в Киеве для переговоров с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг сообщения об изменении маршрутов направляющихся в США танкеров.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался публично обсуждать коммерческие нюансы договоренностей о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

    В среду губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила операторов терминалов региона о суровых санкциях в случае приема топлива из России.

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    6 ноября 2026, 03:17 • Новости дня
    В МИД назвали попытки Запада присвоить активы России бесперспективными

    Замглавы МИД Любинский назвал план ЕК по активам России преступным

    В МИД назвали попытки Запада присвоить активы России бесперспективными
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Планы Еврокомиссии присвоить российские активы абсолютно бесперспективны, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

    По словам Любинского, Запад продолжит предпринимать попытки присвоить российские активы, передает ТАСС.

    «Это абсолютно бесперспективный путь. Европейские деловые и банковские круги это прекрасно понимают, поэтому ничего и не происходит на самом деле», – заявил замглавы МИД.

    Он подчеркнул, что использование дохода от российских активов против интересов России превращается в преступное действие, за которое нарушители понесут полную ответственность. «Мы это не спустим Европе», – добавил дипломат.

    Любинский считает неизбежным продолжение «потуг тем или иным образом наложить лапу на российские активы», отметив, что отдельные люди «элементарно делают на этом имена», а также зарабатывают деньги на незаконных попытках что-либо украсть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Банк России опротестовал блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

    В марте Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

    В прошлом году бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине.

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    5 ноября 2026, 18:27 • Новости дня
    Еврокомиссар назвала срок подписания договора о вступлении Черногории в ЕС

    ЕК: Черногория может подписать договор о вступлении в ЕС в 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Черногория может подписать договор о вступлении в Европейский союз уже в июне 2027 года, сообщила европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос.

    «Для Черногории «дорожная карта» намечает путь к подписанию договора о вступлении, которое может произойти уже в июне 2027 года», – приводит РИА «Новости» заявление Кос.

    Еврокомиссар добавила, что для Албании, Молдавии и Украины процесс вступления в ЕС набирает обороты, при этом определены четкие приоритеты на предстоящий год.

    Ранее правительство Черногории приняло решение об изменениях в постановление о визовом режиме. С 1 ноября гражданам России, Белоруссии, Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в страну требуется виза. В МИД Черногории подчеркнули, что это решение связано с выполнением Подгорицей обязательных критериев для вступления в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол России в Черногории Александр Лукашик заявил о намерении Подгорицы стать полноправным членом Евросоюза в 2028 году.

    Европейские чиновники подготовили планы интеграции с указанием конкретных сроков завершения переговорных процессов по вхождению в Евросоюз для Киева, Кишинева, Тираны и Подгорицы.

    В августе Евросоюз рассмотрел вариант одновременного вступления Исландии и Черногории в объединение в 2028 году.

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    6 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Захарова: США выкупили права на «Сибирского цирюльника» для отмены показа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что около 20 лет назад Соединенные Штаты выкупили права на прокат фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» в Латинской Америке с целью не допустить его показа.

    Представители США использовали коммерческие механизмы в политических целях, чтобы заблокировать показ картины. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».

    «Оказывается, представители Соединенных Штатов Америки приехали к прокатчикам в эти самые страны как раз латиноамериканского региона, заплатили деньги не для того, чтобы самим показать картину в этих странах и заработать на этом, а для того, чтобы, заплатив деньги, эту картину не показывали», – сказала Захарова на марафоне «Знание. Единство».

    Она пояснила, что прокатчики в одной из стран региона планировали премьеру фильма, однако показ постоянно откладывался. В результате выяснилось, что американские представители просто перекупили права. По словам дипломата, инцидент произошел около 20 лет назад, когда в отношении Москвы еще не вводилось санкций.

    Несмотря на подобные попытки отмены российской культуры, кинодипломатия и гуманитарные связи с государствами Латинской Америки продолжают активно развиваться, резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.

    Ранее в четверг Захарова заявила, что попытки Запада отменить классическую русскую литературу привели к обратному эффекту и повысили ее популярность.

    Накануне директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил о продолжении политики отмены русской культуры на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил отвечать на западные русофобские законы языком военного сдерживания.

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