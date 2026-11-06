  • Новость часаПушилин: До победы России в СВО осталось очень немного
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    6 ноября 2026, 14:58 • Новости дня

    Глава Мали передал лидерам Нигера и Буркина-Фасо послание Путина

    CINEWS: Путин передал лидерам Нигера и Буркина-Фасо послание через главу Мали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Временный президент Мали Ассими Гоита передал личное послание президента России Владимира Путина руководителям Нигера и Буркина-Фасо по итогам саммита Россия – Африка.

    Временный президент Мали Ассими Гоита посетил Ниамей и Уагадугу, где провел переговоры с главой Нигера Абдурахманом Тчиани и лидером Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. В ходе встреч он выступил посредником и передал им конфиденциальное послание российского руководства, пишет ТАСС со ссылкой на ивуарийский портал CINEWS.

    Информацию о передаче личного послания президента Владимира Путина подтвердила радиостанция RFI. Содержание документа не раскрывается.

    Стороны также обсудили сотрудничество с Россией в сфере обороны, борьбы с терроризмом, дипломатии и экономического развития.

    Гоита стал единственным руководителем из стран Конфедерации государств Сахеля, который лично посетил саммит Россия – Африка в Москве 28–29 октября. В рамках форума Мали заключило контракты с российской компанией «Зарубежгеология» на поиск месторождений золота и лития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель директора Службы внешней разведки России Михаил Максимович заявил об организации украинской разведкой курсов подготовки операторов беспилотников в Африке.

    В среду президент Владимир Путин рассказал о приятном удивлении представителей африканских стран религиозным миром в России во время саммита.

    Во вторник Россия и Буркина-Фасо заключили соглашение о безвозмездной передаче африканской стране вакцин против болезней птиц.

    5 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива

    Резаи увязал открытие Ормузского пролива с семью условиями Ирана

    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

    «Конечно, я сообщил ему, что по части дипломатии мы передали США семь условий. До тех пор, пока Вашингтон не выполнит их, Ормузский пролив не откроется и никаких переговоров не состоится», – приводит слова Резаи РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента России с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Резаи заявил об обсуждении с президентом России региональной обстановки.

    Резаи передал Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

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    6 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ветераны СВО, делом доказавшие свои морально-волевые качества, должны иметь возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях даже при отсутствии дипломов о высшем образовании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. По его словам, всех участников спецоперации объединяет стремление работать на благо своей страны. В четверг Владимир Путин поручил в рамках кадрового проекта «Время героев» создать программу для бойцов СВО без высшего образования.

    «Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости привлечь как можно больше участников СВО к управлению страной. И это логично: люди, прошедшие через горнило боевых действий, обладают высокими морально-нравственными качествами, что крайне важно для эффективного управленца», – сказал политолог Никита Сетов.

    Он отмечает, что в России хорошо себя зарекомендовала президентская программа «Время героев», которая дала ветеранам СВО возможность продолжить служение стране в гражданской сфере. «Большое число ее выпускников уже заняли посты на госслужбе. Однако ограничиваться только этой инициативой нельзя», – добавляет собеседник.

    Эксперт отмечает, что участников спецоперации объединяет стремление приносить пользу стране, независимо от их образовательного и профессионального пути до спецоперации. «Они едины в желании трудиться на благо Родины после возвращения в родные города», – акцентирует он.

    Таким образом, добавляет эксперт, создание программы в рамках «Времени героев», рассчитанной на бойцов без высшего образования, станет важным шагом к расширению возможностей для самореализации ветеранов СВО на гражданской службе. «Это наглядный пример воплощения принципа справедливости в политике государства: первоочередное значение имеет готовность человека служить своей Родине», – подчеркивает Сетов.

    В четверг Путин предложил создать программу подготовки к госслужбе для ветеранов спецоперации, не имеющих высшего образования. Он подчеркнул, что в стране уже реализуется инициатива «Время героев», с помощью которой герои, желающие попробовать себя в гражданской сфере, могут послужить Отечеству после окончания военной карьеры.

    Однако данная программа требует от потенциального участника университетского диплома. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности», – пояснил президент.

    Напомним, кадровый проект «Время героев» действует с 2024 года. Он был создан по инициативе Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Госдумы девятого созыва.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 15:24 • Новости дня
    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину

    Иранский Совбез: Послание Хаменеи к Путину содержит оценки отношений двух стран

    В Иране раскрыли содержание послания Хаменеи к Путину
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к президенту России Владимиру Путину содержало оценки и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности республики Али Багери Кяни.

    «Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал заместитель Резаи иранскому телевидению.

    Багери Кяни добавил, что послание включало положения и видение Ирана относительно двусторонних отношений, чтобы российская сторона имела более четкое представление о сотрудничестве под руководством Моджтабы Хаменеи, передает РИА «Новости».

    Заместитель секретаря иранского Совбеза подчеркнул, что реализация совместных проектов поможет разрушить надежды США и других стран на оказание давления на Иран. Среди ключевых проектов он выделил поставки российского газа и международный транспортный коридор «Север – Юг». По его словам, эти проекты будут способствовать развитию Ирана и обеспечению региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении строительства газопровода из России в Иран на встрече с российским лидером.

    В четверг Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о распоряжении Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с США путем диалога.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    5 ноября 2026, 21:10 • Новости дня
    Путин поручил защитить молодежь и пенсионеров от финансовых угроз

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости защитить молодежь и людей старшего поколения от угроз в сфере финансовой безопасности.

    Путин поручил активно заниматься вопросами финансового просвещения населения, передает РИА «Новости». «Задача – защитить людей, оградить молодых людей, оградить молодежь, да и старшее поколение от угроз, купированием которых вы занимаетесь», – сказал Путин.

    Российский лидер добавил, что для повышения финансовой грамотности граждан следует использовать доступные и понятные методики, в том числе проводить международные профильные олимпиады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин оценил работу Росфинмониторинга по предотвращению хищений бюджетных средств.

    Владимир Путин заявил о необходимости использования инструментов финансовой разведки и технологий искусственного интеллекта.

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    5 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию Путина

    Глава Сбербанка Греф пообещал упростить дозвон на прямую линию президента

    Tекст: Денис Тельманов

    В этом году гражданам станет значительно проще дозвониться на прямую линию с президентом и обратиться за помощью, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

    Глава Сбербанка выступил на совещании Владимира Путина с членами правительства и рассказал о новых подходах к обработке обращений, передает ТАСС. «Технологии не заменяют людей, которые решают проблемы на местах. Все равно огромное место для людей останется. В этом году дозвониться, написать свою проблему станет значительно проще, и в связи с этим помощь людям будет приходить значительно быстрее и значительно точно», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обработке миллионов обращений на прямую линию главы государства Общероссийским «Народным фронтом».

    Представитель Кремля подтвердил проведение прямой линии президента до конца года.

    В среду председатель правления Сбербанка Герман Греф подготовил доклад о внедрении искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.

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    5 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    Путин назвал финансовую разведку России одной из лучших в мире
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская финансовая разведка действует на высочайшем уровне, а в некоторых аспектах даже превосходит мировые стандарты, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием ведомства, передает РИА «Новости». Он отметил, что сотрудники Росфинмониторинга буквально с нуля создали необходимые информационные базы, методики и цифровые инструменты.

    «Сформирована методология взаимодействия с банками и правоохранительными органами, налажены широкие партнерские связи с коллегами из других стран. Вы на деле доказали, что российская финансовая разведка способна работать на уровне лучших мировых стандартов. А в чем-то и получше, в чем-то превосходить эти стандарты», – приводит Кремль слова Путина.

    Кроме того, президент сообщил о необходимости ужесточать контроль за подозрительными операциями на рынке, а для добросовестных участников – упрощать процедуру финансового мониторинга.

    Также он назвал безусловным приоритетом завершение создания национальной концепции финансовой безопасности, которая должна содействовать развитию отечественной антиотмывочной системы.

    «Среди безусловных приоритетов – завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Ее реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной так называемой антиотмывочной системы», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал Росфинмониторинг активнее внедрять искусственный интеллект. В тот же день глава государства вручил государственные награды отличившимся сотрудникам ведомства.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от верховного лидера страны

    IRIB: Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от Моджтабы Хаменеи

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    Подробности переданного документа не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB. «Мохсен Резаи передал господину Путину послание от верховного лидера», – сообщил вещатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    В среду верховный руководитель Исламской республики аятолла Моджтаба Хаменеи пригрозил США ответом более широкого масштаба в случае повторения агрессии.

    В понедельник Путин и Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора.

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    5 ноября 2026, 20:00 • Новости дня
    Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

    Первая леди США Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева

    Мелания Трамп передала личное послание Путину через Дмитриева
    @ Andrea Hanks/White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Супруга главы администрации США Мелания Трамп передала личное послание президенту России Владимиру Путину через его спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.

    Передача письма состоялась в конце торжественной церемонии в Белом доме с участием Дмитриева и уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой, передает ТАСС.

    Мероприятие было посвящено недавнему прекращению огня в Алешках. В церемонии также участвовали представители украинской стороны, через которых первая леди США передала послание Владимиру Зеленскому.

    «Этот исторический момент подходит к концу. Я написала личные письма президенту Путину и президенту Зеленскому. <…> Пожалуйста, передайте эти письма вашим президентам от моего имени», – сказала Мелания Трамп.

    Ранее Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в гуманитарных обменах с Украиной. Он оценил вклад первой леди США в гуманитарное урегулирование на Украине.

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    6 ноября 2026, 03:45 • Новости дня
    Резаи сообщил об обсуждении с Путиным газопровода из России в Иран
    Резаи сообщил об обсуждении с Путиным газопровода из России в Иран
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал строительство газопровода из России в Иран.

    Резаи рассказал, что на переговорах с Путиным обсуждался железнодорожный коридор Решт – Астара и поставки российского газа в Иран и соседние страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Затрагивалась тема строительства газопроводов из России в Иран, чтобы Тегеран смог устранить дефицит газа, а также чтобы мы могли продавать российский газ соседним странам», – сказал Резаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Резаи заявил об обсуждении с президентом России региональной обстановки.

    Резаи передал Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

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    5 ноября 2026, 23:10 • Новости дня
    Иерусалимский патриарх Феофил III рассказал о молитвах за Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что каждый день молится о российском лидере у Гроба Господня в Иерусалиме.

    «Мы ежедневно молимся в доме Господа о Вас. Я лично Вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за Ваше здоровье, за то, чтобы Господь Вас просветил и вдохновил Вас на решение всех тех задач, которые стоят перед Вами», – приводятся слова патриарха на сайте Кремля.

    Он отметил, что нынешний период для христиан на Ближнем Востоке остается сложным, поэтому церкви необходимо организованно молиться о сохранении христианства в регионе. Он указал, что церковь действует в непростых условиях и подчеркивает важность духовной поддержки.

    Патриарх также рассказал о многочисленных вызовах, с которыми сталкиваются христиане в регионе, и о сокращении их числа. Он поблагодарил российского лидера за неизменную поддержку, заявив, что она служит залогом сохранения святынь на Святой земле, а также стабильности и мира в Иерусалиме и на всем Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III на встрече с президентом России заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

    Путин заявил о добрых отношениях между Русской и Иерусалимской православными церквями.

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    5 ноября 2026, 17:56 • Новости дня
    Обратившийся к Путину барнаулец получил статус жителя блокадного Ленинграда

    Барнаулец получил статус жителя блокадного Ленинграда после обращения к Путину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Барнаула Виктор Маштаков, обратившийся в 2024 году на прямую линию президента Владимира Путина, получил статус жителя блокадного Ленинграда, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Об этом Кузнецов доложил главе государства в четверг на совещании с членами правительства, посвященном итогам рассмотрения обращений с прямой линии, передает РИА «Новости».

    «Пример, когда судьба одного человека – достаточное основание для изменения законодательства: Виктор Иванович Маштаков, 92 года, в Великую Отечественную войну был в блокадном Ленинграде, родители погибли под бомбардировкой, был эвакуирован, всю жизнь прожил в Барнауле... Для получения статуса жителя блокадного Ленинграда ему не хватало одной недели», – рассказал Кузнецов.

    По его словам, после обращения пенсионера в 2024 году запрос был направлен в Законодательное собрание Петербурга, и в законодательство внесли изменения. «В этом году Виктор Иванович получил свой знак блокадника… Теперь ограничений по срокам на этот статус больше не существует», – отметил глава исполкома Народного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обработке Общероссийским «Народным фронтом» миллионов поступивших главе государства обращений.

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил об упрощении дозвона на прямую линию с президентом.

    В среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями на прошлогоднюю прямую линию.

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    6 ноября 2026, 00:42 • Новости дня
    Чиханчин заявил о выгоде санкций для транснациональной преступности

    Tекст: Антон Антонов

    Введение односторонних санкций снижает эффективность глобальной антиотмывочной системы и играет на руку транснациональной преступности, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Пожалуй, наверное, самый сложный вопрос – это снижение эффективности сегодня глобальной антиотмывочной системы в связи с введением односторонних санкций. То есть разрываются цепочки взаимодействия между странами – это только на руку транснациональной преступности», – заявил Чиханчин, комментируя вопросы международного взаимодействия.

    По его словам, в условиях изменения системы расчетов и появления новых банков и стран Россия выстраивает отношения с иностранными финансовыми разведками и кредитными организациями для минимизации рисков подозрительных операций, сообщается на сайте Кремля.

    Глава ведомства отметил, что в условиях санкционного давления Москва нашла свои подходы и выстроила хорошие отношения с 60 государствами. Чиханчин добавил, что Росфинмониторинг расширяет сотрудничество на площадках ШОС, БРИКС и СНГ в дополнение к Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел встречу с директором Росфинмониторинга.

    Путин вручил государственные награды отличившимся сотрудникам службы в честь ее 25-летия.

    Глава государства высоко оценил работу ведомства по предотвращению хищений бюджетных средств и блокировке каналов финансирования терроризма.

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    5 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Ирана сообщил детали переговоров с Путиным

    Секретарь Совбеза Ирана сообщил об обсуждении с Путиным ситуации в регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным региональную обстановку.

    «Мы провели консультации по важным региональным вопросам, а также послевоенной обстановке и системе по обеспечению региональной безопасности», – приводит слова Резаи РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    Резаи передал Путиным послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

    В понедельник президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

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    5 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин заявил о добрых отношениях Русской и Иерусалимской церквей

    Путин констатировал добрые отношения между Русской и Иерусалимской церквями

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются добрые отношения.

    «Между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются очень добрые, хорошие отношения», – приводит слова российского лидера ТАСС.

    Путин добавил, что при встречах с патриархом Московским и всея Руси Кириллом часто обсуждаются отношения с Иерусалимом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

    Патриарх Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил III обсудили в Москве пути преодоления проблем межправославных отношений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Кремля проинформировать о возможной встрече Путина с предстоятелями церквей.

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