CINEWS: Путин передал лидерам Нигера и Буркина-Фасо послание через главу Мали

Tекст: Тимур Шайдуллин

Временный президент Мали Ассими Гоита посетил Ниамей и Уагадугу, где провел переговоры с главой Нигера Абдурахманом Тчиани и лидером Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. В ходе встреч он выступил посредником и передал им конфиденциальное послание российского руководства, пишет ТАСС со ссылкой на ивуарийский портал CINEWS.

Информацию о передаче личного послания президента Владимира Путина подтвердила радиостанция RFI. Содержание документа не раскрывается.

Стороны также обсудили сотрудничество с Россией в сфере обороны, борьбы с терроризмом, дипломатии и экономического развития.

Гоита стал единственным руководителем из стран Конфедерации государств Сахеля, который лично посетил саммит Россия – Африка в Москве 28–29 октября. В рамках форума Мали заключило контракты с российской компанией «Зарубежгеология» на поиск месторождений золота и лития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель директора Службы внешней разведки России Михаил Максимович заявил об организации украинской разведкой курсов подготовки операторов беспилотников в Африке.

В среду президент Владимир Путин рассказал о приятном удивлении представителей африканских стран религиозным миром в России во время саммита.

Во вторник Россия и Буркина-Фасо заключили соглашение о безвозмездной передаче африканской стране вакцин против болезней птиц.