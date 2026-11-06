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    6 ноября 2026, 14:53 • Новости дня

    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России

    Кабмин ФРГ: Бойкот сборной РФ сделал невозможным проведение ЧМ-2027 по хоккею

    Власти Германии заявили о невозможности провести ЧМ по хоккею с участием России
    @ iihf.com

    Tекст: Мария Иванова

    Отказ ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России делает фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии, заявил представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

    «Восемь из 16 национальных ассоциаций за короткий промежуток времени заявили о бойкоте игр против России на чемпионате мира 2027 года», – заявил Корнелиус.

    По его словам, переговоры ведомства канцлера с Федерацией хоккея Германии, Олимпийской спортивной конфедерацией и президентом Международной федерации хоккея (IIHF) показали, что участие России в свете широкого отказа делает невозможным проведение турнира в спортивном и экономическом плане, передает ТАСС.

    Корнелиус добавил, что правительство ФРГ поддерживает Федерацию хоккея Германии как организатора в поисках приемлемого решения. Целью остается проведение турнира по расписанию, поэтому власти хотят изучить возможности его организации в Германии путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев назвал отказ хоккейных ассоциаций от матчей с Россией недобросовестной конкуренцией.

    В среду Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрело признаков дискриминации в намерениях некоторых ассоциаций бойкотировать игры с российской командой.

    В тот же день Австрийский хоккейный союз сообщил об отсутствии планов играть с Россией на ЧМ-2027.

    6 ноября 2026, 08:24 • Новости дня
    Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев

    Умер олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Михаил Васильев

    Умер олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийский чемпион и победитель чемпионата мира в составе сборной СССР по хоккею Михаил Васильев умер на 65-м году жизни.

    Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба «Салават Юлаев», в системе которого он работал тренером несколько лет, передает ТАСС.

    Причина смерти не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в возрасте 60 лет скончался Евгений Кузнецов–старший, отец нападающего уфимского клуба «Салават Юлаев» Евгения Кузнецова.

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    6 ноября 2026, 08:14 • Новости дня
    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам

    Международная федерация хоккея не решила вопрос допуска россиян к турнирам

    Совет IIHF не принял решение о допуске российских хоккеистов к турнирам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Заседания совета Международной федерации хоккея завершились без окончательного вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    Совет Международной федерации хоккея (IIHF), заседания которого продлили до четверга, завершился без итогового решения по возвращению российских команд на турниры, передает ТАСС.

    Изначально совет должен был пройти 2 и 3 ноября, но работу организации продлили до 5 ноября. Собеседник агентства отметил отсутствие ясности по ситуации с допуском сборных России в настоящий момент.

    На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд признал право российских хоккеистов выступать на международных соревнованиях. В суде подтвердили, что IIHF не представила достаточных доказательств для отстранения сборных. После этого федерации хоккея Норвегии, Финляндии, Швеции, Чехии, Латвии, Дании и Австрии пригрозили бойкотом матчей с россиянами. Словакия и Белоруссия выступили за возвращение России, а Швейцария заняла выжидательную позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Спортивный арбитражный суд счел недостаточными доказательства правовых оснований Международной федерации хоккея для отстранения российских команд от международных турниров.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения суда допустить российских хоккеистов до международных соревнований.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских команд на турниры.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 22:45 • Новости дня
    На яхте «Андромеда» нашли следы удара после подрыва «Северных потоков»

    Полиция ФРГ: На яхте «Андромеда» нашли следы сильного удара

    Tекст: Вера Басилая

    На яхте «Андромеда», которую задействовали в подрыве газопроводов «Северный поток», обнаружены глубокие царапины и сколы от сильного удара, сообщил свидетель из ведомства уголовной полиции Германии.

    Сотрудник федерального ведомства уголовной полиции ФРГ выступил в Высшем земельном суде Гамбурга. Он показал снимки внешнего осмотра судна, сделанные криминалистами на сухой стоянке фирмы Mola, передает РИА «Новости».

    Повреждения зафиксированы на откидном борту для купания, через который спускаются на воду.

    «Несколько царапин глубиной до двух миллиметров были отчетливо видны при осмотре на месте», – сказал свидетель, отметив, что они стали результатом сильного внешнего воздействия.

    Судебный процесс по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Его обвиняют в координации подрыва «Северных потоков». Планируется более 40 заседаний до середины июня 2027 года.

    По версии следствия, бывший украинский военный вместе с другими военнослужащими по поручению государственных структур разработал план по уничтожению газопроводов. Прокуратура предъявила ему обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудник федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщил о плате в 11 тыс. евро за аренду яхты «Андромеда» предполагаемыми диверсантами.

    Высший земельный суд Гамбурга запланировал десятки дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    В прошлом месяце обвиняемый в подрыве «Северного потока» гражданин Украины Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

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    6 ноября 2026, 08:26 • Новости дня
    В АдГ заявили о недовольстве немцев расходами на Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Поездки Владимира Зеленского в Берлин и визиты членов правительства Германии в Киев обходятся немецким налогоплательщикам слишком дорого, заявил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

    «Можно сказать прямо: если член федерального правительства едет в Киев или, наоборот, Зеленский приезжает в Берлин, то мы знаем, что это обойдется слишком дорого», – заявил Крупалла в интервью, опубликованном на YouTube-канале фракции АдГ в бундестаге.

    Крупалла отметил, что немецкие налогоплательщики не понимают, почему власти ФРГ выделяют деньги Киеву, когда им самим приходится экономить. Политик добавил, что у многих немцев зимой батареи остаются холодными, потому что они не могут позволить себе заплатить за отопление, передает РИА «Новости».

    Сопредседатель АдГ раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, что финансирование Киева якобы не отражается на жизни немцев. Крупалла указал на то, что в реальности в ФРГ ради этого сокращаются расходы на социальную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    Во вторник Мерц в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским не стал отвечать на вопрос о дополнительной поддержке Киева.

    В понедельник внешнеполитическое крыло фракции АдГ в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    5 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    CAS признал необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров

    CAS счел недостаточными доводы IIHF для отстранения российских хоккеистов

    Tекст: Денис Тельманов

    Спортивный арбитражный суд (CAS) счел, что Международная федерация хоккея (IIHF) не привела достаточных доказательств наличия правовых оснований для отстранения российских команд от международных турниров.

    «Коллегия CAS установила, что IIHF не представила достаточных доказательств, подтверждающих наличие предусмотренных законодательными и нормативными положениями оснований для недопуска российских команд. Коллегия также отметила, что обеспокоенность по этому поводу ранее высказывалась и в ходе внутренних процедур самой IIHF», – приводит РИА «Новости» заявление суда.

    Отмечается, что 30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к участию в турнирах под своей эгидой в сезоне-2026/27.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признался в отсутствии восторга от решения Спортивного арбитражного суда допустить российских хоккеистов до соревнований.

    В среду Международная федерация хоккея заявила о значительной недооценке трудностей в связи с возвращением российских команд на турниры.

    В пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения федерации по поводу безопасности из-за участия спортсменов из России.

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    5 ноября 2026, 18:58 • Новости дня
    Франция снялась с чемпионата мира по следж-хоккею из-за участия сборной России

    Сборная Франции снялась с ЧМ по следж-хоккею из-за россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Сборная Франции по следж-хоккею не будет участвовать в чемпионате мира в Мексике из-за присутствия на турнире сборной России.

    Руководящий совет Французской федерации хоккея (FFHG) единогласно принял решение о снятии национальной команды с чемпионата мира по следж-хоккею (парахоккею), передает ТАСС.

    В заявлении федерации отмечается, что турнир в Мексике пройдет под эгидой World Para Ice Hockey (WPIH) независимо от Международной федерации хоккея (IIHF), и в нем предусмотрено участие российской команды. Матч между сборными Франции и России был запланирован на 10 декабря.

    Руководящий совет FFHG счел, что «в нынешних обстоятельствах отсутствуют условия для обеспечения надлежащего проведения соревнований». В федерации выразили сожаление в связи с принятием такого решения, признав, что оно негативно отразится на французских спортсменах и тренерском штабе.

    Чемпионат мира по следж-хоккею пройдет в Мехико с 8 по 13 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    В тот же день шведская мебельная компания AJ Products объявила о прекращении спонсорства чемпионатов мира по хоккею из-за допуска российских команд.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии сообщила о рассмотрении возможности отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году по той же причине.

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    5 ноября 2026, 18:01 • Новости дня
    Вскрытие не выявило следов насильственной смерти вице-премьера Баварии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предварительные результаты вскрытия тела министра экономики и заместителя премьер-министра Баварии Хуберта Айвангера не показали признаков насильственной смерти.

    «Предварительные результаты вскрытия не выявили признаков насильственной смерти», – приводит РИА «Новости» сообщение прокуратуры Берлина. В ведомстве отметили, что в рамках продолжающегося расследования смерти политика предстоит провести дополнительные судебно-медицинские экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы столицы Германии инициировали проверку обстоятельств кончины заместителя премьер-министра Баварии Хуберта Айвангера.

    В среду Хуберта Айвангера нашли мертвым в одной из гостиниц Берлина.

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    5 ноября 2026, 18:38 • Новости дня
    Мерц предложил создать в Евросоюзе запасы критически важного сырья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой создания в Европейском союзе запасов критически важных сырьевых материалов.

    «Мы идем на значительные риски, так как добыча и переработка сырья сосредоточены в весьма ограниченном числе стран. Снизить эти риски – в этом должно помочь государство», – заявил Мерц в Берлине на конференции фонда имени Фридриха Августа фон Хайека. По его словам, государство должно помочь диверсифицировать источники поставок, передает ТАСС.

    Канцлер подчеркнул, что выступает в ЕС с очень конкретным предложением создать запасы критически важного сырья. Без этих материалов невозможно обеспечить производство аккумуляторов, мощных электродвигателей, полупроводников и многих других продуктов, которые будут крайне необходимы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер назвал Фридриха Мерца безумцем за решение выделить Киеву еще 200 млн евро.

    В тот же день канцлер выдвинул президенту США Дональду Трампу условие пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия президента России Владимира Путина.

    Во вторник Мерц ушел от ответа на вопрос о дополнительной помощи Киеву.

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    6 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Захарова назвала позорищем отказ ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам

    Захарова: Отказ Германии распространить выплаты на всех блокадников – позорище

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отказ властей Германии осуществлять компенсационные выплаты всем жителям блокадного Ленинграда вне зависимости от их происхождения является позорищем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что это такое? Это же позорище», – заявила Захарова в ходе просветительского марафона «Знание. Единство», передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что российская сторона неоднократно поднимала вопрос о выплате компенсаций всем блокадникам в ходе контактов с Германией, однако Берлин всячески уходил от ответа.

    В июне Захарова уже обращала внимание на то, что власти ФРГ продолжают отказывать в выплатах компенсаций тем блокадникам, которые не имеют еврейского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничными выплаты Германии исключительно блокадникам еврейского происхождения.

    В январе Захарова осудила решение Берлина об избирательных компенсациях.

    В прошлом году официальный представитель МИД России заявила о требовании ведомства расширить немецкие выплаты на всех переживших блокаду Ленинграда.

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    6 ноября 2026, 04:36 • Новости дня
    Мерц вспомнил лозунг ХДС «Свобода вместо социализма» 50-летней давности

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц на фоне возможного формирования в Берлине коалиции левых сил вспомнил старый предвыборный девиз ХДС «Свобода вместо социализма».

    Возможное появление в Берлине левоцентристского альянса из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партий «Левые» и «Зеленые» побудило главу немецкого правительства вспомнить лозунг своей партии полувековой давности, пишет Bild.

    «В ходе предвыборной кампании в бундестаг 1976 года ХДС сделал лозунг «Свобода вместо социализма» успешным инструментом интеллектуальной ясности. Я не хочу возвращаться в этот год и к этому тону. Но когда именно в эти дни я прислушиваюсь к Берлину, я не могу не сказать: «Свобода вместо социализма» по-прежнему является центральным вопросом», – заявил Мерц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Левая партия, «Зеленые» и СДПГ завершили предварительные консультации по формированию правительственной коалиции в палате депутатов Берлина.

    Мерц пригрозил СДПГ «адом» в случае заключения коалиции с Левой партией на федеральном уровне.

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    5 ноября 2026, 19:51 • Новости дня
    «Металлург» забросил восемь шайб в ворота «Нефтехимика»

    «Металлург» разгромил «Нефтехимик» со счетом 8:1

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Магнитогорский «Металлург» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 8:1.

    Матч в Магнитогорске между «Металлургом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска закончился победой хозяев со счетом 8:1 (1:0, 5:0, 2:1), передает РИА «Новости».

    У победителей дублями отметились Егор Коробкин (20-я и 30-я минуты) и Люк Джонсон (22, 53). Еще по шайбе забросили Даниил Вовченко (38), Игорь Нечаев (38), Михаил Федоров (40) и Нэйтан Тодд (51).

    У «Нефтехимика» единственную шайбу на 50-й минуте забросил Герман Точилкин.

    «Металлург» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Нефтехимика» 29 очков, команда находится на второй строчке.

    Следующий матч «Металлург» проведет 12 ноября дома против омского «Авангарда». «Нефтехимик» 8 ноября примет ярославский «Локомотив».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник московский ЦСКА на выезде нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Ранее в матче КХЛ «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 2:0. А череповецкая «Северсталь» на домашнем льду обыграла нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1.

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    5 ноября 2026, 19:36 • Новости дня
    Сборная России взяла три медали на чемпионате по пожарно-спасательному спорту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские спортсмены выиграли две серебряные и одну бронзовую медали в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Баку.

    В четверг копилка сборной России пополнилась тремя наградами во второй день мирового первенства в столице Азербайджана, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. «В напряженной борьбе россиянин Дмитрий Гребенщиков стал серебряным призером, уступив первенство коллеге из Китая. Бронза – у представителя Республики Беларусь. Женская сборная России заняла две ступени пьедестала: Арина Хворысткина – на втором месте, Олеся Ценова – на третьем. Лидировала спортсменка из Узбекистана», – сообщили агентству в ведомстве.

    В первый день соревнований в подъеме по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни мужская сборная России заняла все три призовых места, а женская команда принесла стране золотую и бронзовую медали. В пятницу будут разыграны награды в пожарной эстафете четыре по 100 метров.

    Чемпионаты мира среди мужчин и женщин стартовали в Баку 4 ноября, в них принимают участие спортсмены из 20 государств. Российские атлеты выступают на турнире в статусе действующих чемпионов мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российская спортсменка Екатерина Вербина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

    В прошлом месяце женская сборная России по дзюдо выиграла две бронзовые медали на проходящем в Баку мировом первенстве.

    Летом на международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту в Подмосковье юные атлеты обновили семь мировых достижений.

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    6 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности

    The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.

    Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

    На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.

    В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.

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    6 ноября 2026, 10:28 • Новости дня
    В Германии объявили высшую угрозу из-за утечки азотной кислоты после ДТП

    DPA: На западе Германии произошла утечка азотной кислоты в результате ДТП

    Tекст: Мария Иванова

    Власти немецкого города Крефельд объявили наивысший уровень угрозы для населения после утечки азотной кислоты из-за опрокидывания грузового автомобиля на автостраде.

    Инцидент произошел в ночь на пятницу на въезде в город Крефельд в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, где на автостраде перевернулся грузовик. Водитель автомобиля госпитализирован с травмами, пишет ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Из-за утечки химиката власти разослали жителям близлежащих районов мобильное уведомление об экстремальной угрозе. В части города были активированы сирены экстренного оповещения.

    «В настоящее время нельзя исключать угрозы здоровью. Пожалуйста, если вы находитесь в зоне аварии, немедленно проследуйте в закрытые помещения, закройте двери и окна», – сообщила пожарная служба города.

    Экстренные службы огородили территорию в радиусе более 150 метров, движение по автостраде оказалось перекрыто. В операции по ликвидации последствий аварии задействованы 150 пожарных. Несколько школ и детских садов вблизи района происшествия останутся закрытыми весь день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце почти на тысяче железнодорожных станций в трех регионах Германии прозвучала ложная тревога с призывом к эвакуации.

    Группа экоактивистов заблокировала на федеральной трассе на западе Германии движение транспорта с радиоактивными отходами.

    В сентябре немецкие специалисты экстренных служб изъяли пробы подозрительного жидкого вещества в логистическом центре в коммуне Лейцен.

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    6 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» отверг идею экранизации диверсии

    Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» Кузнецов не поддержал идею фильма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в координации подрыва газопроводов «Северный поток», не поддержал идею создания фильма о преступлении с участием Шона Пенна.

    Об этом стало известно в ходе заседания Высшего земельного суда Гамбурга, передает РИА «Новости».

    Председательствующая судья огласила аудиопротоколы свиданий подсудимого в местном СИЗО. Согласно материалам федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, во время одной из встреч участники беседы якобы в шутку обсуждали планы создания фильма о подрыве газопроводов и предложили пригласить на главную роль американского актера Шона Пенна.

    Отмечается, что Кузнецов эту идею не поддержал. Среди посетителей подсудимого значились родственники, защита и украинский вице-консул.

    Бывший украинский военный Сергей Кузнецов был задержан в августе 2025 года в Италии и экстрадирован в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению «Северных потоков». Прокуратура ФРГ предъявила ему обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Суд в Гамбурге начался 14 октября, запланировано более 40 заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свидетель из ведомства уголовной полиции Германии сообщил об обнаружении следов сильного удара на яхте «Андромеда».

    В среду сотрудник ведомства заявил об оплате аренды этой яхты наличными.

     В тот же день суд Гамбурга запланировал десятки дополнительных слушаний по делу о диверсиях.

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