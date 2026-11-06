В Глазго прошли задержания после беспорядков в ночь Гая Фокса

Guardian: В Глазго задержали семь человек после беспорядков в ночь Гая Фокса

Tекст: Мария Иванова

В ходе уличных акций участники беспорядков забрасывали пиротехникой автомобили экстренных служб. В результате загорелась одна из полицейских машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian.

Травмы получили полицейский и сотрудник скорой помощи. Из-за агрессивного поведения толпы пожарным пришлось прервать работу. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование и продолжают патрулировать район.

Для борьбы с правонарушителями местные власти задействовали самое большое число сотрудников полиции со времени визита президента США Дональда Трампа в 2025 году.

Ночь Гая Фокса отмечается в Великобритании в ночь на 5 ноября в память о провале Порохового заговора, когда католики планировали взорвать здание парламента. По традиции в этот праздник запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

В воскресенье правоохранительные органы Нидерландов предотвратили массовые беспорядки в центре Гааги.