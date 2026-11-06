Полиция Чехии начала проверку самолетов в Праге из-за угрозы взрыва

CTK: В аэропорту Праги начали проверку самолетов из-за угрозы минирования

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники правоохранительных органов проверяют рейсы, следующие в столицу Чехии и обратно, из-за поступления сигналов о заложенных взрывных устройствах, передает ТАСС со ссылкой на агентство CTK.

По данным France Presse, угрозы получили как минимум восемь самолетов.

Портал Novinky отмечает, что ситуация осложняется густым ледяным туманом, из-за которого множество лайнеров кружит над городом в ожидании посадки, пишет РИА «Новости».

В чешской полиции заверили, что принятые меры безопасности минимально отразятся на работе аэропорта имени Вацлава Гавела. Анонимные угрозы поступают в воздушную гавань второй день подряд. Накануне аналогичные сообщения получили более 20 самолетов по всей Европе, четыре из которых приземлились в Праге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу новая волна ложных сообщений о минировании нарушила работу десятков пассажирских рейсов по всей Европе.

В четверг полиция в аэропорту Праги начала расследование из-за сообщений о взрывных устройствах на бортах четырех прибывших пассажирских самолетов. Чешские правоохранительные органы не обнаружили взрывных устройств на борту этих лайнеров.