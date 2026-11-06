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    6 ноября 2026, 14:32 • Новости дня

    Китайский электромобиль BYD разогнался до рекордных 503 км в час

    Kuai jishu: Электромобиль китайской BYD побил рекорд скорости для серийных машин

    Tекст: Мария Иванова

    Автомобиль Yangwang U9 Xtreme от китайского производителя BYD установил новый рекорд для серийных электромобилей, развив скорость более 503 км в час во время заездов в Абу-Даби.

    Машина смогла преодолеть отметку в 500 км в час, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Kuai jishu.

    «Yangwang U9 Xtreme завершил испытание максимальной скорости… в Абу-Даби в ОАЭ, показав подтвержденный результат в 503,17 км в час. Благодаря этому результату он побил свой предыдущий рекорд по максимальной скорости среди серийно производимых электромобилей», – говорится в сообщении.

    В сентябре 2025 года эта же модель разогналась до 496,22 км в час на полигоне в Германии. Таким образом, транспортное средство стало первым в мире серийным автомобилем, превысившим порог скорости в 500 км в час.

    Компания BYD выступает одним из мировых лидеров в области производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Предприятие также развивает направление городского рельсового транспорта, включая систему подвесного монорельса SkyRail.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце экспериментальный беспилотный летательный аппарат с электроприводом немецкой компании Quantum Systems развил скорость 777 км в час.

    В прошлом году китайская компания BYD запланировала оснастить европейские электромобили системой для увеличения запаса хода почти на 470 км за пять минут.

    6 ноября 2026, 10:06 • Новости дня
    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем

    АвтоВАЗ начал оснащать Lada Vesta новым мотором объемом 1,8 литра

    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский концерн «АвтоВАЗ» приступил к оснащению автомобилей семейства Lada Vesta новым поколением флагманского двигателя объемом 1,8 литра и мощностью 132 лошадиные силы.

    Производитель объявил о значительном обновлении модели: теперь на все модификации Vesta устанавливается двигатель нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Lada Vesta получила новый флагманский двигатель и новые опции», – заявили в компании. Мотор развивает мощность 132 лошадиные силы при крутящем моменте 175 Нм. Это позволило увеличить максимальную скорость обновленного автомобиля до 192 км в час, а время разгона до 100 км в час сократилось до 10 секунд. Смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 км.

    Двигатели 1,8 нового поколения устанавливаются на LADA Vesta, начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Начальная стоимость версий с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 885 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию (вариатор CVT) – 5 000 рублей. Отдельные версии Vesta также получили дополнительные системы комфорта и безопасности. Обновленные машины уже отправлены официальным дилерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полноприводную гибридную модификацию кроссовера Lada Azimut решили оснащать аккумулятором российской разработки.

    Также глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства нового кроссовера Lada Azimut историческим событием для автомобильной промышленности.

     Руководитель Минпромторга Антон Алиханов признался в готовности приобрести отечественный кроссовер Lada Azimut для личного пользования.

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    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Покупатели забронировали все электромобили Ferrari Luce на 2027 год

    Гендиректор Ferrari сообщил о бронировании всех электромобилей Luce на 2027 год

    Покупатели забронировали все электромобили Ferrari Luce на 2027 год
    @ Marco Destefanis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор компании Ferrari Бенедетто Виньи заявил, что все электромобили Luce, производство которых запланировано на 2027 год, уже забронированы покупателями.

    Первый полностью электрический автомобиль Ferrari Luce вызвал высокий спрос у клиентов, передает РИА «Новости». «Все заказы на 2027 год уже распределены», – заявил Виньи. Он отметил, что первый в истории Luce продали на аукционе за 40 млн долларов. Точное число электромобилей, запланированных к производству на следующий год, глава Ferrari не указал.

    В конце июля Financial Times сообщала, что в 2026 году компания планирует продать менее 500 электромобилей. Долгосрочный план подразумевает продажу около 600 машин в год. Начало поставок электромобилей Luce ожидается в четвертом квартале.

    Ferrari представила свою первую электрическую модель в конце мая. Дизайн полноприводного четырехдверного седана разработала студия Love From под руководством бывшего руководителя отдела дизайна Apple Джони Айва. Новинка подверглась критике в соцсетях, из-за чего капитализация компании за день упала почти на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом вторичный рынок электромобилей в России преодолел исторический рубеж в три тысячи реализованных машин.

    В мае инновационный дизайн электромобиля Luce вызвал резкую критику в социальных сетях.

    Итальянский автопроизводитель Ferrari представил в Риме полностью электрическую модель Ferrari Luce.

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    6 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц

    Газпром установил четвертый за ноябрь рекорд суточных поставок газа в Китай

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» установили четвертый рекорд за месяц
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская энергетическая компания «Газпром» в очередной раз обновила абсолютный исторический максимум суточных поставок природного газа китайским потребителям по магистральному трубопроводу «Сила Сибири».

    Новый рекорд суточного объема экспорта энергоносителей по газопроводу зафиксировали 5 ноября, сообщает Газпром.

    В корпорации уточнили, что этот абсолютный максимум стал уже четвертым с начала текущего месяца.

    Поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, который был заключен между Газпромом и китайской компанией CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг энергетическая компания «Газпром» установила третий с начала ноября исторический максимум суточных поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В среду компания обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай.

    В понедельник корпорация отчиталась об обновлении исторического максимума суточных поставок природного газа китайским потребителям по этой магистрали.

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    6 ноября 2026, 11:28 • Новости дня
    Китайская компания создала деревянный обтекатель для ракет-носителей

    SCMP: В Китае изготовили ракетный обтекатель из дерева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайское коммерческое предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет-носителей с наружной обшивкой из дерева ради снижения производственных затрат.

    Китайская коммерческая компания Light Year Explorer изготовила ракетный обтекатель с внешней оболочкой из дерева в рамках программы по созданию дешевых серийных ракет-носителей, пишет SCMP.

    Конструкция защитной оболочки выполнена из формованной аэродинамической фанеры низкой плотности. Она опирается на внутренний металлический каркас, который принимает на себя основные нагрузки при запуске.

    Базирующаяся в провинции Цзянсу компания заявила, что подобная конфигурация не уступает традиционным композитным обтекателям по весу, структурной жесткости, радиопрозрачности и уровню шумоподавления. При этом разработка позволяет значительно сократить время производства и снизить финансовые расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выведении на заданную орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования «Яогань-40».

    Также частная аэрокосмическая компания LandSpace протестировала двигатели многоразовой ракеты-носителя Zhuque-3 Y-2.

    Кроме того, компания LandSpace успешно запустила усовершенствованную жидкотопливную ракету-носитель Zhuque-2 Y5.

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    6 ноября 2026, 10:32 • Новости дня
    Маск заявил о сворачивании производства Cybertruck в Техасе

    Маск: Tesla свернет выпуск Cybertruck в Техасе ради беспилотных Cybercab

    Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что примерно в середине следующего года производство электропикапов Cybertruck на заводе Gigafactory Texas начнет сворачиваться ради расширения выпуска беспилотных такси Cybercab.

    «Tesla примерно в середине следующего года будет сворачивать производство Cybertruck на Gigafactory Texas, чтобы освободить место для наращивания производства Cybercab», – сообщил Маск в соцсети.

    Cybercab представляет собой двухместный беспилотный автомобиль без рулевого колеса. По данным компании, поездки на таких роботакси уже доступны в некоторых районах Остина, штат Техас, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Tesla выпустила на дороги Техаса полностью автономные двухместные автомобили Cybercab.

    В апреле Илон Маск запустил сборку этих автомобилей без руля и педалей.

    В марте пикап Tesla Cibertrack попал в России в обновленный перечень автомобилей с повышенным транспортным налогом.

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    6 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Участники автосалонов-мошенников получили от шести до 15 лет колонии

    Суд в Саратове приговорил десятерых мошенников с подержанными автомобилями

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Саратове вынесли приговор 10 участникам преступной группы из разных регионов России, похитившим у автовладельцев более 143 млн рублей, сообщили в Главном управлении МВД по региону.

    Кировский райсуд Саратова приговорил подсудимых к срокам от шести до 15 лет лишения свободы. Они признаны виновными в организации преступного сообщества и мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Как установил суд, 36-летний житель Рязани создал сеть автосалонов по перепродаже подержанных машин в нескольких регионах, объединив три группы в Саратове, Воронеже и Москве. Подбором клиентов занимался подконтрольный кол-центр в Рязани.

    Сообщники получали автомобили от клиентов и продавали их по заниженной цене за наличный расчет. Прежним владельцам они заявляли, что машины проданы в кредит, и задерживали выплаты. Тем, кто обращался в суд, переводились незначительные суммы. За 11 месяцев от действий преступников пострадали более ста автовладельцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Саратовской области суд вынес приговор банде из 33 человек за организацию незаконного въезда в Россию шести тысяч мигрантов.

    В декабре 2025 года в Москве вынесли приговоры девяти соучастникам преступного сообщества, укравших более 39 млн рублей с помощью мошеннических кол-центров.

    В августе саратовские полицейские пресекли деятельность группы, инсценировавшей дефекты в автомобилях ради компенсаций от дилеров.

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    6 ноября 2026, 06:07 • Новости дня
    Китай запустил три спутника дистанционного зондирования Земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская народная республика успешно вывела на орбиту три спутника серии Yaogan-51 («Яогань-51»), предназначенных для дистанционного зондирования Земли.

    Космические аппараты под номерами 07, 08 и 09 были запущены с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в четверг в 23.58 по пекинскому времени (18.58 мск) с помощью ракеты-носителя Changzheng-2C («Чанчжэн-2-си»), передает ТАСС со ссылкой на заявление Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

    Спутники предназначены главным образом для проведения научных экспериментов и исследования электромагнитной обстановки. Для ракет серии Changzheng этот запуск стал 675-м.

    Changzheng-2C – одноразовая жидкостная двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Ее высота составляет 42 метра, диаметр – 3,35 метра, стартовая масса – около 230 т, а грузоподъемность достигает 3,85 т.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты. В сентябре Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-4В» с шестью спутниками дистанционного зондирования Земли. В августе Россия и Китай запланировали обсудить технологическое партнерство в космической сфере на форуме в Хабаровске.

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    6 ноября 2026, 13:17 • Новости дня
    Китайские ученые установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    SCMP: Ученые из Китая установили температурный рекорд на станции «Тяньгун»

    Исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    Китайские ученые довели облако из тысячи атомов рубидия до температуры менее 10 триллионных градуса выше абсолютного нуля, побив предыдущие рекорды США и Германии, пишет South China Morning Post.

    По данным издания, этот прорыв позволит создать сверхточные космические датчики для поиска скрытых минералов, отслеживания изменения климата и проверки теории гравитации Эйнштейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    В июне с орбитальной станции «Тяньгун» вернули партию экспериментальных биоматериалов весом более 41 кг для исследования воздействия невесомости на развитие клеток.

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    6 ноября 2026, 10:03 • Новости дня
    В ДТП со скорой под Архангельском пострадали четыре человека

    В результате опрокидывания скорой под Архангельском пострадали четыре человека

    Tекст: Вера Басилая

    В Приморском округе Архангельской области автомобиль скорой помощи съехал в кювет и опрокинулся на дороге к аэропорту, в результате чего пострадали четыре человека.

    Авария произошла на участке федеральной автодороги, ведущей к международному аэропорту Архангельск от трассы М-8 «Холмогоры», сообщает региональное УМВД.

    Водитель автомобиля «ГАЗ Соболь» потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги в кювет и перевернулось.

    В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пациентка, которую перевозили лежа на носилках, ее госпитализировали с травмами. Водителю и двум другим пассажирам также потребовалась медицинская помощь. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на трассе в Архангельской области опрокинулась машина скорой помощи.

    В Омской области четыре человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и машины скорой помощи.

    В Находке Приморского края четыре человека получили травмы в результате ДТП с грузовиком и скорой.

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    6 ноября 2026, 08:55 • Новости дня
    Адвокат предупредил о признании виновным в ДТП из-за летних шин зимой

    Адвокат Рощин: Летние шины зимой могут стать доказательством вины в ДТП

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водитель, попавший в ДТП зимой на летней резине из-за утраты контроля над автомобилем, может быть признан виновником вне зависимости от действий других участников аварии, рассказал адвокат Дмитрий Рощин.

    «Если экспертиза установит, что из-за несоответствия шин погодным условиям водитель утратил контроль над автомобилем, суды могут квалифицировать такие действия, как нарушение ПДД РФ. Это влечет признание водителя виновным в ДТП независимо от действий других участников движения», – заявил Рощин РИА «Новости».

    Использование летних шин на заснеженной или обледенелой дороге увеличивает тормозной путь и снижает управляемость автомобиля, подчеркнул адвокат.

    Он отметил, что в одном из судебных дел привлеченный эксперт установил, что движение автомобиля даже со скоростью 30-40 километров в час с летними шинами по заснеженному покрытию не обеспечивало водителю постоянный контроль за движением автомобиля при торможении. На основании данных выводов была установлена вина в ДТП одного из его участников.

    Езда на летних шинах запрещена с 1 декабря по 1 марта, региональные власти могут увеличить срок действия запрета с учетом климатических условий. За нарушение предусмотрено административное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду водителям в Москве рекомендовали отказаться от поездок на летней резине в связи с непогодой.

    Ранее Минтранс сообщил об обязательности перехода на зимние шины до 1 декабря.

    Также депутат Госдумы Павел Федяев заявил о возможности усугубления ответственности водителей при аварии из-за использования резины не по сезону.

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    6 ноября 2026, 09:26 • Новости дня
    Продажи электромобилей в России установили исторический рекорд

    Автостат: Продажи электромобилей в России в октябре стали рекордными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В октябре продажи электромобилей в России выросли в 2,5 раза в годовом выражении и превысили 4 тыс. единиц, что стало рекордным результатом за всю историю наблюдений, сообщило агентство «Автостат».

    «В октябре на российском рынке было реализовано 4030 электрокаров. Это в 2,5 раза больше, чем в октябре прошлого года (1614 штук). Это абсолютный рекорд за всю историю наших наблюдений», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

    Рыночная доля сегмента чистых электромобилей (BEV) выросла до 3% с сентябрьской доли в 2,6%. В августе показатель составлял 1,9%, в июле – 1,3%. В первом полугодии на электрокары приходилось 0,6% всего российского рынка новых легковых автомобилей.

    Самой продаваемой маркой в октябре стал Changan Qiyuan Q05 с показателем 1085 авто. В топ-5 также вошли Toyota BZ3X (983 штуки), Evolute I-Joy (593 машины), UMO 5 (395 автомобилей) и Avatr 11 (95 штук).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский бизнес оформил в лизинг 11,8 тыс. новых и подержанных гибридов и электромобилей.

    Также российский автомобильный рынок пополнило рекордное число новых моделей машин.

    Кроме того, вторичный рынок электромобилей в России преодолел исторический рубеж в 3 тыс. реализованных машин.

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    6 ноября 2026, 13:42 • Новости дня
    В Китае появилось приложение для защиты от спонтанных покупок

    SCMP: В Китае создали мини-программу для контроля над импульсивными покупками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии фестиваля шопинга в Китае стало популярным мини-приложение в WeChat, которое помогает пользователям бороться со спонтанными покупками путем коллективного одобрения трат.

    Мини-программа под названием «Кошелек, пожалуйста, подожди» позволяет потребителям контролировать свои импульсивные покупки, передает SCMP.

    Бесплатный инструмент использует принципы корпоративных финансов, передавая решение о повседневных покупках на суд других пользователей.

    Пользователи могут отправлять запросы на покупку с указанием товара, его цены, причин, по которым они хотят его купить, а также возможных более дешевых альтернатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов рассказал о способах снижения количества импульсивных покупок за счет лимитирования трат.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой обязать маркетплейсы внедрить функцию самозапрета на покупки.

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    6 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Сармановском районе Татарстана автомобиль Lada Xray выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего погибли водитель и три пассажира легковой машины, в том числе младенец.

    В Сармановском районе Татарстана 45-летняя женщина за рулем Lada Xray выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает Госавтоинспекция региона.

    В результате аварии водитель легкового автомобиля и три пассажира 2004, 2007 и 2026 годов рождения скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Еще одна девушка-пассажир выжила и была госпитализирована.

    Трагедия произошла на 30-м км автодороги Набережные Челны – Сарманово. Для выяснения обстоятельств автокатастрофы на место выехал прокурор Сармановского района Алексей Панишев, добавили в прокуратуре Татарстана. Ведомство взяло ход процессуальной проверки на контроль.

    До этого в республике в аварии погибли водитель и трехмесячный ребенок. В августе в Татарстане в ДТП погибли женщина и двое детей.


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    6 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Китай решил развивать стратегическое партнерство с Грузией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-президент Китая Хань Чжэн во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в пятницу заявил о намерении Пекина развивать стратегическое партнерство с республикой, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы хотим развивать и усиливать стратегическое партнерство с Грузией», – сказал вице-президент КНР, прибывший с первым официальным визитом в Грузию 6 ноября.

    По его словам, для открытия новых возможностей сотрудничества с Тбилиси у Пекина разработан соответствующий план.

    Кобахидзе назвал визит вице-президента Китая «очень важным» и отметил, что Грузия «придает большое значение усилению политического и экономического партнерства с Китаем».

    Две страны являются стратегическими партнерами с 2023 года, а в будущем году отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

    Вице-президент Китая также проведет переговоры с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

    Напомним, вице-президент Китая Хань Чжэн прибыл в пятницу в Тбилиси с трехдневным первым официальным визитом, в аэропорту его встретила вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

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