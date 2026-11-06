Саудовская ПВО сбила беспилотник в районе Мекки

Об этом сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики, передает ТАСС.
«[Осуществлен] перехват и уничтожение беспилотника в районе Мекки», – заявил он.
Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее аль-Малики сообщал, что саудовские средства ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные мятежниками в сторону города Наджран на юге Саудовской Аравии. По его словам, фрагменты ракет упали, ведется оценка ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту на востоке Саудовской Аравии.
В среду хуситы атаковали баллистической ракетой международный аэропорт в Эр-Рияде.
В начале месяца силы противовоздушной обороны арабской коалиции уничтожили баллистическую ракету хуситов, запущенную в направлении южных районов королевства.