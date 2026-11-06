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    6 ноября 2026, 14:24 • Новости дня

    Российский турист скончался после посещения хамама в турецкой Аланье

    Anadolu: В отеле турецкой Аланьи после посещения хамама скончался россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Отдыхавший в турецкой Аланье 45-летний гражданин России Олег Фидченко умер в больнице после того, как почувствовал недомогание в гостиничном хамаме.

    Инцидент произошел в одном из отелей, расположенных в курортном районе Авсаллар. Мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия во время нахождения в турецкой бане, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

    На место происшествия по экстренному вызову оперативно прибыли медики. Россиянина госпитализировали в местную больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

    В настоящий момент тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где специалисты проведут вскрытие для установления точных причин смерти.

    У погибшего остались жена и семилетняя дочь, сообщает Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гражданка России умерла на отдыхе в турецкой провинции Анталья.

    В сентябре тело туриста из России нашли в коридоре гостиницы в Анталье.

    Летом в номере отеля турецкой Аланьи мертвым обнаружили пятидесятилетнего путешественника из России.

    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    5 ноября 2026, 19:31 • Новости дня
    Неизвестный застрелил семь человек в Турции

    IHA: В турецкой провинции Афьонкарахисар неизвестный застрелил семь человек

    Неизвестный застрелил семь человек в Турции
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами вооруженного нападения в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар стали семь человек, преступник скрылся на автомобиле.

    Тела пяти человек с огнестрельными ранениями нашли в двух автомобилях в деревнях Аязини и Кыйыр, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA. В ходе расследования выяснилось, что после этого убийца направился в другое место, где из помпового ружья застрелил еще двоих.

    Известно, что злоумышленник прибыл из другого города. Он скрылся на автомобиле красного цвета в направлении провинции Кютахья. Силы безопасности в соседних регионах приведены в состояние повышенной готовности.

    Жандармерия перекрыла въезды и выезды в населенных пунктах, где были совершены убийства. Власти проводят масштабную операцию по розыску и задержанию преступника, мотивы которого пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в испанском муниципалитете Эль-Эхидо неизвестный застрелил двух человек и тяжело ранил еще четверых. До этого двое вооруженных мужчин застрелили владельца бара и посетителя в испанской Севилье.

    В апреле прошлого года неизвестные открыли огонь по жителю Назрановского района Ингушетии и скрылись на автомобиле без номеров.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 11:11 • Новости дня
    Адвокат призвала найти вербовщиков задержанных в Турции россиянок

    Адвокат Бозтепе призвала искать вербовщиков задержанных в Анкаре россиянок

    Tекст: Вера Басилая

    Судебное расследование задержания более 30 россиянок в Турции должно установить все обстоятельства и возможных организаторов схемы вовлечения их в противоправную деятельность, заявила турецкий адвокат Шейма Бозтепе.

    «Следствие должно выяснить всю цепочку событий, определить возможных организаторов и посредников, а также установить, не действовала ли за этим более масштабная преступная структура, вовлекающая женщин в подобные схемы», – приводит слова Бозтепе РИА «Новости».

    По ее словам, необходимо выяснить, как женщины оказались в Турции, кто их вербовал и какие обещания им давали. Адвокат подчеркнула, что следствие должно проверить соответствие первоначальных предложений о работе реальным условиям и возможное давление или обман.

    Бозтепе отметила, что окончательные выводы можно делать только после изучения материалов дела. Она добавила, что нужно понять, были ли задержанные самостоятельными участницами или находились в уязвимом положении.

    В среду стало известно, что более 30 россиянок были задержаны в Анкаре по обвинению в нарушении морали, они находятся в депортационном центре, где с ними работает адвокат. Источник агентства сообщал, что после суда их планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг консульские сотрудники посольства России встретились с задержанными россиянками.

    Источник сообщил о возможном обмане задержанных при трудоустройстве.

    В среду турецкий суд постановил депортировать россиянок.

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    5 ноября 2026, 19:08 • Новости дня
    Американец получил пожизненный срок в Италии за убийство россиянки и дочери

    ANSA: Гражданин США осужден пожизненно в Италии за убийство россиянки и дочери

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Италии приговорил гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному лишению свободы за убийство своей сожительницы из Омска Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери Андромеды.

    Суд в Италии вынес приговор гражданину США Фрэнсису Кауфманну по делу об убийстве уроженки Омска Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери Андромеды. Американец будет отбывать пожизненное заключение, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

    Тела женщины и младенца обнаружили 7 июня 2025 года в римском парке на вилле Памфили. Личности погибших удалось установить намного позже.

    Впоследствии Кауфманна арестовали на территории Греции, после чего его экстрадировали в Италию для проведения следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце прокуратура Рима потребовала приговорить гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному заключению по делу об убийстве Анастасии Трофимовой и их дочери.

    Итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка в Тортоне.

    В прошлом году власти Италии начали расследование гибели россиянки в Риме.

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    5 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Захарова: МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Иран до урегулирования ситуации в регионе, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «В условиях сохранения рисков новой эскалации вокруг Ирана рекомендации гражданам России остаются прежними. Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Соотечественников, которые уже находятся в Иране, МИД просит проявлять бдительность, избегать скоплений людей, мест массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов.

    Москва внимательно следит за развитием обстановки в Иране и призывает российских граждан в этой стране строго соблюдать все рекомендации местных властей, подчеркнула официальный представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о крайней встревоженности России сигналами о планируемых новых силовых акциях против Ирана.

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    5 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Турции россиянками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Консульские сотрудники посольства России в Турции добились личной встречи с гражданками России, задержанными в Анкаре по обвинению в нарушении морали, и оказывают им необходимую поддержку.

    Российские дипломаты провели встречу с россиянками, ожидающими депортации из Турции, передает РИА «Новости». «Консульские сотрудники посольства оказывают задержанным российским гражданам необходимую поддержку. Добились 5 ноября организации с ними личной встречи», – сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.

    В дипломатической миссии подчеркнули, что посольство в рамках имеющихся возможностей приложит усилия для обеспечения должного соблюдения прав и интересов граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник в правоохранительных органах допустил возможность обмана задержанных россиянок при трудоустройстве.

    В среду источник в турецких правоохранительных органах рассказал о планах властей выслать задержанных россиянок из страны.

    Российское посольство сообщило о принятии мер для обеспечения консульского доступа к 34 задержанным в Анкаре гражданкам России.

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    6 ноября 2026, 07:25 • Новости дня
    Оператор «Турецкого потока» подал в суд на «Нафтогаз Украины»

    Оператор «Турецкого потока» подал иск к Gasunie и «Нафтогазу Украины»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B. V. подал иск в Арбитражный суд Московской области к нидерландской компании Gasunie Transport Services (GTS) и «Нафтогазу Украины».

    Исковое заявление поступило в суд 5 ноября, заседание назначено на 1 декабря, передает ТАСС.

    Суть претензий пока не раскрыта, однако иск относится к категории корпоративных споров. В качестве третьего лица в деле указан Газпром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. «Газпром экспорт» направил в российский суд иск к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Летом прошлого года «Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины».

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    5 ноября 2026, 20:39 • Новости дня
    Число погибших в результате вооруженного нападения в Турции достигло восьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    В турецкой провинции Афьонкарахисар в результате стрельбы восемь человек погибли, еще один получил тяжелые ранения, сообщило ведомство местного губернатора.

    «Жертвами вооруженного нападения стали восемь человек. Тела убитых были обнаружены в двух автомобилях в районе Ихсание. Один человек получил тяжелые ранения, он госпитализирован», – говорится в сообщении властей, которое приводит ТАСС.

    По информации местной администрации, нападавший использовал помповое ружье, после чего скрылся на красном автомобиле. Он объявлен в розыск. Отмечается, что двое из погибших были учителями.

    Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил семь человек в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар.

    В сентябре один школьник погиб при стрельбе у учебного заведения в турецкой провинции Маниса.

    В апреле глава МВД Турции Мустафа Чифтчи сообщил о девяти погибших в результате вооруженного нападения ученика на учебное заведение в Кахраманмараше.

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    5 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве девяти человек

    IHA: Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве девяти человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полиция турецкой провинции Эскишехир задержала мужчину, который подозревается в убийстве не менее девяти человек из огнестрельного оружия, сообщило агентство IHA.

    Днем в автомобилях в деревнях турецкой провинции Афьонкарахисар обнаружили тела девяти убитых. В деревне Уйдукент в автомобиле нашли раненую женщину, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на IHA.

    Позже полиция задержала подозреваемого 30-летнего Арифа Оздемира в районе Сейитгази провинции Эскишехир. Подозреваемый пытался скрыться от полиции, оставив автомобиль. Мотивы преступника сейчас выясняют следователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведомство губернатора провинции Афьонкарахисар сообщило о восьми погибших в результате стрельбы. Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил семь человек в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар.

    В апреле глава МВД Турции Мустафа Чифтчи заявил о девяти погибших при нападении ученика на школу в Кахраманмараше.

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    5 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    Венесуэла арендовала у Турции две плавучие электростанции

    Венесуэла арендовала турецкие плавучие электростанции на 200 мегаватт

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении соглашения с турецкой компанией Karpowership об аренде двух плавучих электрогенерирующих барж.

    Договоренности между энергетической корпорацией Corpoelec и турецкой стороной позволят увеличить мощность энергетической системы страны на 200 мегаватт, передает ТАСС.

    Использование электрогенерирующих барж направлено на улучшение и стабилизацию электроснабжения штата Сулия на западе Венесуэлы. Этот регион регулярно страдает от скачков напряжения и веерных отключений электричества.

    Соглашение с крупнейшим оператором флота плавучих электростанций должно содействовать увеличению генерирующих мощностей для удовлетворения потребностей населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия и Индонезия заключили соглашение о строительстве плавучей АЭС.

    Летом уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении сделки с США на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений.

    В апреле турецкую плавучую электростанцию направили для поддержки энергосистемы Кубы.

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    6 ноября 2026, 12:24 • Новости дня
    Житель Турции убил восемь человек из-за долга за комбайн

    Житель Турции убил восемь человек после конфликта из-за сгоревшего комбайна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В турецкой провинции Афьонкарахисар местный житель Ариф Сефа Оздемир застрелил восемь человек в результате конфликта вокруг долга за сельскохозяйственную технику.

    В прошлом году мужчина приобрел зерноуборочный комбайн за 40 тыс. евро, однако техника по неизвестным причинам загорелась в поле и стала непригодна для использования, пишет ТАСС со ссылкой на газету Karar.

    Продавец потребовал от покупателя выплатить долг в размере 11 тыс. евро, тогда как Оздемир оценивал оставшуюся сумму максимум в 4 тыс. евро. Из-за обострения разногласий мужчина застрелил трех человек из помпового ружья.

    Убийства еще пяти человек злоумышленник совершил ради кражи их автомобилей.

    Подозреваемого задержали после перестрелки с жандармерией в соседней провинции Эскишехир. В ходе столкновения пострадали двое силовиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция турецкой провинции Эскишехир задержала подозреваемого в убийстве не менее девяти человек.

    Ведомство местного губернатора сообщило о гибели восьми человек в результате стрельбы.

    В провинции Афьонкарахисар преступник скрылся на автомобиле после вооруженного нападения на людей.

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    6 ноября 2026, 08:58 • Новости дня
    Против организатора фейковых туров для блогеров завели более 45 дел

    В отношении турагента Аташян возбудили свыше 45 уголовных дел о мошенничестве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В отношении турагента Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров, возбуждено более 45 уголовных дел.

    «Следствие расследует более 45 дел о мошенничестве, возбужденных в отношении Аташян», – сообщил адвокат обвиняемой РИА «Новости».

    Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую из-за тяжелого заболевания девушки и ухудшения ее состояния в следственном изоляторе. Аташян вменяется мошенничество в особо крупном и крупном размере с причинением значительного ущерба. В начале июня Хамовнический суд Москвы заключил ее под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в отношении Хатуны Аташян возбудили более 30 уголовных дел. Летом Хамовнический суд Москвы отправил фигурантку дела под стражу. В начале июня жительница столицы согласилась с предъявленными обвинениями в хищении более 10 млн рублей у блогеров.

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    6 ноября 2026, 10:18 • Новости дня
    Направлявшийся на Украину сухогруз сел на мель в Босфорском проливе

    Береговая охрана Турции спасла экипаж севшего на мель в Босфоре сухогруза

    Tекст: Вера Басилая

    Управление береговой охраны Турции сообщило о спасении 13 членов экипажа сухогруза, который направлялся из турецкого порта на Украину и сел на мель в проливе Босфор из-за неполадок с двигателем.

    В проливе Босфор в ночь на пятницу сел на мель сухогруз, который следовал из Турции на Украину, передает РИА «Новости».

    Турецкое управление береговой охраны уточнило, что 97-метровое судно BYB OTHELLO вышло из Коджаэли. У сухогруза возникли неполадки с двигателем, из-за чего он оказался на мели близ стамбульского района Анадолу Фенери.

    Сложные погодные условия не позволили спасателям подойти к судну на лодках. Чтобы безопасно эвакуировать 13 членов экипажа, специалисты применили специальную канатную систему с люлькой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом транзит через Босфор возобновили после снятия с мели шедшего из России сухогруза.

    В октябре севший на мель во время шторма буксир сняли с мелководья в Анапе.

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    6 ноября 2026, 10:16 • Новости дня
    Власти Турции запланировали физический пуск первого блока АЭС «Аккую» на декабрь

    Глава Минэнерго Турции заявил о запуске первого реактора АЭС «Аккую» в декабре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что физический пуск первого реактора АЭС «Аккую» состоится в течение ближайших нескольких недель.

    Первый реактор начнет работу после успешного завершения сотен текущих испытаний, передает РИА «Новости».

    «Наша цель, безусловно, запуск в течение декабря, мы планируем физический пуск реактора в ближайшие несколько недель», – заявил Байрактар.

    Помимо этого, Анкара продолжает переговоры по выбору подрядчиков для строительства второй и третьей атомных электростанций. Власти страны обсуждают проекты с Росатомом, а также с представителями Канады, Южной Кореи и Китая. Окончательное решение будет принято в следующем году с учетом финансового обоснования и текущей загруженности компаний.

    Также Турция планирует к 2040 году увеличить суммарную мощность ветряных и солнечных электростанций с 45 гигаватт до 175 гигаватт. Столь существенный рост генерации потребуется для обеспечения энергией стремительно растущего парка электромобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил обсудить с Южной Кореей возможное участие в строительстве атомной электростанции в Синопе.

    Ранее оборудование второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую» выдержало гидравлические испытания на прочность.

    Также министр энергетики Турции сообщил о проведении более тысячи предпусковых испытаний на первом блоке станции.

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    6 ноября 2026, 15:43 • Новости дня
    РСТ оценил последствия возможной отмены Молдавией безвиза для россиян

    РСТ: Введение визового режима в Молдавии не повлияет на турпоток из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможная отмена безвизового режима между Кишиневом и Москвой не отразится на российском выездном туризме, заявил руководитель аналитического центра АПКАП и эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

    «В масштабах российского выездного рынка введение виз практически не имеет эффекта: влиять не на что. На объем выездного потока и продажи туроператоров это не повлияет», – цитирует Абасова РИА «Новости».

    По его словам, Молдавия занимает небольшую долю в отечественном выездном туризме, а основной спрос связан с транзитными поездками и личными визитами граждан. Единственным возможным последствием нововведения эксперт назвал снижение удобства для личного и диаспорного коридора из-за появления консульских процедур.

    Абасов добавил, что в период с 2023 года по первую половину 2026 года в статистике туристического потока в Молдавию фиксировались нулевые значения, так как направление полностью выпало из измеримого спроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил о готовности отменить безвизовый режим с Россией и Белоруссией ради вступления республики в Евросоюз.

    В прошлом месяце эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов допустил сокращение числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз в 2027 году.

    Летом руководитель аналитического центра АПКАП сообщил об отказе европейских стран от полного закрытия въезда гражданам России.

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