Российский турист скончался после посещения хамама в турецкой Аланье

Anadolu: В отеле турецкой Аланьи после посещения хамама скончался россиянин

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в одном из отелей, расположенных в курортном районе Авсаллар. Мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия во время нахождения в турецкой бане, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

На место происшествия по экстренному вызову оперативно прибыли медики. Россиянина госпитализировали в местную больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

В настоящий момент тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где специалисты проведут вскрытие для установления точных причин смерти.

У погибшего остались жена и семилетняя дочь, сообщает Mash.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гражданка России умерла на отдыхе в турецкой провинции Анталья.

В сентябре тело туриста из России нашли в коридоре гостиницы в Анталье.

Летом в номере отеля турецкой Аланьи мертвым обнаружили пятидесятилетнего путешественника из России.