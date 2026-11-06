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    6 ноября 2026, 14:27 • Новости дня

    Вернувшихся с МКС космонавтов и астронавтов наградили медалями Роскосмоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Олег Платонов и Андрей Федяев, а также трое иностранных астронавтов получили ведомственные медали за успешные полеты на Международную космическую станцию.

    Торжественная церемония прошла в Центре подготовки космонавтов. За успешное выполнение программы полета Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев получили знаки Академика Королева, а Сергей Микаев и Олег Платонов удостоились медалей Юрия Гагарина, передает РИА «Новости».

    Астронавты НАСА Кристофер Уильямс, Зина Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи получили медали «Космос без границ». Кроме того, директор пилотируемых программ НАСА в России Джей Маршке вручил Кудь-Сверчкову, Микаеву и Федяеву американские медали за выдающуюся общественную службу. Платонов получил такую награду ранее, поэтому на церемонии ему выдали соответствующий сертификат.

    Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс работали на станции с 27 ноября 2025 года по 26 июля 2026 года в составе экипажа корабля «Союз МС-28». Платонов, Кардман и Юи летали на МКС на корабле Crew Dragon в рамках миссии Crew-11 с 1 августа 2025 года по 15 января 2026 года, а Федяев участвовал в американской миссии Crew-12 с 13 февраля по 8 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский космонавт Андрей Федяев на послеполетной конференции рассказал об организации экипажем Международной космической станции шоу талантов.

    Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом успешно отстыковался от станции. Летом российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс закрыли люки корабля «Союз МС-28» перед возвращением на Землю.

    6 ноября 2026, 10:06 • Новости дня
    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем

    АвтоВАЗ начал оснащать Lada Vesta новым мотором объемом 1,8 литра

    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский концерн «АвтоВАЗ» приступил к оснащению автомобилей семейства Lada Vesta новым поколением флагманского двигателя объемом 1,8 литра и мощностью 132 лошадиные силы.

    Производитель объявил о значительном обновлении модели: теперь на все модификации Vesta устанавливается двигатель нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Lada Vesta получила новый флагманский двигатель и новые опции», – заявили в компании. Мотор развивает мощность 132 лошадиные силы при крутящем моменте 175 Нм. Это позволило увеличить максимальную скорость обновленного автомобиля до 192 км в час, а время разгона до 100 км в час сократилось до 10 секунд. Смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 км.

    Двигатели 1,8 нового поколения устанавливаются на LADA Vesta, начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Начальная стоимость версий с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 885 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию (вариатор CVT) – 5 000 рублей. Отдельные версии Vesta также получили дополнительные системы комфорта и безопасности. Обновленные машины уже отправлены официальным дилерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полноприводную гибридную модификацию кроссовера Lada Azimut решили оснащать аккумулятором российской разработки.

    Также глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства нового кроссовера Lada Azimut историческим событием для автомобильной промышленности.

     Руководитель Минпромторга Антон Алиханов признался в готовности приобрести отечественный кроссовер Lada Azimut для личного пользования.

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    4 ноября 2026, 07:15 • Новости дня
    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе

    Космонавт Прокопьев назвал разгерметизацию корабля огромным стрессом

    Космонавт Прокопьев рассказал о самой стрессовой ситуации в космосе
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Герой России, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что испытал самый сильный стресс на орбите во время разгерметизации контура охлаждения космического корабля перед выходом в открытый космос.

    «Самая стрессовая ситуация была, когда мы готовились к выходу в открытый космос, и пришел сигнал о том, что наш корабль разгерметизирован на контур охлаждения», – рассказал Прокопьев ТАСС.

    По его словам, космонавты уже находились в скафандрах в вакууме со сброшенным воздухом. Выглянув в иллюминатор, они увидели разлетающиеся вокруг станции капли охлаждающей жидкости.

    «Дождь в космосе – это не каждый день увидишь, поэтому это было для нас достаточно необычно и очень стрессово», – признался космонавт.

    Прокопьев добавил, что решение нашлось моментально: выход в космос пришлось отменить, а экипажу предстояло вернуться в шлюз и разбираться в причинах происшествия изнутри станции.

    Сергей Прокопьев был зачислен в отряд космонавтов в 2012 году. За два полета он провел на орбите более 567 суток и совершил восемь выходов в открытый космос. В 2019 году ему присвоили звание Героя России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре НАСА сообщило о переносе запуска миссии Crew-13 из-за утечки в двигательной системе корабля Dragon. В июне в Роскосмосе заявили об отсутствии угроз экипажу и бортовым системам после обнаружения утечки на МКС. Специалисты в июне зафиксировали потерю давления в переходной камере российского сегмента станции.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 05:42 • Новости дня
    В России начались автономные испытания нового космического корабля

    Корабль для полетов к Луне вышел на этап подготовки к летным испытаниям

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разработчики перспективного транспортного корабля нового поколения перешли к этапу подготовки аппарата к летным испытаниям, сообщил космонавт-испытатель Марк Серов.

    «Мы сейчас вышли на этап уже автономных комплексных испытаний. Лично я и мои коллеги занимаемся как раз отработкой эргономических вопросов. То есть сейчас сам корабль выходит на этап уже подготовки к летным испытаниям. Это серьезный этап», – рассказал Серов ТАСС.

    Специалист отметил, что аппарат разрабатывался для полетов со второй космической скоростью в рамках лунной программы и экспедиций к астероидам. При этом летные испытания перспективного корабля пройдут на околоземной орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель российской лунной программы Лев Зеленый заявил о перспективах превращения Луны в космический аналог Эвереста.

    Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о планах России по изучению спутника Земли на конгрессе в Турции.

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    4 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Списанная космическая обсерватория НАСА начала падение на Землю

    CNN: Отработавший 22 года американский телескоп сошел с орбиты

    Tекст: Мария Иванова

    Американская космическая обсерватория Neil Gehrels Swift, проработавшая на орбите почти 22 года, вошла в атмосферу Земли, при этом часть ее обломков должна достигнуть поверхности.

    Обсерватория массой более 1,4 т завершит свое существование рано утром в среду, сгорев при прохождении плотных слоев атмосферы, пишет CNN.

    В американском аэрокосмическом агентстве предупредили, что некоторые фрагменты аппарата все же упадут на поверхность планеты. «Риск причинения вреда кому-либо на Земле маловероятен, примерно 1 к 2100», – говорится в заявлении НАСА.

    Ожидается, что обломки упадут в широкой полосе между 20,6 градуса южной и северной широты, которая охватывает Центральную и Южную Америку, Центральную Африку, Юго-Восточную Азию, северную часть Австралии и обширные участки океана.

    Телескоп Swift был запущен в 2004 году для изучения гамма-всплесков и мощных космических взрывов. Снижение аппарата ускорилось из-за повышения солнечной активности, а предпринятая в июле попытка запустить спасательную миссию и поднять орбиту обсерватории потерпела неудачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в НАСА сообщили о скором разрушении телескопа Swift в плотных слоях атмосферы из-за провала попытки поднять его орбиту.

    В июне американское космическое агентство объявило о подготовке к запуску сервисного спутника LINK для спасения орбитальной обсерватории.

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    4 ноября 2026, 00:12 • Новости дня
    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства
    @ Пресс-служба Роскосмоса/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    «Поздравляем вас с Днем народного единства! Отсюда с орбиты отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь», – передает РИА «Новости» слова Дуброва в видеообращении, которое опубликовал Роскосмос.

    По его словам, именно в этом заключается глубокий смысл праздника. Космонавт отметил, что эта дата напоминает гражданам о сплоченности в переломные моменты истории ради общего будущего.

    Анна Кикина подчеркнула понимание ценности единства в космосе. Она пояснила, что общая цель, взаимное уважение и доверие помогают решать сложнейшие задачи даже очень разным людям. Сергей Тетерятников пожелал соотечественникам тепла, согласия и надежного будущего.

    «Чтобы рядом всегда были те, кто поддержит словом и делом. Пусть чувство сопричастности к нашей общей Родины и уважение к ее истории помогают преодолевать любые трудности и строить будущее – надежное, светлое, общее. С праздником!», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    В октябре Петр Дубров записал с околоземной орбиты видеообращение к жителям Хабаровского края. Российские космонавты поздравили главу государства с днем рождения с борта орбитальной станции.

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    5 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    Китай провел первую в мире лазерную резку в открытом космосе
    @ Хуачжунский университет науки и технологий/Science and Technology Daily

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайские исследователи успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума за бортом орбитальной космической станции.

    Эксперимент по лазерному обслуживанию аппаратов за бортом станции был проведен специалистами Хуачжунского университета науки и технологий совместно с Шанхайским институтом космической энергетики, пишет Science and Technology Daily.

    Профессор Хуачжунского университета науки и технологий Хуан Инь пояснил, что традиционное обслуживание аппаратов осложняется условиями вакуума, сильной радиацией и перепадами температур. В ходе уникального испытания китайским ученым удалось выполнить резку алюминиевого сплава миллиметровой толщины с микронной точностью прямо в космической среде.

    Для реализации проекта команда исследователей разработала специальный многоуровневый механизм визуального наведения и систему точной настройки захвата манипулятора. Успешное завершение испытаний закладывает надежную основу для создания системы регулярного обслуживания китайской космической станции на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь выступил против милитаризации околоземной орбиты.

    В прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации космоса.

    Летом китайские ученые успешно вернули с орбитальной станции партию экспериментальных биоматериалов для исследования развития клеток.

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    5 ноября 2026, 19:49 • Новости дня
    Создатель легкого самолета «Танго» получил сертификат разработчика авиатехники

    Росавиация: Разработчик легкомоторного самолета «Танго» получил сертификат

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Росавиация выдала сертификат разработчика авиационной техники компании Spectra Aircraft, создавшей легкомоторный самолет «Танго», сообщило ведомство.

    Документ генеральному директору компании Ирине Макаренко вручил заместитель руководителя Росавиации Артем Кореняко, сообщается на сайте Росавиации. Сертификат позволяет разрабатывать и модифицировать легкие неакробатические самолеты вместимостью до девяти пассажиров с максимальной взлетной массой до 5,7 тыс. кг.

    В ходе сертификации специалисты Росавиации и Авиарегистра России оценили документы и провели выездную проверку конструкторского бюро в Москве и Подмосковье.

    «Для развития технологического суверенитета российского воздушного транспорта крайне важна отечественная «летающая парта», с помощью которой в нашей стране будут готовить гражданских пилотов», – заявил Кореняко. По его словам, теперь компании предстоит получить сертификат типа на самолет и сертифицировать его производство.

    Сейчас «Танго» проходит инженерные испытания, налет экспериментальных судов превысил 100 часов. В 2026 году планируется начать сертификационные испытания самолета с российским двигателем, а поставки учебным заведениям намечены на 2027 год. Ориентировочная стоимость «Танго» составляет 100 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об ускоренных темпах импортозамещения в российской авиации.

    В августе серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет.

    В июле президент Владимир Путин осмотрел этот лайнер на Иркутском авиационном заводе.

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    5 ноября 2026, 18:15 • Новости дня
    Мантуров назвал условия для бесперебойной работы агропромышленного комплекса

    Мантуров перечислил условия для бесперебойной работы сельского хозяйства России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый вице-премьер Денис Мантуров назвал стабильные поставки ресурсов и надежное энергоснабжение необходимыми условиями для бесперебойной работы отечественного агропромышленного комплекса.

    По его словам, для бесперебойной деятельности аграрного сектора требуются стабильные поставки семян, удобрений, кормов, ветеринарных препаратов и топлива, а также надежное снабжение энергией и водой, сообщается на сайте правительства.

    «Вне зависимости от географии первоочередным является безопасность работников и мероприятия по физической защите критических объектов. Для бесперебойной деятельности также нужны стабильные поставки семян, удобрений, кормов, ветеринарных препаратов и топлива, надежное энерго- и водоснабжение», – заявил Мантуров.

    Первый вице-премьер отметил важность заблаговременного формирования запасов ресурсов, наличия альтернативных поставщиков и резервных источников энергии. В условиях низких температур внимание следует уделять техническому состоянию котельного оборудования и исправности тепловых систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила вопросы работы агропромышленного комплекса России.

    На прошлой неделе первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил об определении перечня стратегических объектов.

    В прошлом месяце Мантуров указал на необходимость сохранять бесперебойную работу производств при внешних угрозах.

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    4 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Россиянам объяснили, как наблюдать три метеорных потока в ноябре

    Над Россией предсказали прохождение метеорных потоков Тауриды и Леониды в ноябре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ноябре жители России смогут наблюдать сразу три метеорных потока: Южные и Северные Тауриды, а также Леониды.

    Первыми максимума достигнут Южные Тауриды в ночь с 4 на 5 ноября, а пик Северных Таурид придется на 11–12 ноября. Эти потоки известны медленными и яркими метеорами, пишет Ura.ru.

    Главным астрономическим событием месяца станут Леониды, их максимум ожидается в ночь с 17 на 18 ноября. При идеальных условиях можно будет увидеть до 15 метеоров в час. Радиант Леонидов находится в созвездии Льва, поэтому для поиска потока можно ориентироваться на самую яркую звезду этого созвездия – Регул.

    Отмечается, что для наблюдения за метеорными потоками не понадобятся телескопы и бинокли, достаточно выбрать место с открытым обзором вдали от яркого освещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий и схождение полной Луны со звездным скоплением Плеяды в конце ноября.

    В прошлом месяце доцент Томского госуниверситета Дмитрий Капарулин спрогнозировал метеорный поток Геминиды в ночь на 14 декабря.

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    5 ноября 2026, 21:46 • Новости дня
    Blue Origin отложила запуск тяжелой ракеты New Glenn

    Bloomberg: Blue Origin перенесла запуск тяжелой ракеты New Glenn на 2027 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская аэрокосмическая компания Blue Origin перенесла запуск тяжелой ракеты New Glenn на январь 2027 года, сообщает Bloomberg.

    Основатель компании Джефф Безос в октябре говорил, что пуск намечен на декабрь 2026 года, однако теперь он отложен до января 2027-го, пишет Bloomberg. «Эти небольшие коррективы не умаляют наших достижений или важности предстоящей работы. Возвращение New Glenn к полетам остается нашим главным приоритетом», – говорится в служебной записке руководства Blue Origin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос разработал проект по размещению дата-центров на орбите для снижения энергопотребления.

    Джефф Безос вернулся на второе место мирового рейтинга миллиардеров после увеличения состояния до 370 млрд долларов.

    В мае взрыв тяжелой ракеты New Glenn во время испытаний повредил космодром на мысе Канаверал в штате Флорида.

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    5 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    Роскосмос: Космонавты получат обогащенный пробиотиками «сухой йогурт»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роскосмос и компания «Логика молока» договорились о разработке «сухого йогурта» для орбитальных экипажей, который будет в десять раз богаче пробиотиками, сообщили в госкорпорации.

    «Специально для экипажей, работающих на орбите, будет разработан «сухой йогурт», который сохранит все функциональные свойства благодаря специально разработанной технологии сушки», – говорится в сообщении госкорпорации на платформе Max.

    Отмечается, что в его составе будет в десять раз больше пробиотических бифидобактерий по сравнению с обычным продуктом, а также витамины, кальций и белок. Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и председатель совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов.

    Йогурт не требует холодной перевозки, поэтому будет востребован в арктических экспедициях и других труднодоступных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летчик-космонавт Иван Вагнер рассказал о высокой оценке российского творога американскими астронавтами.

    В сентябре российский завод производителя упаковки Aptar перешел под временное управление компании «Эйч энд Эн», известной как «Логика молока».

    В августе экипажу Международной космической станции решили отправить леденцы-петушки, орешки и кондитерские изделия в виде матрешек.

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    5 ноября 2026, 09:45 • Новости дня
    На Солнце сформировалась гигантская корональная дыра

    ИКИ РАН: На Солнце появилась корональная дыра размером около 1 млн километров

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце образовалась огромная корональная дыра, поток плазмы из которой спровоцирует на Земле продолжительные магнитные бури.

    Наблюдаемая в атмосфере Солнца дыра представляет собой область с сильно пониженными температурой и плотностью плазмы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Из-за неспособности этих участков удерживать плазму она массово уходит в космос на скорости до 1 тыс. километров в секунду. Если Земля попадает в такой поток, ее магнитосфера реагирует бурными магнитными бурями.

    По прогнозам ученых, планета окажется в потоке быстрого солнечного ветра в ночь на субботу. Заметные магнитные бури ожидаются при первом пересечении фронта плазмы ночью 7 ноября. Земля пробудет в потоке не менее пяти суток, полная стабилизация магнитного поля произойдет в районе 13–14 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о слабой вспышке класса С на Солнце.

    В воскресенье руководитель лаборатории Сергей Богачев заявил о завершении сильной магнитной бури.

    В субботу ученые зафиксировали неожиданное начало планетарной магнитной бури уровня G2.

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    6 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности

    The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.

    Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

    На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.

    В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.

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    5 ноября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Решетнев» спроектировал испытательный комплекс для семи спутников «Экспресс»

    «Решетнев» разработал комплекс для проверки семи спутников «Экспресс»

    Tекст: Мария Иванова

    Предприятие «Решетнев», входящее в состав Роскосмоса, разрабатывает автоматизированный испытательный комплекс (АИК) для наземной проверки семи новых спутников связи «Экспресс».

    Комплекс станет важной частью рабочего места, предназначенного для электрических испытаний космических аппаратов, сообщает «Решетнев».

    Новое оборудование позволит специалистам Роскосмоса тестировать спутники связи и вещания на рабочих местах комплексных электрических испытаний, в технологических установках с имитацией критических температур и вакуума, а также в безэховой камере при включении полезной нагрузки.

    В настоящее время завершено проектирование комплекса. В дальнейшем планируется изготовить составные части оборудования, выполнить сборку и проверить работоспособность АИК. Комплекс обеспечит высокую эффективность тестирования и подготовку спутников к работе в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом инженеры успешно проверили систему коррекции перспективных аппаратов связи «Экспресс-РВ».

    Второй пакет спутников группировки «Рассвет» начал работу на околоземной орбите.

    В марте в России объявили о запуске первых 16 спутников связи «Рассвет».

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    6 ноября 2026, 06:07 • Новости дня
    Китай запустил три спутника дистанционного зондирования Земли

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская народная республика успешно вывела на орбиту три спутника серии Yaogan-51 («Яогань-51»), предназначенных для дистанционного зондирования Земли.

    Космические аппараты под номерами 07, 08 и 09 были запущены с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в четверг в 23.58 по пекинскому времени (18.58 мск) с помощью ракеты-носителя Changzheng-2C («Чанчжэн-2-си»), передает ТАСС со ссылкой на заявление Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

    Спутники предназначены главным образом для проведения научных экспериментов и исследования электромагнитной обстановки. Для ракет серии Changzheng этот запуск стал 675-м.

    Changzheng-2C – одноразовая жидкостная двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Ее высота составляет 42 метра, диаметр – 3,35 метра, стартовая масса – около 230 т, а грузоподъемность достигает 3,85 т.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты. В сентябре Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-4В» с шестью спутниками дистанционного зондирования Земли. В августе Россия и Китай запланировали обсудить технологическое партнерство в космической сфере на форуме в Хабаровске.

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