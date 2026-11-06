Вернувшихся с МКС космонавтов и астронавтов наградили медалями Роскосмоса

Tекст: Тимур Шайдуллин

Торжественная церемония прошла в Центре подготовки космонавтов. За успешное выполнение программы полета Сергей Кудь-Сверчков и Андрей Федяев получили знаки Академика Королева, а Сергей Микаев и Олег Платонов удостоились медалей Юрия Гагарина, передает РИА «Новости».

Астронавты НАСА Кристофер Уильямс, Зина Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи получили медали «Космос без границ». Кроме того, директор пилотируемых программ НАСА в России Джей Маршке вручил Кудь-Сверчкову, Микаеву и Федяеву американские медали за выдающуюся общественную службу. Платонов получил такую награду ранее, поэтому на церемонии ему выдали соответствующий сертификат.

Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс работали на станции с 27 ноября 2025 года по 26 июля 2026 года в составе экипажа корабля «Союз МС-28». Платонов, Кардман и Юи летали на МКС на корабле Crew Dragon в рамках миссии Crew-11 с 1 августа 2025 года по 15 января 2026 года, а Федяев участвовал в американской миссии Crew-12 с 13 февраля по 8 октября 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский космонавт Андрей Федяев на послеполетной конференции рассказал об организации экипажем Международной космической станции шоу талантов.

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом успешно отстыковался от станции. Летом российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс закрыли люки корабля «Союз МС-28» перед возвращением на Землю.