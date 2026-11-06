ООН: Террористов из «Вилаят Хорасан» обучили применять боевые дроны

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Государства-члены сообщают нам, что «ИГИЛ*-Хорасан» (запрещенная террористическая организация) получила современное тактическое оборудование, включая беспилотные летательные аппараты, а также прошла подготовка по их практическому использованию», – цитирует Зуева РИА «Новости».

Дипломат отметил использование боевиками искусственного интеллекта для перевода и быстрого распространения пропагандистских материалов на языках государств ШОС. По его словам, перед современными цифровыми методами вербовки оказались крайне уязвимы молодые люди и дети начиная с десятилетнего возраста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал блокировать доступ террористических группировок к передовым технологиям и беспилотникам.

В прошлом году борьбу с терроризмом назвали общей задачей для России и стран Центральной Азии.

Генеральная прокуратура сообщила об организации боевиками ячеек «Вилаят Хорасан» для проведения теракта в «Крокус Сити Холле».