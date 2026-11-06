Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Японии

У побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1

Tекст: Мария Иванова

Эпицентр землетрясения находился в 199 км к юго-востоку от города Нарита, в котором проживают около 100 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Национальное метеорологическое управление Японии аннулировало экстренное предупреждение о землетрясении магнитудой более 9,9, распространенное по всей стране после реальных подземных толчков на Камчатке.

В сентябре вблизи отдаленного японского острова Йонагуни произошли подземные толчки магнитудой 6,0.

В августе в Японии зафиксировали мощные подземные толчки, из-за которых временно объявлялась угроза цунами.