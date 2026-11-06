Сафонов и Батраков вошли в состав сборной России на ноябрьские матчи

РФС: Сафонов и Батраков сыграют за сборную России в товарищеских матчах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на предстоящие игры 28 футболистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на РФС.

Команда 12 ноября сыграет со сборной Узбекистана в Ташкенте, а 17 ноября встретится со сборной Венесуэлы в Краснодаре. Помимо Сафонова, во вратарскую линию вошли Станислав Агкацев и Максим Бориско. Среди полевых игроков также вызваны Александр Головин из «Монако» и Алексей Миранчук из «Атланты Юнайтед».

В рейтинге Международной федерации футбола сборная Узбекистана занимает 59-е место, команда Венесуэлы располагается на 49-й строчке, а россияне находятся на 35-й позиции. Российские команды отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Алексей Батраков был признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Штутгарта».

В тот же день ПСЖ с Матвеем Сафоновым в составе разгромил «Вильярреал».

В сентябре оба футболиста попали в заявку сборной России на осеннюю серию товарищеских матчей.