Суд Москвы дал два года колонии автоподставщикам за нападение на сотрудника ДПС

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд признал мужчин виновными в вымогательстве, оскорблении представителя власти и применении к нему насилия. Третьей подсудимой, несовершеннолетней девушке, назначили полтора года условно, передает ТАСС.

«Путем частичного сложения наказаний суд приговорил Козлова С.В. к двум годам лишения свободы со штрафом 20 тыс. рублей, Черноусова Д.А. – к двум годам лишения свободы со штрафом 20 тыс. рублей», – сказано в приговоре.

Инцидент произошел в конце июня. Водитель автомобиля Lixiang услышал звук удара, а выйдя из машины, увидел сидящую на асфальте девушку. К нему подошли двое молодых людей и потребовали деньги, пригрозив заявлением о наезде на пешехода. Водитель вызвал автоинспекторов.

На месте инцидента злоумышленники напали на сотрудника ДПС и повредили его видеорегистратор, чтобы помешать фиксации своих действий. После этого они скрылись, но вскоре были задержаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Москве троих молодых людей отдали под суд за инсценировку аварии ради вымогательства и применение насилия к полицейскому.

В июле следователи предъявили обвинение в вымогательстве участвовавшей в инсценировке ДТП 16-летней девушке.

В прошлом году суд заключил под стражу шестнадцатилетнего юношу за нападение с ножом на охранника торгового центра и двоих сотрудников полиции.