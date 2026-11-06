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    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне
    6 ноября 2026, 13:40 • Новости дня

    Девочку-подростка из Энгельса обвинили в теракте за поджог полицейской машины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обвинение в совершении теракта за поджог служебного автомобиля полиции по заданию куратора предъявили 16-летней жительнице города Энгельса в Саратовской области, сообщил Следственный комитет.

    «4 ноября текущего года обвиняемая по заданию куратора, с которым вела переписку в мессенджере Telegram, с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершила поджог служебного автомобиля полиции у здания органов внутренних дел города Энгельса», – указало ведомство в Max.

    Отмечается, что фигурантку задержали сотрудники полиции прямо на месте преступления.

    16-летней девушке предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Она полностью признала свою вину. В ближайшее время следствие намерено подать в суд ходатайство об аресте обвиняемой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обвинение в совершении теракта предъявили 18-летней жительнице Саратовской области за поджог служебного автомобиля по указанию куратора.

    В сентябре сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего жителя Волгоградской области по подозрению в теракте с поджогом полицейского автомобиля.

    Гражданину Молдавии Николае Кочу предъявили обвинение в совершении террористического акта после попытки убить российского военнослужащего под Энгельсом.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    6 ноября 2026, 03:57 • Новости дня
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    Россия приготовила дополнительные меры на случай изъятия активов в ЕС
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва приготовила дополнительные меры защиты на случай изъятия Евросоюзом основной части замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «Наготове дополнительные меры защиты российских интересов на случай, если основная часть наших активов все же будет изъята. Преждевременно раскрывать их суть считаем нецелесообразным», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

    Он добавил, что у Москвы есть чем ответить, и этот «болезненный ответ» будет реализован в полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский назвал планы Еврокомиссии присвоить российские активы бесперспективными.

    Биричевский заявил о нарушении международного права при попытках Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева об ограничениях работы Starlink

    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink
    @ REUTERS/Evan Vucci

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил на критику Владимира Зеленского, назвав ошибкой отправку терминалов спутниковой связи Starlink на Украину.

    Маск сделал репост публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), где отправка Киеву тысяч бесплатных терминалов Starlink и ежемесячная оплата их обслуживания на миллионы долларов названа ошибкой компании SpaceX, передает РИА «Новости».

    «То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. И теперь, если кто-то выступает против их использования в военных целях, его высмеивают в прессе», – говорится в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Илон Маск обвинил украинскую армию в обходе ограничений спутниковой системы.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского использовать решение американского предпринимателя для критики Дональда Трампа.

    Напомним, проблемы с работой Starlink украинская сторона зафиксировала 14 октября. Позднее там заявили о якобы восстановлении работы всех систем.

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    5 ноября 2026, 22:12 • Новости дня
    Киев полностью остался без электричества

    Киев практически полностью остался без электроэнергии

    Киев полностью остался без электричества
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Киев практически полностью остался без электроэнергии, улицы города погрузились в темноту, сообщили украинские СМИ.

    По данным «Укринформа», улицы Киева сейчас практически в полной темноте. В части правобережных районов Киева действуют экстренные и аварийные отключения света.

    Судя по опубликованным Укринформом кадрам панорамы жилых массивов, Киев обесточен. Свет горит лишь в отдельных квартирах, в некоторых местах работают светофоры, передает РИА «Новости».

    Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что собственная генерация энергии в Киеве уничтожена и не подлежит полному восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду местные жители перекрыли одну из дорог из-за длительных отключений электричества.

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что стабильная работа систем жизнеобеспечения Киева находится под большим вопросом из-за сложных условий функционирования города.

    Украинская столица временно осталась без водоснабжения в результате повреждения энергетической инфраструктуры.

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    6 ноября 2026, 05:21 • Новости дня
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине

    Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине

    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и может затронуть всю Европу.

    «Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что это будет «большое, прекрасное соглашение», от которого «все будут в восторге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Во вторник спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о высокой оценке миротворческих усилий американского лидера в мире.

    В конце прошлого месяца Трамп заявил о приближении урегулирования украинского конфликта.

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    5 ноября 2026, 23:54 • Новости дня
    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива

    Резаи увязал открытие Ормузского пролива с семью условиями Ирана

    Иран рассказал Путину о семи условиях открытия Ормузского пролива
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

    «Конечно, я сообщил ему, что по части дипломатии мы передали США семь условий. До тех пор, пока Вашингтон не выполнит их, Ормузский пролив не откроется и никаких переговоров не состоится», – приводит слова Резаи РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о прошедшей в Кремле встрече президента России с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Резаи заявил об обсуждении с президентом России региональной обстановки.

    Резаи передал Путину послание от верховного лидера Исламской республики Моджтабы Хаменеи.

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    6 ноября 2026, 08:12 • Новости дня
    Оператор «Турецкого потока» подал иск к «Нафтогазу Украины»

    Оператор газопровода «Турецкий поток» подал иск к «Нафтогазу» и Gasunie

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нидерландская компания South Stream Transport направила в Арбитражный суд Московской области иск к «Нафтогазу Украины» и нидерландской Gasunie Transport Services.

    Нидерландская компания South Stream Transport направила в Арбитражный суд Московской области иск к «Нафтогазу Украины» и нидерландской Gasunie Transport Services, передает РИА «Новости».

    Предмет и основания исковых требований пока не уточняются. Заявление поступило в инстанцию 5 ноября, предварительные слушания по делу назначены на 1 декабря. Истец просит привлечь к спору Газпром в качестве третьего лица.

    «Турецкий поток» представляет собой экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток предназначена для поставок турецким потребителям, вторая обеспечивает газом страны Южной и Юго-Восточной Европы, включая Сербию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также Венгрию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оператор «Северного потока – 2» швейцарская корпорация Nord Stream 2 AG обратилась в европейскую инстанцию с требованием аннулировать регламент об отказе от российских энергоносителей.

    Также компрессорная станция «Русская» подверглась атаке.

    Кроме того, «Газпром экспорт» подал в российский суд иск к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH.

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    6 ноября 2026, 08:16 • Новости дня
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    Яна Лантратова рассказала о встрече с Меланией Трамп
    @ Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и первая леди США Мелания Трамп обсудили важность гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

    «Говорили о гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Поблагодарили первую леди за помощь в организации этого мероприятия и говорили о том, что эта миссия очень важная и нужная для людей», – цитирует Лантратову РИА «Новости».

    Мелания Трамп выразила надежду, что гуманитарная операция в Алешках приведет к установлению мира. Она подчеркнула, что стороны вместе могут создать нечто более прочное, чем временное перемирие, пишет РБК.

    Первая леди США рассказала, что участвовала в планировании гуманитарной операции на всех этапах, и уточнила, что Москва и Киев пришли к соглашению о проведении миссии 23 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лантратова сообщила о договоренности с украинским коллегой при посредничестве Мелании Трамп организовывать ежемесячные гуманитарные миссии в Алешки.

    Уполномоченный по правам человека в России назвала Владимира Путина и его команду условием осуществления этой миссии.

    Мелания Трамп сочла успешной завершившуюся миссию в Алешках.

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    5 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Посольство России осудило приговор российскому капитану в Финляндии

    Посольство: Суд над российским капитаном в Финляндии нарушил морское право

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рассмотрение дела российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко в Финляндии противоречит Конвенции ООН по морскому праву, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Судебный процесс противоречит положениям конвенции, поскольку вменяемый экипажу инцидент 31 декабря 2025 года произошел за пределами территориальных вод Финляндии, сообщили РИА «Новости» в посольстве России.

    В диппредставительстве выразили недоумение в связи с вынесенным приговором. Дипломаты отметили невозможность объективного и непредвзятого рассмотрения дела на фоне антироссийской истерии в стране.

    Защита капитана и боцмана судна намерена обжаловать вердикт, добавили в посольстве. Дипмиссия пообещала продолжить оказание всемерного содействия российским гражданам. Окружной суд Хельсинки ранее приговорил Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей.

    В сентябре россиянин отказался признать вину в ходе судебного заседания.

    В январе финский суд запретил члену экипажа задержанного судна покидать страну.

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    6 ноября 2026, 06:49 • Новости дня
    Япония выразила протест послу России из-за решения по активам Japan Tobacco

    Kyodo News: МИД Японии выразил протест послу России из-за передачи активов JTI

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Японии выразило протест посольству России в Токио и послу Николаю Ноздреву в связи с указом о передаче активов табачного конгломерата Japan Tobacco под внешнее управление.

    Японская сторона заявила о несогласии с действиями Москвы в отношении имущества крупной корпорации, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке Москвой дополнительных мер защиты на случай изъятия Евросоюзом замороженных российских активов.

    В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    Российское подразделение конгломерата приступило к анализу последствий указа о передаче активов компании.

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    6 ноября 2026, 02:11 • Новости дня
    Айзенкот получил большинство рекомендаций в парламенте на пост премьера Израиля
    Айзенкот получил большинство рекомендаций в парламенте на пост премьера Израиля
    @ Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер израильской оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета в качестве кандидата на должность премьер-министра страны, сообщает президентская канцелярия.

    Кандидатуру политика в ходе консультаций поддержали 67 из 120 парламентариев нового созыва, передает ТАСС.

    В пользу Айзенкота на встречах с президентом Ицхаком Герцогом высказались все партии объединенной оппозиции и обе арабские политические силы. За кандидатуру нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступили 46 представителей ультраправых и религиозных партий, еще семь человек воздержались от рекомендаций.

    Теперь глава государства должен поручить формирование кабинета министров одному из претендентов. Для создания устойчивой правящей коалиции кандидату потребуется заручиться поддержкой как минимум 61 депутата, однако пока ни один из блоков не обладает прочным большинством.

    Первому претенденту предоставят 28 дней на формирование правительства с возможностью продления срока на две недели. В случае неудачи право перейдет к другому парламентарию, а при повторном провале через 90 дней будут назначены новые выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты выборов в парламент.

    Во вторник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман призвал к созданию стабильного правительства без участия арабских партий.

    Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с просьбой не формировать коалицию с арабскими объединениями.

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    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    5 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    ФСБ пресекла подготовку теракта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань»
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление ФСБ по Республике Адыгея возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, который планировал совершить террористический акт в крупном торговом центре.

    Подозреваемым стал 20-летний житель аула Новая Адыгея. Молодой человек незаконно хранил взрывчатое вещество и собирался изготовить взрывное устройство для осуществления атаки, пишет ТАСС.

    «Ранее УФСБ России по республике задокументировало его причастность к подготовке террористического акта в торговом центре «Мега-Адыгея-Кубань», а также вовлечению жителей региона в деятельность международной террористической организации, запрещенной на территории России», – заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

    В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Тамбова признался в подготовке взрывов автомобилей сотрудников оборонного предприятия по заданию украинских спецслужб.

    В начале октября сотрудники Управления ФСБ по Северной Осетии задержали готовившего теракт в участковом пункте полиции 19-летнего юношу.

    Летом ФСБ сообщила о предотвращении теракта против руководителя одного из новых российских регионов.

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    6 ноября 2026, 10:06 • Новости дня
    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем

    АвтоВАЗ начал оснащать Lada Vesta новым мотором объемом 1,8 литра

    АвтоВАЗ обновил Lada Vesta новым флагманским двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский концерн «АвтоВАЗ» приступил к оснащению автомобилей семейства Lada Vesta новым поколением флагманского двигателя объемом 1,8 литра и мощностью 132 лошадиные силы.

    Производитель объявил о значительном обновлении модели: теперь на все модификации Vesta устанавливается двигатель нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Lada Vesta получила новый флагманский двигатель и новые опции», – заявили в компании. Мотор развивает мощность 132 лошадиные силы при крутящем моменте 175 Нм. Это позволило увеличить максимальную скорость обновленного автомобиля до 192 км в час, а время разгона до 100 км в час сократилось до 10 секунд. Смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 км.

    Двигатели 1,8 нового поколения устанавливаются на LADA Vesta, начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Начальная стоимость версий с шестиступенчатой механической коробкой передач составит 1 885 000 рублей, доплата за автоматическую трансмиссию (вариатор CVT) – 5 000 рублей. Отдельные версии Vesta также получили дополнительные системы комфорта и безопасности. Обновленные машины уже отправлены официальным дилерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полноприводную гибридную модификацию кроссовера Lada Azimut решили оснащать аккумулятором российской разработки.

    Также глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства нового кроссовера Lada Azimut историческим событием для автомобильной промышленности.

     Руководитель Минпромторга Антон Алиханов признался в готовности приобрести отечественный кроссовер Lada Azimut для личного пользования.

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    5 ноября 2026, 19:31 • Новости дня
    Неизвестный застрелил семь человек в Турции

    IHA: В турецкой провинции Афьонкарахисар неизвестный застрелил семь человек

    Неизвестный застрелил семь человек в Турции
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами вооруженного нападения в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар стали семь человек, преступник скрылся на автомобиле.

    Тела пяти человек с огнестрельными ранениями нашли в двух автомобилях в деревнях Аязини и Кыйыр, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA. В ходе расследования выяснилось, что после этого убийца направился в другое место, где из помпового ружья застрелил еще двоих.

    Известно, что злоумышленник прибыл из другого города. Он скрылся на автомобиле красного цвета в направлении провинции Кютахья. Силы безопасности в соседних регионах приведены в состояние повышенной готовности.

    Жандармерия перекрыла въезды и выезды в населенных пунктах, где были совершены убийства. Власти проводят масштабную операцию по розыску и задержанию преступника, мотивы которого пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в испанском муниципалитете Эль-Эхидо неизвестный застрелил двух человек и тяжело ранил еще четверых. До этого двое вооруженных мужчин застрелили владельца бара и посетителя в испанской Севилье.

    В апреле прошлого года неизвестные открыли огонь по жителю Назрановского района Ингушетии и скрылись на автомобиле без номеров.

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