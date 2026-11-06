Летевший из Праги в Бухарест пассажирский самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский Boeing-737 подал сигнал тревоги на пути из Праги в Бухарест

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Пассажирский Boeing-737 румынской авиакомпании подал сигнал тревоги на борту по пути из Праги в Бухарест, и в настоящее время приступил к посадке в аэропорту Бухареста», – рассказал собеседник ТАСС.

Причина подачи экипажем сигнала тревоги пока неизвестна, однако процесс снижения и захода на посадку проходит в штатном режиме. Ожидается, что после приземления борта представители перевозчика и профильные ведомства приступят к оценке события, из-за которого возникла нештатная ситуация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десятки пассажирских рейсов в Европе совершили экстренную посадку из-за новой волны ложных сообщений о минировании.

В четверг три лайнера сели в болгарских аэропортах после получения переданных по электронной почте предупреждений о потенциальной опасности.

Во вторник два самолета авиакомпании Ryanair приземлились в римском аэропорту Фьюмичино из-за анонимных сообщений о бомбах.