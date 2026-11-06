США возобновили ротацию войск в Эстонии

Американские военнослужащие прибыли в Эстонию для плановой ротации НАТО

Tекст: Мария Иванова

Военнослужащие США прибыли в Эстонию для плановой девятимесячной ротации подразделений НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

«Подтверждаем присутствие подразделения Apache Troop 5-го эскадрона 4-го кавалерийского полка армии США для прохождения плановой девятимесячной ротации в Эстонии», – заявила представитель американского посольства Келли Лонг.

Ранее ERR сообщала, что на фоне пересмотра военного присутствия в Европе Вашингтон практически полностью вывел своих военных из Эстонии, где прежде находился контингент численностью от 500 до 700 человек. После приостановки ротации в Эстонии осталась лишь небольшая часть персонала. Решение о возобновлении ротации ожидалось в течение шести месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила о необходимости отвести войска НАТО от рубежей России во избежание военных столкновений.

В прошлом месяце телерадиокомпания ERR сообщила о начале передислокации элитных подразделений вооруженных сил Эстонии ближе к российской границе.

Летом морпехи США прибыли в балтийскую республику для участия в маневрах Североатлантического альянса.