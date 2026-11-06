Путин обсудил с секретарем Совбеза Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

«Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также вопросы международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом», – сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, в Кремле подтвердили передачу Путину послания от верховного руководителя Ирана Моджтабы Хаменеи, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным строительства газопровода из России в Иран.

В четверг Резаи назвал выполнение семи условий Тегерана со стороны США необходимым для открытия Ормузского пролива.

В понедельник Путин и Резаи обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке по телефону.