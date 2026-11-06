«Алроса» добыла первый в России редчайший голубой алмаз весом 2,74 карата

В Якутии впервые добыли редкий голубой алмаз весом 2,74 карата

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Находка стала первым зафиксированным случаем обнаружения подобного алмаза на российских месторождениях. В настоящее время компания завершает огранку драгоценного кристалла и планирует представить бриллиант в конце ноября 2026 года», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Исключительной особенностью кристалла является его высокая чистота. В камне полностью отсутствуют внутренние включения, что в сочетании с редкой природной окраской делает его особенно ценным для ювелиров.

Голубой алмаз считается одним из самых редких и дорогих драгоценных камней на планете. Его необычный цвет обусловлен присутствием бора, атомы которого замещают атомы углерода в кристаллической решетке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российская алмазодобывающая отрасль обеспечила почти треть от всех извлеченных на планете драгоценных камней.

В прошлом году Центрально-Африканская Республика официально подтвердила намерение предоставить российским компаниям доступ к добыче алмазов на своей территории.

В 2024 году губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил о планах удвоить добычу алмазов в регионе.