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    6 ноября 2026, 13:05 • Новости дня

    В Литве начались военные учения НАТО с участием более 6 тыс. солдат

    LRT: В Литве стартовали маневры НАТО с участием более 6 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные тренировки Североатлантического альянса с привлечением подразделений из нескольких европейских стран и тысяч военнослужащих стартовали на полигонах в Литве.

    Маневры Freedom Shield 26-II и Grand Eagle 26 продлятся до 3 декабря. В них задействованы подразделения литовской 45-й бронетанковой бригады Lietuva, 37-й мотопехотной бригады Sachsen 10-й танковой дивизии Германии, а также солдаты многонациональной боевой бригады НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Чехии, Хорватии, Бельгии и Люксембурга, передает РИА «Новости» со ссылкой на LRT.

    Тренировки направлены на повышение боеготовности войск, совершенствование процедур управления и планирования операций, а также улучшение взаимодействия с союзниками по Североатлантическому альянсу.

    Учения пройдут на военном полигоне в Руднинкай и на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса недалеко от города Пабраде. На протяжении всего периода маневров по дорогам Литвы будет перемещаться военная техника, в связи с чем вооруженные силы предупредили жителей о возможных временных затруднениях в движении и рекомендовали неукоснительно выполнять указания военной полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Латвии у границ с Россией начались маневры многонациональной бригады Североатлантического альянса Resolute Reforger 2026.

    В Литве задействовали армию и добровольческие подразделения в учениях вблизи российских рубежей.

    Страны НАТО ранее завершили командно-штабные маневры Steadfast Duel 2026 на базе штаба сухопутных сил в финском городе Миккели.

    6 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум

    Politico: Президент Литвы Науседа нарушил запрет США на русофобский шум

    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа нарушил запрет США на русофобский шум, выразив уверенность в «продолжении российских гибридных атак» на страны НАТО и исключив возможность скорых мирных переговоров Москвы и Киева.

    Президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что Москва продолжит осуществлять гибридные атаки на страны НАТО для проверки решимости альянса, пишет Politico.

    «Я не думаю, что Россия в настоящее время готова к крупномасштабным операциям», – заявил Науседа.

    Литовский лидер отметил, что ресурсы Москвы сейчас связаны на украинском поле боя. При этом он считает, что Россия все ближе «подбирается к нарушению пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне, организуя инциденты с беспилотниками, кибератаки и поджоги».

    По его словам, гибридная война затронет не только восточный фланг альянса, но также Германию, Данию и другие европейские государства.

    Кроме того, политик указал на якобы «отсутствие у Москвы серьезного намерения вести переговоры о завершении конфликта до следующей весны».

    Науседа считает, что Россия использует зиму для воздушных ударов по украинским городам и будет «имитировать дипломатический процесс, изначально выдвигая неприемлемые условия». По его прогнозам, шансы на реальный диалог появятся не раньше 2027 года.

    Ранее Пентагон запретил прибалтам русофобский шум.

    В среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о необходимости отвода сил НАТО от рубежей России для избежания военных столкновений.

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    6 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире

    Рютте сказал «спасибо» по-русски на телевидении

    Генсек НАТО Рютте ответил русским словом на вопрос в телеэфире
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте произнес русское слово во время передачи на нидерландском телеканале NPO 1.

    Генсек НАТО ответил на вопрос ведущего программы Pauw & De Wit о знании русского языка: «Нет. Спасибо!», совместив нидерландское отрицание с русским словом, передает РИА «Новости».

    После этого телеведущий переспросил его по-русски: «Нет?», что вызвало смех у Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости хороших отношений между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Он назвал Европу «не святой» из-за закупок российского СПГ.

    Рютте призвал Трампа «не падать духом» после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 06:28 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом

    Рютте призвал Трампа не падать духом после поражения республиканцев

    Генсек НАТО призвал Трампа не падать духом
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США призвал американского лидера Дональда Трампа «не падать духом».

    Рютте также подчеркнул важность хороших отношений Трампа с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

    Отвечая на вопрос о недавнем соглашении Трампа с Путиным о поставках США дизельного топлива, генсек НАТО признал наличие паники среди европейских союзников Вашингтона. Он отметил, что Европа также закупила значительное количество сжиженного природного газа у России в этом году.

    По словам генсека альянса, вряд ли кто-то выиграет в конфликте на Украине, который, вероятно, завершится мирным соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американист Малек Дудаков заявил о победе демократов в ключевых для республиканцев штатах.

    Во вторник спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высоко оценил миротворческие усилия Трампа.

    В тот же день Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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    4 ноября 2026, 19:33 • Новости дня
    Дипломат Жданова призвала НАТО отвести войска во избежание конфликта с Россией

    Глава делегации РФ Жданова призвала НАТО отвести войска от российских рубежей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Избежать военных столкновений с Россией можно лишь отведя вооруженные силы от ее рубежей и не допуская провокаций, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «Полагаем, что сторона, которая сама создает угрозу, не вправе рассчитывать на комфортабельные условия проведения враждебного по отношению к нам силового курса. Здесь работает одно правило: хочешь избежать военных столкновений – отведи вооруженные силы от наших рубежей и не допускай провокационных действий», – заявила Жданова в беседе с представителями стран НАТО на Форуме ОБСЕ по безопасности, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что у государств, усиливающих военное присутствие у российских границ, обостряется восприятие угрозы. По ее словам, они осознают вторжение в чувствительные для безопасности России районы и вряд ли могут рассчитывать на радушный прием при дальнейших провокационных шагах.

    Дипломат также напомнила, что Россия неоднократно предлагала НАТО меры по снижению военной напряженности в Европе, однако западные государства ответили отказом. В частности, речь шла об инициативах по укреплению доверия и предотвращению столкновения судов и кораблей России и стран альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Жданова заявила о росте в западных странах скептицизма относительно целесообразности дальнейшей поддержки Украины. В июле директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал условием для конструктивного диалога с НАТО строгое соблюдение фундаментального принципа неделимости международной безопасности. В феврале Жданова отметила готовность Москвы принять дополнительные меры для нейтрализации попыток альянса усилить военное присутствие у российских границ.

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    3 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик впервые с сентября заметили над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    «Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint прилетел к Черному морю с военной базы Уоддингтон, расположенной в Британии, после чего стал совершать полет над центральной частью акватории с запада на восток и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

    Он добавил, что борт продолжает работу на высоте около 10 км. Кроме того, южнее над акваторией с 09:40 мск курсирует зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II. Он постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и движется с запада на восток и обратно на высоте около 11 км, пояснил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Североатлантический альянс решил направить морские патрульные самолеты и беспилотники для укрепления восточного фланга в Черном море.

    Ранее американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II начал патрулирование над акваторией.

    В пятницу американское воздушное судно этого типа приступило к патрулированию над Черным морем.

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    4 ноября 2026, 02:55 • Новости дня
    WSJ: Новый оборонный план НАТО подразумевает удары вглубь России

    Tекст: Катерина Туманова

    Североатлантический альянс пересматривает стратегию противодействия России, в том числе рассматривая возможность нанесения ударов вглубь российской территории, сообщила WSJ.

    Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке заставляют НАТО переосмыслить способы противостояния возможному нападению со стороны Москвы. В частности, альянс планирует «снять перчатки» и наносить удары вглубь российской территории, пишет The Wall Street Journal.

    В июне высокопоставленные офицеры и официальные лица из стран Североатлантического альянса собрались на первый в истории НАТО симпозиум по ударам вглубь территорий. Мероприятие провел верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич.

    В ходе дискуссий и военных игр участники обсудили тему, которую до недавнего времени мало кто стал бы рассматривать открыто.

    В новой оборонной концепции удары предполагается наносить не только по территории военных действий, но и в тыловые зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия, Франция и другие европейские страны запланировали размещение военных на Украине после конфликта.

    До этого главком НАТО в Европе Гринкевич заявил о необходимости подготовки альянса к вооруженному конфликту с Россией. В октябре страны НАТО приступили к консультациям о необходимом количестве военной техники и финансировании на случай вероятного столкновения с Россией.

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    3 ноября 2026, 19:07 • Новости дня
    Истребители НАТО 16 раз за месяц сопроводили российские самолеты у границ Литвы

    Минобороны Литвы: Истребители НАТО в октябре 16 раз сопроводили самолеты России

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребители НАТО, размещенные на литовской авиабазе Зокняй, в октябре 16 раз сопровождали российские военные самолеты у воздушных границ Литвы, сообщило министерство обороны республики.

    «Самой интенсивной была неделя с 12 по 18 октября, когда истребители поднимались в воздух шесть раз», – приводит ТАСС заявление ведомства.

    Процедура воздушного сопровождения является для Североатлантического альянса установленной контрольной мерой. Новым явлением в дежурстве ВВС НАТО стали полеты для идентификации нарушающих воздушное пространство беспилотников. Такие вылеты были совершены 3, 18 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более четырех часов летал в районе Калининградской области.

    На прошлой неделе Бельгия направила шесть истребителей F-16 в Литву для усиления миссии НАТО по охране воздушного пространства над странами Балтии.

    Власти Литвы запланировали расширить авиабазу ВВС страны в Шяуляй для размещения до 750 военнослужащих Североатлантического альянса.

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    4 ноября 2026, 13:49 • Новости дня
    Норвегия усилила военное присутствие на границе с Россией

    Минобороны Норвегии: Осло усилило военное присутствие на границе с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежское министерство обороны объявило о решении разместить дополнительные силы и сенсоры для зенитных ракетных комплексов NASAMS в граничащей с Россией области Финнмарк.

    Министерство обороны страны приняло решение усилить гарнизон в коммуне Сер-Варангер, направив туда чуть более 30 военнослужащих, передает РИА «Новости».

    «ВВС размещают сенсоры NASAMS в Киркенесе», – говорится в заявлении ведомства.

    Уточняется, что дополнительные военные прибудут в егерский батальон на границе с Россией до конца 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести до конца года совместные с НАТО военные учения вблизи российской границы.

    В сентябре сразу четыре разведывательных борта альянса зафиксировали вблизи рубежей России.

    Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность появления военных баз блока у границ государства.

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    4 ноября 2026, 13:53 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик начал патрулирование Балтийского моря

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 вылетел с базы «Лоссимут» в Шотландии и ведет разведку в Балтийском море, свидетельствуют полетные данные.

    Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 ведет разведку в Балтийском море, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Самолет вылетел с базы «Лоссимут» в Шотландии в 11.57 мск и взял курс на восток. Около 13.25 мск борт вошел в пространство Балтийского моря. По состоянию на 13.45 мск самолет продолжает полет над морем, держа курс на северо-восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американский самолет радиолокационной разведки Bombardier Artemis II провел патрулирование над акваторией Черного моря.

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint впервые с конца сентября совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    На прошлой неделе МИД России сообщил о наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

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    4 ноября 2026, 11:03 • Новости дня
    В Совбезе России заявили о втягивании Европой Армении в свою орбиту

    Совбез России: Европа втягивает Армению в свою орбиту

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европа втягивает Армению в свою орбиту, она намерена использовать Украину и Молдавию до конца, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    Евросоюз стремительно трансформируется в военно-политический блок, который демонстрирует агрессивное поведение и неспособность к договоренностям, цитирует Венедиктова ТАСС.

    По его словам, в Европе открыто говорят о подготовке к прямому вооруженному конфликту с Россией в ближайшие годы. Эти заявления сопровождаются беспрецедентными финансовыми вливаниями в ВПК, объемы которых сопоставимы лишь с периодом Второй мировой войны.

    Венедиктов добавил, что НАТО, вопреки обещаниям не расширяться на восток, поглотила Финляндию и Швецию. Оставшееся боеспособное население Украины рассматривается в Брюсселе как потенциальный «штрафной батальон» будущих европейских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель главы МИД России Александр Грушко обсудил европейскую проблематику с белорусским коллегой Игорем Секретой.

    В конце прошлого месяца помощник президента России Николай Патрушев сообщил о попытках НАТО и Евросоюза разжечь большую войну в Европе.

    В сентябре в МИД России назвали показным интерес Евросоюза к развитию отношений с Арменией.

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    4 ноября 2026, 11:47 • Новости дня
    Финляндия анонсировала крупнейшие в этом году учения военно-воздушных сил

    Финляндия объявила о крупнейших за год учениях ВВС с участием 4,1 тыс. военных

    Tекст: Мария Иванова

    Более 40 единиц авиации и 4,1 тыс. военнослужащих из шести стран примут участие в крупнейших за этот год маневрах финских военно-воздушных сил.

    В учениях задействуют около 4,1 тыс. военнослужащих и более 40 единиц авиации, передает РИА «Новости» со ссылкой на ВВС республики.

    В маневрах примут участие подразделения ВВС Нидерландов, Франции, Швеции, Британии и США.

    Отмечается, что будут задействованы 20 финских истребителей F/A-18 Hornet, шведские JAS 39 Gripen, французские Rafale и нидерландские F-35A Lightning II.

    Полеты пройдут в воздушном пространстве в районах Рованиеми, Каяани, Куопио, Ювяскюля, Тампере и Вааса, а также над Ботническим заливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце финские ВВС анонсировали тренировочные полеты истребителей F/A-18 Hornet недалеко от рубежей России.

    Сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести до конца года как минимум восемь совместных с НАТО военных учений. Швеция совместно с США и Финляндией начала военные учения в южной части Ботнического залива.

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    6 ноября 2026, 10:47 • Новости дня
    Рютте назвал Европу «не святой» из-за масштабных закупок российского СПГ

    Bloomberg: Рютте напомнил о закупках Европой огромных объемов СПГ у России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сделка Вашингтона и Москвы по дизельному топливу вызвала панику в Евросоюзе, который при этом сам продолжает активно закупать сжиженный природный газ у России.

    Соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива вызвало панику среди европейских союзников Вашингтона, однако сама Европа закупает российский сжиженный природный газ в гораздо больших объемах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Объявление о сделке вызвало «панику»… Я это понимаю, я тоже удивленно поднял бровь… но Европа также закупила в этом году очень много сжиженного природного газа из России, гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу! Европа тоже не святая», – заявил Рютте в интервью нидерландской программе Pauw & De Wit.

    В октябре президенты России и США достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок на фоне энергетических трудностей и роста цен. Эта сделка подверглась резкой критике со стороны европейских государств.

    Евросоюз ввел масштабные ограничения против энергоносителей из России, но продолжает импортировать сжиженный природный газ. Москва неоднократно указывала на нанесение ущерба самим европейским странам подобными санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

    Глава Минфина США Скотт Бессент назвал поставки дизельного топлива из России отвечающими интересам американских граждан.

    Европейская сеть операторов газотранспортных систем спрогнозировала истощение запасов в подземных хранилищах Евросоюза до 11% к весне при отказе от импорта из России.

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    6 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Кушнер заявил о необходимости привлечения России к переговорам по Европе

    Джаред Кушнер назвал договоренности с Россией условием прочного мира в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что администрация Дональда Трампа считает необходимым участие России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

    «Более 30 лет Европа и Россия боролись за создание устойчивой системы безопасности. Десятилетия недоверия, конкурирующие проблемы безопасности и разрушительные последствия этой войны делают эту задачу чрезвычайно сложной, но необходимой для обеспечения прочного мира», – цитирует Кушнера «Интерфакс».

    По его словам, цель США заключается в разработке практических мер, учитывающих интересы безопасности всех сторон и снижающих риск будущих конфликтов. Любые договоренности, отметил Кушнер, должны уважать суверенитет и независимость каждой страны, а НАТО останется центральным элементом европейской обороны.

    Спецпосланник добавил, что Трамп уже обсудил с европейскими лидерами создание более широкой архитектуры безопасности. США продолжат консультации с Украиной, НАТО и ЕС, а также будут привлекать Россию к мирным переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения по Европе. В тот же день Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Ранее он договорился с украинскими властями об использовании формата Е3 для европейского представительства.

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    6 ноября 2026, 11:06 • Новости дня
    Рютте заявил о важности хороших отношений между лидерами России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости поддержания хороших отношений между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для предотвращения ядерной угрозы.

    Рютте отметил, что Соединенные Штаты и Россия остаются двумя крупнейшими ядерными державами в мире, поэтому их лидерам необходимо поддерживать диалог, передает РИА «Новости».

    «То, что оба лидера этих стран – будь то Трамп и Путин или, например, в 70-х годах – Брежнев и Никсон, стараются поддерживать хорошие отношения, важно для того, чтобы в случае возникновения недопонимания, которое могло бы привести к ядерной угрозе, они могли быстро обсудить ситуацию по телефону», – заявил Рютте.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа перед очередным раундом трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Во вторник представитель Кремля подтвердил даты проведения встречи российской, американской и украинской делегаций в Абу-Даби.

    Владимир Путин заявил о добрых многолетних отношениях с американским лидером.

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    6 ноября 2026, 13:25 • Новости дня
    США возобновили ротацию войск в Эстонии

    Американские военнослужащие прибыли в Эстонию для плановой ротации НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    В Эстонию прибыли военнослужащие США для прохождения девятимесячной службы подразделений Североатлантического альянса.

    Военнослужащие США прибыли в Эстонию для плановой девятимесячной ротации подразделений НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    «Подтверждаем присутствие подразделения Apache Troop 5-го эскадрона 4-го кавалерийского полка армии США для прохождения плановой девятимесячной ротации в Эстонии», – заявила представитель американского посольства Келли Лонг.

    Ранее ERR сообщала, что на фоне пересмотра военного присутствия в Европе Вашингтон практически полностью вывел своих военных из Эстонии, где прежде находился контингент численностью от 500 до 700 человек. После приостановки ротации в Эстонии осталась лишь небольшая часть персонала. Решение о возобновлении ротации ожидалось в течение шести месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила о необходимости отвести войска НАТО от рубежей России во избежание военных столкновений.

    В прошлом месяце телерадиокомпания ERR сообщила о начале передислокации элитных подразделений вооруженных сил Эстонии ближе к российской границе.

    Летом морпехи США прибыли в балтийскую республику для участия в маневрах Североатлантического альянса.

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