Финский суд приостановил новые аресты российского имущества

Helsingin Sanomat: Суд в Финляндии приостановил новые аресты активов России

Tекст: Елизавета Шишкова

Исполнительные аресты российского имущества в Финляндии приостановлены решением апелляционного суда до вынесения вердикта по жалобе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

При этом уже действующие ограничительные меры сохранят свою силу.

В 2024 году финские судебные приставы наложили арест на более чем 40 принадлежащих России объектов для удовлетворения иска украинских энергетических компаний. По решению Окружного суда Хельсинки были заморожены российские активы на сумму свыше 4 млрд долларов.

В посольстве России в Финляндии указали, что половина затронутой недвижимости имеет дипломатический статус. Данные объекты защищены иммунитетом в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Европейский союз принял решение о заморозке активов 94 банков и крупных финансовых учреждений России.

Весной Суд Евросоюза постановил замораживать переданные офшорам или членам семьи активы попавших под санкции граждан России в случае сохранения фактического контроля.

В том же месяце страны G7 заявили о намерении сохранить заморозку российских суверенных активов до завершения конфликта на Украине.